- Eugenia Rotari, fosta ispita de la "Insula Iubirii", le-a facut o surpriza admiratorilor sai! Toata lumea a felicitat-o cand a nascut si s-a bucurat pentru ea, dar nimeni nu a stiut cum arata barbatul alaturi de care si-a frumoasa familie. Cu ocazia botezului micutului Sebastian, Eugenia a facut publice…

- Bianca Pop, ispita de la "Insula Iubirii", și-a povestit drama in direct, la Antena 1. Vedeta a inceput sa planga in timp ce a dezvaluit ca și-a pierdut tatal intr-un grav accident de mașina, cand avea doar un an și jumatate, potrivit a1.ro. Bianca Pop a marturisit ca faptul ca a crescut fara…

- Sezonul 5 din "Insula Iubirii" incepe in aceasta seara, iar Spynews.ro va prezinta imagini in premiera cu Ionut Gojman in rolul de ispita! Fostul concurent si fostul iubit al Mirelei Banias va aparea asa cum nimeni nu si l-a imaginat vreodata!

- Viitorul soț al Mirelei de la „Insula Iubirii” a postat pe contul de socializare o imagine in care apare ținandu-i mana pe burta brunetei, iar alaturi a scris un mesaj ce lasa loc de interpretari. Florin Tecar, iubitul Mirelei Banias, a publicat imaginea pe rețelele de socializare. In poza apar cei…

- Mirela Baniaș se pregatește intens de nunta cu Florin Tecar. Bruneta și iubitul ei iși cauta verighete. Intr-o inregistrarea pe care a publicat-o pe contul sau de Instagram, Mirela Baniaș le-a cerut ajutorul prietenilor sai din mediul online in ceea ce privește verighetele. Mirela a dezvaluit și cum…

- Cand apare ea, toti barbatii cad ca secerati. Este tanara, frumoasa si talentata. Cristina Pucean face ravagii peste tot unde merge, iar acum le-a facut o surpriza imensa fanilor: a imbracat rochia de mireasa.