Stiri pe aceeasi tema

- Sir Tom Jones va canta la CLuj-Napoca, in 26 iunie 2019, la BT Arena.Biletele se gasesc in format electronic pe www.iabilet.ro si in reteaua fizica iabilet.ro/retea: Magazinele Flanco, Hard Rock Cafe, Cafe Deko, Beraria H, Metrou Unirii 1 langa casa de bilete Metrorex, Magazinul Muzica, Magazinele IQ…

- Trupa „Status Quo” revine la București, pe 26 august, pentru un concert susținut la Arenele Romane! Biletele se pun in vanzare joi, pe 6 decembrie, iar primele 500 de bilete au preț special! Ultimul concert Status Quo la București a avut loc in 2012. Veteranii muzicii rock au urcat pe scena Salii Palatului…

- Pe 10 decembrie de la ora 21:30 Holograf va asteapta la Hard Rock Cafe la un show cu totul si cu totul special plin de surprize si de hiturile care i-au facut celebri! Pentru un eveniment special, nu avem mese in fata scenei. Biletele se gasesc in format electronic pe www.iabilet.ro si in reteaua fizica…

- si lanseaza albumul "Fum de taverna" in concert la Sala Palatului Pe 25 februarie, de la ora 20:00, la Sala Palatului, Mihai Margineanu prezinta „Zarita”, coloana muzicala a „Las Fierbinti”, unul dintre cele mai iubite seriale de televiziune din Romania. In plus, artistul canta in premiera piesele extrase…

- Cu entuziasm, membrii renumitei trupe “Lord of the Dance” vor reveni anul viitor in prezența publicului din Romania pentru un nou spectacol de zile mari! ”Dangerous Games”, una dintre cele mai de succes producții artistice create de Michael Flatley va fi pusa in scena, in aer liber, pe 22 iunie, la…

- Cea mai cea mai trupa de metal din Romania, Bucovina, va susține pe 8 decembrie, pe scena Arenelor Romane din București, tradiționalul concert de sarbatori prin care vor lansa un nou material discografic intitulat Septentrion. Din cenușa formației Negura Bunget, membri ai mai multor componente ce au…

- Cristi Minculescu, Valter Popa și Boro, Naționala de Rock a Romaniei ce se califica la fiecare turneu final, te cheama la Hard Rock Cafe pe 22 noiembrie, incepand cu ora 21:30, sa strigi, ca Moțu’ Pittiș pe vremuri: “Ține minte… sfarșitul nu-i aici!”. Sub titulatura “Buna seara, Prieteni!”, va astepta…

- BestMusic Live Concerts te invita la Hard Rock Cafe, joi, 15 noiembrie, incepand cu ora 21:30, la un concert extraordinar cu una dintre cele mai originale trupe romanesti cu un sound unic, BOSQUITO ! Fondata de Radu Almasan in Brasov, la inceputul anilor 2000, trupa a abordat un fusion de rock latin…