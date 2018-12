Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Bucuresti a decis vineri, in dosarul in care omul de afaceri Gabriel Puiu Popoviciu a fost condamnat definitiv la 7 ani de inchisoare, ca 224 de hectare din nordul Capitalei sa reintre in proprietatea statului roman. Curtea de Apel a solutionat latura civila a dosarului "Baneasa", in…

- Inclusiv cel pe care se afla Ambasada americana! Decizia nu e definitiva 224 de hectare de teren din nordul Capitalei ar urma sa revina in proprietatea statului, potrivit unei decizii a Curtii de Apel Bucuresti. Hotararea nu este definitiva. Pe terenul care ar putea fi restituit statului s-au construit…

- Curtea de Apel Bucuresti si-a declinat competenta in favoarea Curtii de Apel Alba Iulia de a judeca dosarul in care procurorul general Augustin Lazar solicita suspendarea procedurii de revocare a sa din functie. Decizia a fost luata miercuri de un judecator de la Curtea de Apel Bucuresti, care a admis…

- Președintele Partidului Uniunea Salvați Romania (USR), Dan Barna, a comentat in seara zilei de joi, 22 noiembrie, la un post de televiziune, decizia Curtea de Apel București de astazi, care anuleaza hotararile de inființare a celor 22 de societați comerciale create de primarul Municipiului București…

- Situatia conturilor blocate, despre care Jurnal CS a tot scris, a fost una pe care actuala conducere a forului decizional judetean a preluat-o odata cu mandatul in 2016. Mai exact, Ministerul Dezvoltarii a notificat Consiliul Judetean sa returneze suma de 13 milioane de lei, bani despre care se crede…

- Chiar inainte de a fugi din tara, Florin Ghinea, alias Ghenosu, a deschis un proces de divort, in incercarea de a-si pune la adapost averea, insa, recent, magistratii au decis suspendarea dosarului, scrie spynews.ro. Citeste si Agentia nationala britanica de lupta impotriva criminalitatii,…

- Om care a lucrat cu Gigi Becali la FCSB, Sorin Cartu (62 de ani) considera ca pornirile lui Gigi Becali pot fi stopate de un singur antrenor roman: Cosmin Olaroiu (49 de ani), artizanul celor mai mari performante de cand clubul a fost preluat de latifundiarul din Pipera.

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis partial, vineri, sesizarile transmise de Instanta suprema, PNL, USR si presedintele Klaus Iohannis in legatura cu proiectul legii pentru modificarea Codului de...