- Seceta ii aduce pe agricultori la sapa de lemn. E cea mai secetoasa toamna din ultimii 60 de ani. In unele zone, n-a mai plouat de asta-vara. Iar cei care au sadit pamantul au cheltuit degeaba, pentru ca nimic nu incolteste. In lipsa irigatiilor, si a precipitatiilor, fermierii cauta solutii sa isi…

- Seceta duce la disperare fermierii! De mai bine de trei luni, in Mehedinti nu a mai cazut nicio picatura de apa, iar pamantul este tare ca betonul. Culturile de grau, de rapita sau de orz sunt compromise, se plang agricultorii.

- Anul agricol urmator a inceput sub cele mai proaste auspicii. Aceasta pentru ca seceta prelungita a impiedicat semanarea anumitor culturi, iar de cealalta parte, semințele care au fost puse in pamant pana acum nu au rasarit. Deși noi ne bucuram de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Agricultorii care au depus cereri unice de plata vor primi in avans, incepand de marti, 16 octombrie, subventiile necesare pentru efectuarea lucrarilor agricole de toamna, a informat luni premierul Viorica Dancila conform Agerpres.ro. Incepand de maine marti n.r. , fermierii care au depus cereri unice…

- Este seceta extrema in Romania, desi suntem in plina toamna. Agricultorii din sudul si estul tarii sunt nevoiti sa amane insamantarile de toamna din cauza pamantului foarte uscat. La Vadu Pasii, in judetul Buzau, agricultorii asteapta precipitatii de cel putin 40 de litri pe metru patrat pentru a inmuia…

- Toamna a venit cu foarte multa munca pentru detinatorii de podgorii. Disperati ca nu gasesc zilieri, acestia apeleaza la detinuti si la elevi, pe care ii platesc cu ora. In unele vii unde se organizeaza vizite, turistii se ofera voluntari la adunatul strugurilor. 30 de femei, detinute la penitenciarul…

- Reprezentanti ai mai multor societati agricole din comuna Poboru, jud. Olt, au dat in judecata Ministerul Mediului si Garda Forestiera, nemultumiti de faptul ca, de mai multi ani, culturile lor agricole, in special cele de porumb, sunt devastate de mistreti, autoritatile fiind pasive la solicitari,…