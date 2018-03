Cea mai scumpa BOMBOANA din lume costa peste 7.000 de euro

Stiri pe aceeasi tema

- Maestrul cofetar portughez Daniel Marcelino Gomes a sedus gusturile rafinate ale celor mai bogate persoane din lume cu noua sa creatie, o pralina elaborata cu fire din aur de 24 de carate, care costa 7.728 de euro si poate fi considerata cea mai scumpa bomboana din lume, relateaza marti EFE. Curiosii…

- Curiosii vor putea vedea aceasta pralina intre 17 si 18 martie in orasul Obidos, din apropiere de Leiria, cu prilejul Festivalului International al Ciocolatei. Bomboana are forma de diamant pentru a scoate si mai mult in evidenta caracteristicile acestui produs de lux, avand 3 centimetri inaltime…

- Tragedie uriașa petrecuta in Anglia, acolo unde o buzoianca de 36 de ani, mama a doi copii minori, a murit in urma unui accident rutier cumplit. Corina Diaconu era stabilita acolo de aproape 6 ani, iar acum se intoarce in țara, in sicriu. Pentru a repatria trupul neinsuflețit al femeii, familia are…

- Marsul pentru autonomie organizat, sambata, la Targu Mures, de Ziua Libertatii Secuilor, la care au luat parte peste 2.000 de persoane, s-a incheiat fara incidente, a anuntat Jandarmeria Romana. Manifestarea a fost organizata de Consiliul National Secuiesc, iar la aceasta au luat parte, intre altii,…

- Viorica Dancila a prezentat detalii despre stadioanele 'Steaua' și 'Arcul de Triumf', care vor fi reconstruite in vederea Campionatului European de Fotbal din 2020. Cele doua arene, alaturi de 'Rapid' și 'Dinamo', sunt cele patru stadioane pe care Romania le va pune la dispoziție echipelor participante…

- Multe dintre produsele alimentare de baza s-au scumpit semnificativ, de pilda, fata de luna octombrie a anului trecut. Acum 6 luni, un cofrag cu 10 oua ecologice costa 12 lei si 60 de bani. Astazi, costa 18 lei. Dupa criza oualor din toamna, pretul a continuat sa creasca galopant. O spun preturile…

- Aflata in Costa Rica pentru a-și proteja sarcina de orice forma de stres, Elena Udrea simte diferența dintre traiul din Romania și cel de acolo. Aceasta a declarat, luni seara, ca, in Costa Rica totul este scump, dar mai ales mancarea și convorbirile telefonice.

- Biletele pentru meciul amical pe care reprezentativa Romaniei il va disputa in data de 27 martie, la Craiova, cu nationala Suediei, au fost puse in vanzare, cu preturi cuprinse intre 30 de lei si 350 de lei. Biletele sunt disponibile pe site-urile bilete.frf.ro si bilete.ro. Fiecare persoana poate…

- 1 miliard de euro – atat ar putea costa realizarea unei linii de metrou la Timișoara. O fi mult, dar, spune primarul Nicolae Robu, la conferința de la Viena la care a participat, sumele aduse in discuție pentru proiecte similare in alte orașe erau de 5-6 miliarde. In plus, tot ce a facut in Timișoara…

- Doi inculpati din dosarul „Mita pentru permise” au primit vineri, la Tribunalul Buzau, sentinte de condamnare cu executare. Este vorba despre instructorul auto Gheorghe Bratila si Adrian Botezatu, agent examinator la data faptelor. Primul a fost condamnat la 3 ani si jumatate inchisoare cu executare…

- Zvonurile despre preturile mari la care va fi comercializat Galaxy S9 circula deja de mai bine de doua luni, insa nivelul de incredere al acestora a crescut brusc in acest moment, odata cu publicarea unei imagini ce pare sa faca parte dintr-o viitoare campanie de promovare a celor de la Samsung. Conform…

- In Monitorul Oficial al Romaniei partea I numarul 133 12.II.2018 a fost publicata Hotararea Guvernului Romaniei nr. 42 2018 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investitii Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea cresterii adancimilor senalelor si bazinelor…

- Roger Federer, la un singur meci de locul 1 ATP. Are de invins un jucator batut saptamana trecuta de Marius Copil. Roger Federer, numarul 2 ATP, n-a pierdut set, joi seara, in fața germanului Philipp Kohlschreiber, in ”optimile” de la ATP 500 de la Rotterdam. Maestrul elvețian s-a impus cu 7-6 (8),…

- Japonezii calatoresc la Paris, Roma sau New York fara sa plece o clipa din tara lor. O firma de la Tokyo a lansat pachete turistice virtuale. Si ca sa dea aparenta unei calatorii, aseaza pasagerii pe scaune de avion.

- Trei proprietari care și-au vandut pamanturile in aceasta iarna au incurcat planul municipalitații bacauane de a expropria mai multe terenuri de pe strada Aeroportului, cu scopul de a largi șoseaua de la doua la patru benzi. Consiliul local votase la finele lunii decembrie a anului trecut declanșarea…

- Manchester City nu are rivala in Premier League, fiind lider detasat, cu un avans de 16 puncte fata de Manchester United, ocupanta locului doi in clasament. "Cetatenii" vizeaza al cincilea titlu din istorie, iar pentru a reusi aceasta performanta Pep Guardiola are la dispozitie un lot in valoare de…

- Primaria Bacau intenționeaza sa cumpere Hotelul Central, cadirea monument in care funcționeaza Teatrul Bacovia. In urmatoarea ședința a legislativului local, consilierii se vor exprima asupra dreptului de preempțiune asupra imobilului, dupa ce... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Kopi Luwak și-a caștigat renumele de cea mai scumpa cafea din lume, in condițiile in care o ceașca costa intre 35 și 100 de dolari, iar o punga de cafea le scoate din buzunare doritorilor chiar și 1.000 de dolari.

- Mai multe publicatii din Coreea de Sud, Marea Britanie si Statele Unite citeaza surse anonime care vorbesc despre faptul ca Samsung va creste pretul de vanzare a primelor flagship-uri pe care le va lansa anul acesta

- Presedintele Camerei, liderul PSD Liviu Dragnea, a acuzat, luni, DNA ca este o institutie care vrea sa faca profit, el aratand ca nu are acces la dosar pentru a-si face apararea intrucat DNA a refuzat sa-i transmita dosarul in formatul electronic, iar copierea costa 100.000 de lei.

- „Un curs costa 250 euro pe luna, iar costul final depinde de cate luni dureaza programul si de complexitate. Ca sa ajunga de la cunostinte zero la un minim nivel de junior entry level, un cursant trebuie sa participe minim sapte luni si costa cam 2.000 euro“, a spus Razvan Voica, fondatorul Scolii…

- Bitcon, cea mai mare cripto-moneda, a scazut din nou vineri, acesta fiind cel mai scazut nivel al valorii sale din noiembrie 2017 pana in prezent. Scaderea a fost inregistrata dupa ce Facebook a interzis advertorialele platite in monede virtuale.

- Multiplii de piata ai producatorului de vin Purcari (WINE) sunt mai mari decat cei ai emitentilor cu vechime de pe Bursa de Valori Bucuresti, dar sunt in general sub multiplii emitentilor asemanatori listati in 2016 si 2017, considera analistii casei de brokeraj Prime Transaction. 0 0 0…

- Potrivit Ministerului Educatiei, sunt asteptati sa participe la competitie peste 600 de elevi din peste 100 de tari, fiecare stat fiind reprezentat de o echipa formata din maximum sase elevi si insotita de cel putin doi profesori matematicieni. in total, luand in calcul si organizatorii si profesorii…

- Compania Samsung va prezenta oficial noule flagshipuri Galaxy S9 și S9 în data de 25 februarie, ia precomenzile vor începe din 2 martie.De asemenea, coreenii au anuntat deja cat va costa Galaxy S9 si S9+ in Coreea de Sud. Astfel, pretul pentru noul flagship va porni de…

- Horia Davidescu, care a fost director al Teatrului de Papuși din Craiova a incetat din viața. Anunțul decesului a fost facut de UNITER. Horia Davidescu, unul dintre cei mai apreciați artiști din țara noastra, a incetat din viața . Fost director al Tatrului de Papuși din Craiova, acesta a murit joi,…

- Oana Lis a vrut sa-i vanda costumele pe care fostul edilul nu le mai poarta, dar intentia a provocat un adevarat scandal conjugal. Oana Lis a recunoscut totul, fara niciun fel de rusine. De ce l-a acceptat de barbat pe Viorel Lis "Nu am simtit penibilul acestei situatii. Eu cand ma…

- Introducerea supraaccizei la carburanti si cresterea pretului petrolului pe pietele internationale au condus la scumpiri semnificative ale combustibililor la pompa, in ultimele luni. Un litru de motorina a ajuns sa fie vandut, in medie, cu 5 lei si 42 de ...

- La varsta la care cei mai multi dintre copii se joaca si nu au nicio grija, Ioan Mihnea Coman isi traieste viata prin spitale. Medicii i-au dat un verdict crunt, dupa ce au aflat cum se numeste maladia genetica foarte rara pe care o are micutul. Este vorba despre tetrapareza spastica cu miscari diskinetice…

- Din ce in ce mai mulți botoșaneni iși achiziționeaza autovehicule, dovada fiind aglomerația de la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatricularea Vehiculelor ( SPCRPCIV).

- Conducerea AJVPS Vaslui a stabilit, in ședința de inceput de an, valorile cotizațiilor de membru vanator/pescar in 2018. Reprezentanții Clubului de Vanatoare și Pescuit Sportiv Huși au facut publice hotararile luate recent de Asociația Județeana a Vanatorilor și Pescarilor Sportivi (AJVPS) Vaslui, care…

- Ana Maxim Veste buna pentru cei care sunt la schi in Azuga. Incepand de ieri, la calatoriile cu Telegondola din Azuga au fost aplicate o serie de promoții ce vor fi valabile pana pe 31 ianuarie a.c. Astfel prețul unei cartele cu cinci calatorii (30 de puncte) se reduce de la 95 la 85 de lei, cel al…

- Iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana in absenta unui acord intre Londra si Bruxelles ar costa economia scotiana 8,5% din PIB-ul sau, releva un raport al guvernului Scotiei, prezentat luni de sefa acestuia, Nicola Sturgeon, transmite AFP.

- In Moldova, unele investigații medicale ajung sa goleasca buzunarele pacienților cu mii de lei, desi multe dintre acestea sunt acoperite de polița medicala obligatorie.Totuși, cea mai scumpa analiza, costa 15 mii de lei și este efectuata la o clinica privata din Capitala.

- Tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania rovinieta va creste pentru vehiculele pentru transportul de marfa mai grele de 3,5 tone categoriile C si D , urmand sa se majoreze cu cel putin 85 , reiese dintr un proiect normativ publicat de Ministerul Transporturilor citat de Romaniatv.net.…

- PRIMER: “Taxa claw-back” lezeaza interesele pacienților, lovește in fabricile de medicamente din țara și escaladeaza costurile din sistemul de sanatate. Aproape 10% din medicamentele care costa sub 25 lei au disparut in ultimii 2 ani datorita creșterii taxei cu peste 50%. PRIMER – Patronatul Producatorilor…

- Vicepresedintele PNL, Florin Citu, iese la atac dupa ce Banca Nationala a decis sa creasca dobanda de politica monetara. Liberalul sustine ca masura nu este altceva decat consecinta "dezmatului fiscal al PSD". Mai mult, el prevede o crestere continua a dobanzii de politica monetara, pana la 4%, dar…

- Iarna, datorita temperaturilor reci si foarte reci, aerul din apartament poate deveni foarte umed. Dezumidificatoarele sunt o idee excelenta, practica si eficienta pentru a obtine umiditatea otpima in casa, care ar trebui sa fie intre 40 si 60%.

- Cea mai scumpa ceașca de cafea se vinde în New York cu 18 dolari. Licoarea aromata este facuta din boabe arabica, importate din Panama. Extrem de costisitoare sunt însa și cele doua aparate în care se rasnesc boabele prajite, apoi și se fierb: mașînariile costa…

- La Copenhaga un necunoscut a furat cea mai scumpa sticla de vodca din lume, estimata la aproximativ 1,3 milioane de dolari. Furtul a fost anuntat de proprietarul sticlei, colectionarul Brian Engberg....

- Meniul din 1960 arata ce conținea meniul restaurantului ”Dimbovița” și cat costa. Cei care sarbatoreau Anul Nou la restaurantul ”Dimbovița” plateau 45 de lei. In acest preț erau incluse bauturile alcoolice: țuica, mastica sau Vermouth, aperitivul: pateu branza, masline, icre crap. Cei care alegeau…

- La un asemenea lucru nu te-ai fi gandit niciodata. Acum s-a aflat cat costa sa iti inscenezi propria moarte, dar si in ce tara se poate intampla acest lucru. Mai mult, acesta este o afacere in expansiune in Filipine, anunta mediafax.Pentru aproximativ 400 de euro, oricine este interesat poate…

- La un deceniu dupa criza financiara, bancile europene ar putea inregistra costuri de peste 100 de miliarde de dolari, provocate de litigiile legate de politicile incorecte derulate inainte de criza financiara declansata in 2008, relateaza Bloomberg.

- Face Club Bucharest pregateste petrecerea anului in Noaptea de Revelion! Mega party-ul organizat de Face Club va fi unic in Romania, avand parte de o premiera: va fi desfacuta cea mai scumpa sampanie comandata vreodata in tara noastra, un Armand de Brignac de 100.000 de euro!A CANCAN.RO, SITE-UL NR.…

- Solista a facut iar o aroganta si iata ca de Craciun fanii ei port purta ceea ce pun pe masa festiva: carnati, sarmale, cozonac, ceapa rosie si verde. Este vorba despre bluze imprimate cu aceste preparate, pe care Delia le vinde in magazinul ei online, potrivit click.ro. Editia limitata, lansata cu…

- In Proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018, supus, ieri, dezbaterii publice, se menționeaza și noul stadion de fotbal, pentru folosirea caruia Primaria Craiova a instituit mai multe taxe: de la cele pentru gazduirea meciurilor ...

- Evenimentul organizat de Primaria Galati va avea loc la Patinoarul Artificial, iar biletele se vor pune in vanzare din 20 decembrie, la casieria Teatrului Muzical. Pretul unui bilet este de doar 80 de lei de persoana si include mancarea si programul artistic. Spre comparatie, un loc la petrecerile de…

- 37 de lifturi din capitala, care au o vechime mai mare de 43 de ani ar urma sa fie inlocuite, anunța autoritațile municipale. In total, peste 19 milioane de lei vor fi cheltuiți in acest sens.

- Mai sunt doar putine zile pana la Ajunul Craciunului, cand obiceiul romanesc cere sa avem casa curata, masa pusa și, bineințeles, bradul impodobit. Daca pomul de Craciun a patruns in traidiția europeana inca din Evul Mediu, iar in cea romaneasca in secolul XIX, simbolistica bradului – ca pom al vieții…