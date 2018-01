Stiri pe aceeasi tema

- Sticla rara de votca Russo-Baltique a fost gasita o vila aflata in renovare din nordul capitalei, la trei zile dupa raportarea furtului, noteaza DPA. La o prima inspectie, valoroasa sticla nu parea deteriorata, insa continutul sau lipsea. Sticla - fabricata din aproximativ 3 kilograme de aur si 3 kilograme…

- Face Club Bucharest pregateste petrecerea anului in Noaptea de Revelion! Mega party-ul organizat de Face Club va fi unic in Romania, avand parte de o premiera: va fi desfacuta cea mai scumpa sampanie comandata vreodata in tara noastra, un Armand de Brignac de 100.000 de euro!A CANCAN.RO, SITE-UL NR.…

- Este vorba despre Hiep Thi Le, care a jucat printra altele in celebrele productii "Heaven&Earth", "Cruel Intentions" si "Green Dragon". Actrita suferea de o boala crunta, cancer la stomac, care in cele din urma i-a adus sfarsitul. Hiep Thi Le, care avea 46 de ani, a lasat in urma…

- Un barbat, din Norvegia, si-a gasit camera GoPro la cinci luni dupa ce i-a fost „furata” de un pescarus, iar filmarile stocate de aceasta au uimit pe toata lumea. Intentia barbatului a fost sa filmeze pescarusii, de aceea a asezat bucati de piine in apropierea unei camere GoPro. Una dintre pasari a…

- O femeie in varsta de 36 de ani a fost retinuta, miercuri dimineata, 13 decembrie, dupa mai multe ore de audieri, in cazul crimei din statia de metrou Dristor. Profesorul Tudorel Butoi, psiholog criminalist, a declarat ca daca se confirma faptul ca intre agresoarea de la metrou si victima nu exista…

- Premierul Mihai Tudose le-a spus, miercuri, jurnalistilor, la Parlament, ca nu il remaniaza pe ministrul Sanatatii, Florian Bodog, din cauza crizei de imunoglobina si ca a fost gasita solutia pentru rezolvarea problemei. Intrebat daca il va demite pe Bodog din cauza crizei de imnuglobina, premierul…

- In cursul zilei de luni, 4 decembrie, polițiștii Poliției municipiului Dragașani au identificat pe raza localitații, un autoturism sustras in luna mai, din Satu Mare. Mașina se afla in posesia unui barbat din comuna Mitrofani, județul Valcea, din verificari rezultand ca acesta ar fi cumparat autovehiculul…

- Cea mai scumpa casa de vanzare in Constanța poate fi cumparata cu aproape 1,6 milioane de euro și se afla in zona centrala a orașului de pe litoral. Vila cu demisol și trei etaje are o arhitectura deosebita și este amplasata pe un teren cu o suprafața de 465 de mp. Printre cele mai interesante elemente…

- O persoana a fost gasita carbonizata de catre pompierii solicitați, duminica, sa intervina pentru stingerea unui autoturism. Incendiul a avut loc pe raza localitații Ighiu, de langa Alba Iulia. Potrivit primelor informații, ar fi vorba de un cetațean belgian, în vârsta…

- O adolescenta de 17 ani din Danemarca a fost gasita vinovata de planificarea de atacuri cu bomba la doua scoli, intre care o scoala evreiasca din capitala Copenhaga, a relatat vineri postul public DR, citat de Reuters. Potrivit justitiei, tanara dorea sa lupte in numele gruparii radicale Statul Islamic.…

- O adolescenta de 17 ani din Danemarca a fost gasita vinovata de planificarea de atacuri cu bomba la doua scoli, intre care o scoala evreiasca din capitala Copenhaga, a relatat vineri postul public DR,...

- O adolescenta de 17 ani din Danemarca a fost gasita vinovata de planificarea de atacuri cu bomba la doua școli, intre care o școala evreiasca din capitala Copenhaga, a relatat vineri postul public DR, citat de Reuters. Potrivit justiției, tanara dorea sa lupte in numele gruparii radicale Statul Islamic.…

- Mama celor 4 copii din Nisporeni a fost gasita. Și-a lasat copiii acasa, fara supraveghere, cu un sac de cartofi si varza si fara niciun ban. Dupa 2 saptamâni, angajații de la asistența sociala l-au gasit pe bebeluș plin de rani și neschimbat de scutece de câteva zile. Micutul si sora…

- Celebra actrița Stela Popescu a fost gasita moarta, joi dupa amiaza, in locuința sa din Capitala. Actrița care peste o luna ar fi implinit 82 de ani a fost gasita de fiica sa adoptiva care a sunat la 112. Echipajul SMURD care a sosit la fața locului nu a facut decat sa constate decesul. Partenerul […]

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, in cooperare cu politisti din cadrul I.P.J. Constanta, au descoperit, pe raza judetului Constanta, un autoturism marca Dodge, model Nitro, semnalat ca fiind furat din Franta. In data de 22.11.2017, actionand in baza unei informatii, politistii de…

- Politistii braileni au efectuat recent percheziții la domiciliul de pe soseaua Ramnicu Sarat (Braila) al unui barbat de 29 de ani - George Petcu - , fiul cunoscutului interlop Vasile Petcu, zis Tica Valutistu.

- Licoarea lui Bacchus e, intr-adevar nepretuita pentru multi. Dar in cazul de fata evalurea depaseste asteptarile. Cea mai scumpa sticla de vin vanduta vreodata este The Setting Wines Alexander Valley Cabernet Sauvignon. Un colectionar de vinuri privat din Mississippi a scos din buzunar pentru ea fabuloasa…

- Cea mai scumpa de vin vanduta vreodata este The Setting Wines Alexander Valley Cabernet Sauvignon. 350.000 de dolari a platit pentru ea un colectionar de vinuri privat din Mississippi. Vinul a fost creat de Jesse Katz, un vinificator celebru din SUA, pentru agentul de la Holliwood Shep Gordon. Acesta…

- Romania se afla printre statele Uniunii Europene cu cele mai mici preturi la alimente si bauturi, spun toate statisticile și studiile comparative despre țara noastra. Preturile din Romania sunt, conform Eurostat, undeva la 45% sub media UE, dar mai mari decat in Bulgaria unde sunt cu 53% sub media UE.…

- Cea mai scumpa sticla de vin din lume a fost vanduta la o licitatie in statul american New Orleans. Bautura a fost achizitionata cu 350 de mii de dolari. Cumparatorul a dorit sa-si pastreze anonimatul, dar se stie ca provine din statul Missouri.

- Un chișinauean și-a dus mașina de model „Honda CRV” la un autoservice de la Ciocana, dar cand s-a dus s-o ia nu mai era. Acesta a apelat la ajutorul oamenilor legii care au gasit automobilul abandonat in ograda unui bloc de locuit de pe bulevardul Dacia a sectorului Botanica. Investigațiile expertilor…

- Sportiva kenyana Jemima Sumgong, prima campioana olimpica la maraton din istoria tarii sale, la Rio de Janeiro in 2016, a fost suspendata patru ani, dupa ce a fost depistata pozitiv cu eritropoietina (EPO), a anuntat federatia din Kenya (AK), citata de L'Equipe."Sumgong va efectua o suspendare…

- Nicolas Douchez a dormit, miercuri noaptea, la comisariatul arondismentului XVII din Paris, fiind arestat dupa criza de furie careia i-a cazut victima propria soție. Potrivit relatarii din Le Parisien, polițiștii au gasit-o pe femeie "goala, plina de vanatai și sange și plangand in mijlocul apartamentului…

- UPDATE: Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, Raluca Vasiloae, copila a fost gasita in padure, la aproximativ un kilometru de locul in care a disparut, iar in momentul in care a fost gasita era constienta si nu avea rani vizibile. Potrivit…

- Știri Arad. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au depistat un autoturism dar in urmarire internaționala. In urma cercetarilor efectuate, polițiștii au depistat ieri, pe raza localitații Zabrani, un autoturism marca...

- Hans Island este o mica insula situata intre Groenlanda - un teritoriu autonom danez - si Canada. Din 1930 cele doua tari isi disputa aceasta palma de pamant. Insula se afla in mijlocul Stramtorii Nares, care are o latime de aproximativ 35 de kilometri. Potivit legislatiei internationale, toate tarile…

- In ultimii 10 ani, guvernele Romaniei au cheltuit peste o suta de milioane de euro intr-un program national pentru amenajarea de spații verzi și parcuri, al carui scop final era sa ofere romanilor un aer mai curat. Doar ca, in foarte multe cazuri, banii au fost repartizati pe criterii politice. Prin…

- Rudele unei femei de 75 de ani din Constanta, diagnosticata cu dementa senila au intrat in panica azi dimineata cand au observat ca septuagenara nu mai era in casa. Cand au realizat ca nu ii dau de urma, rudele au cerut ajutorul politistilor si in paralel au postat un apel pe internet. Potrivit IPJ…

- Universitatea Transilvania din Brașov primește in acest prim semestru al anului universitar 2017-2018 peste 100 de studenți internaționali, in cadrul programului Erasmus+. Numarul lor este in creștere fața de aceeași perioada a anului trecut, cand la Universitatea Transilvania au venit 98 de studenți…

- Tricolorii au egalat, la Copenhaga, cu reprezentativa Danemarcei în ultima partida din preliminariile pentru Campionatul Mondial din Rusia din 2018. Meciul a fost doar unul de palmares, dupa ce naționala României a pierdut orice sansa de calificare înca din runda…

- Componentii echipei nationale de fotbal a Romaniei, care se afla la Copenhaga pentru meciul cu Danemarca, au felicitat-o printr-un mesaj video, sambata seara, pe Simona Halep, pentru accederea pe primul loc in clasamentul mondial la tenis."Bravo, Simona! Suntem mandri de tine", au spus tricolorii…