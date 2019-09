Stiri pe aceeasi tema

- In ultima vreme s-a spus ca Bianca Dragușanu și Alex Bodi ar avea probleme in mariaj. Insa, imaginile facute publice de vedeta demonstreaza contrariul. Zilele trecute, despre Bianca Dragușanu și Alex Bodi s-a spus ca s-ar fi separat. Insa, lucrurile intre cei doi se pare ca stau cat se poate de bine,…

- Bianca Dragușanu s-a fotografiat alaturi de fiica ei și a lui Victor Slav, Sofia Natalia. Vedeta apare intr-o ipostaza foarte frumoasa alaturi de fetița ei. "Este combinația perfecta intre prințesa și razboinica. Este sangele meu, sufletul meu și puterea mea", a scris Bianca Dragușanu in dreptul imaginii.…

- La numai cateva zile de la casatoria cu Alex Bodi, Bianca Dragușanu a pozat fericita in brațele soțului ei. intr-o imagine publicata in online, Bianca Dragușanu apare alaturi de cel de-al doilea soț al ei, Alex Bodi. Cei doi au pozat intr-un restaurant, Bianca Dragușanu fiind toata numai un zambet in…

- Catalin Botezatu a reacționat dupa casatoria Biancai Dragușanu cu Alex Bodi. Catalin Botezatu a facut declarații despre fosta sa iubita, Bianca Dragușanu, cea care a cunoscut celebritatea dupa povestea de dragoste pe care a trait-o cu designerul. "Ma bucur sa aud acest lucru dat fiind faptul ca au avut…

- Joi, 1 august 2019, Bianca Dragușanu s-a casatorit pentru a doua oara. Bianca Dragușanu s-a cununat civil cu iubitul ei, Alex Bodi. Aceasta este cea de-a doua casatorie a Biancai Dragușanu. Vedeta a mai fost casatorita cu prezentatorul de televiziune Victor Slav, impreuna cu care are o fetița, Sofia…

- Alex Bobicioiu a venit in show-ul matrimonial sa iși gaseasca sufleul pereche, dar are o iubita in afara emisiunii. Cel puțin așa reiese din postarile sale de pe rețelele de socializare care au scos la iveala ceva cu totul inedit, scrie kanald.ro. Citeste si BOMBA in showbiz: Bianca Dragusanu…

- Bianca Dragusanu s-a trezit in mijlocul unui incident cand se intorcea de la mare! Vedeta a facut primele declaratii despre ce i s-a intamplat, cand soferul care o ducea acasa a fost oprit de Politie si depistat ca a consumat substante interzise!