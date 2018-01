Stiri pe aceeasi tema

- Un total de 1.939 de persoane, dintre care 700 civili, si-au pierdut viata in luna decembrie in razboiul din Siria, conform Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), care a precizat ca, potrivit calculelor sale, este cifra cea mai scazuta de morti, inregistrata intr-o luna, in 2017,…

- Aproximativ 39.000 de persoane, inclusiv 10.507 civili, si-au pierdut viata în razboiul din Siria în 2017, a indicat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de agentia DPA. Potrivit OSDO, numarul total al mortilor include 2.109 copii si 1.492 de femei, dar si 2.923 de…

- Acordul prevede extinderea facilitatii navale de la Tartous, singura baza navala a Rusiei in Mediterana, si ofera navelor militare ale Rusiei acces in apele si porturile siriene, a declarat pentru RIA Viktor Bondarev, seful comisiei pentru securitate si aparare din Consiliul Federatiei (camera legislativa…

- Statele Unite au anuntat vineri ca vor intari ajutorul acordat Ucrainei in domeniul apararii, astfel incat Kievul sa poata asigura "suveranitatea" teritoriului sau, pe fondul tensiunilor americano-ruse legate de conflictul ucrainean, relateaza AFP. Anuntul a fost facut la 24 de ore dupa…

- 'Discutiile intre Serghei Lavrov si Boris Johnson vor avea loc la 22 decembrie', a precizat ministerul rus, citat de agentia Interfax.Aceasta este prima vizita a unui ministru britanic la Moscova in ultimii peste cinci ani, Londra fiind unul dintre cei mai puternici sustinatori ai sanctiunilor…

- Razboiul din Siria impotriva gruparii Stat Islamic va fi castigat "pana la mijlocul, sfarsitul lui februarie", dar atunci "va trebui discutat cu Bashar al-Assad", a afirmat presedintele francez Emmanuel Macron, citat de AFP.

- Statele Unite au denuntat vineri 'obstructionismul regimului sirian' fata de negocierile de pace de la Geneva, facand ape la statele care il sustin pe presedintele Bashar al-Assad sa faca 'presiune' asupra Damascului, transmite AFP.Ultima runda de negocieri s-a incheiat joi fara progrese,…

- ”Vom mentine angajamentul nostru pe teren atat timp cat este necesar, pentru a ne sustine partenerii si a impiedica reintoarcerea gruparilor teroriste in aceasta tara. Sprijinul SUA nu se va incheia pana cand Stat Islamic nu va fi complet infrant”, a afirmat purtatorul de cuvant al Pentagonului.…

- Atentatul, care a provocat o explozie puternica, s-a produs in cartierul Akrama. Sectorul este locuit majoritar de alawiți, comunitate musulmana minoritara din care face parte și președintele Bashar al-Assad. Potrivit guvernatorului provinciei Homs, Talal Barazi, citat de agenția oficiala…

- Cel putin opt persoane au fost ucise marti in explozia unui microbuz-capcana in orasul sirian Homs, in centrul tarii, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite AFP, conform agerpres.ro. Atentatul, care a provocat o explozie puternica, s-a produs in cartierul Akrama. Sectorul…

- Potrivit organizatiilor pentru drepturile omului, peste 20 de persoane au murit si alte cateva zeci au fost ranite, in urma atacurilor efectuate de fortele guvernamentale impotriva pozitiilor ocupate de miscarile de opozitie din zonele Arbin, Beit Sava, Misraba si Hammuriya, situate in apropierea…

- Avioane de vanatoare israeliene au atacat, in cursul noptii de vineri spre sambata, pozitii militare situate la periferia orasului Damasc, vizand o baza iraniana, anunta surse citate de presa araba si israeliana. Atacul a vizat o baza militara iraniana situata in zona Al-Kiswah, la 15 kilometri…

- Atacul a vizat o baza militara iraniana situata in zona Al-Kiswah, la 15 kilometri sud-vest de Damasc, anunta Televiziunea publica siriana si postul Al Jazeera. Potrivit editiei de limba araba a postului Sky News, avioanele de vanatoare israeliene au tranzitat spatiul aerian libanez si au lansat…

- Cea de-a opta runda a discutiilor privind situatia din Siria a inceput la 28 noiembrie si se va intrerupe in acest weekend, urmand a fi reluata marti, 5 decembrie. Joi, Staffan de Mistura a organizat "intalniri separate, dar convergente" cu delegatia regimului sirian si cu cea a opozitiei…

- "Tarile noastre au stabilit un dialog diversificat. Recent, la Soci, am avut un summit la care au participat Rusia, Iran si Azerbaidjan. Presedintele (iranian Hassan) Rouhani a participat, de asemenea, la summit. Ne-am intalnit, de asemenea, in cadrul unui eveniment international multilateral -…

- Uzbecul Sayfullo Saipov, in varsta de 29 de ani, a fost arestat imediat dupa atacul din 31 octombrie. Barbatul a condus o masina inchiriata pe o pista de biciclete din New York, apoi a intrat in coliziune cu un autobuz scolar, inainte de a fi impuscat de catre politisti. In faza unei instante…

- "Israelul ia in serios amenintarea iraniana. Este o lectie a istoriei noastre. Am spus clar, de mai multe ori, ca nu vom accepta arme nucleare in mainile Iranului. De asemenea, nu vom permite concentrarea fortelor iraniene in apropierea frontierei noastre, in regiunea siriana in general sau oriunde…

- Cel putin 14 persoane au fost ucise luni in noi bombardamente ale regimului sirian vizand Ghouta de Est, o regiune rebela situata in apropiere de Damasc in care a fost instaurata o zona de ”dezescaladare”, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (SOHR), relateaza AFP. Asediata din…

- Peste 340.000 de persoane au fost ucise in Siria incepand din 2011, anunta Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (SOHR) intr-un nou bilant. Dintre acestea, peste 100.000 erau civili, transmite AFP. Acest nou bilant a fost anuntat in contextul in care mai multe puteri straine isi intensifica eforturile…

- Reuniune ruso-turco-iraniana la Soci, pe care presa de la Moscova o considera o noua Yalta privind Siria. Practic, rușii incearca sa descrie viitorul republicii islamice. Intalnirea a fost precedata insa de vizita președintelui Bashar al-Assad la Moscova.

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei, a declarat, marti, ca Statele Unite se folosesc de gruparile teroriste pentru a-si atinge propriile obiective, adaugand ca exista mari probleme in ceea ce priveste condamnarea retelelor teroriste, relateaza site-ul agentiei Tass. Ministrul…

- Sfarsitul organizatiei fundamentaliste sunnite a fost proclamat, de asemenea, de catre generalul Qassem Soleimani, un comandant de rang inalt al Corpului Gardienilor Revolutiei Islamice (CGRI), intr-un mesaj transmis liderului suprem al Revolutiei islamice, ayatollahul Ali Khamenei, care a fost disfuzat…

- Presedintele iranian Hassan Rohani a proclamat marti sfarsitul Statului Islamic (SI), intr-un discurs difuzat in direct de televiziunea publica. Sfarsitul organizatiei fundamentaliste sunnite a fost proclamat, de asemenea, de catre generalul Qassem Soleimani, un comandant de rang inalt al Corpului Gardienilor…

- Președintele rus Vladimir Putin s-a intalnit luni seara cu președintele sirian Bashar al-Assad in stațiunea Soci, in sud-vestul Rusiei, cu doua zile inaintea unui summit tripartit Rusia-Iran-Turcia privind Siria, a anunțat marți Kremlinul, relateaza AFP și Reuters. "Vladimir Putin a…

- "Vladimir Putin a purtat negocieri cu președintele sirian Bashar al-Assad, care s-a deplasat in Rusia pentru o vizita de lucru", a precizat Kremlinul intr-un comunicat, scrie Agerpres, potrivit Reuters, adaugand ca cei doi lideri au discutat despre lupta impotriva terorismului și perspectivele unui…

- Cel putin 26 de persoane au fost ucise vineri în estul Siriei într-un atentat cu masina-capcana împotriva unor persoane stramutate, atac atribuit gruparii Stat Islamic, relateaza AFP si Reuters. Potrivit Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), 12 copii…

- Jeffrey Harrigian, seful Fortelor Aeriene din cadrul Comandamentului Central american, cu sediul in Qatar, a sustinut ca racheta a fost fabricata de iranieni si trimisa rebelilor din Yemen.Arabia Saudita a acuzat, de-a lungul timpului, Iranul, pentru inarmarea rebelilor siiti din Yemen,…

- UPDATE ORA 18:29 Cel puțin doua persoane și-au pierdut viața și alte doua au fost ranite dupa ce un bloc de locuințe cu noua etaje s-a prabușit parțial joi in orașul rus Ijevsk, situat la 1.000 km est de Moscova, au anunțat autoritațile locale, relateaza AFP. 'Patru persoane au fost scoase…

- Controlul asupra ultimului oras important din Siria care era ocupat de militantii retelei teroriste Stat Islamic a fost preluat de armata siriana si aliatii sai, a anuntat, miercuri, un comandant al aliantei militare care il sprijina pe Bashar al-Assad, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters,…

- Casa Alba a acuzat Rusia ca apara regimul președintelui sirian Bashar al Assad și pe teroriștii care folosesc arme chimice, potrivit comentariilor oficiale ale secretarului de presa al Casei Albe, Sarah Sanders, transmite paginaderusia.ro Anterior, Statele Unite și Rusia au prezentat Consiliului…

- Insurgenti huthi din Yemen au lansat, sambata seara, o racheta care a cazut in apropierea aeroportului din Riyad, capitala Arabiei Saudite, afirma surse citate de Al Jazeera, Al-Arabiya si BBC News. Un purtator de cuvant al rebelilor huthi din Yemen a revendicat atacul, precizand ca a fost…

- Controlul total asupra orasului Deir Ezzor, ultima reduta a gruparii jihadiste Stat Islamic, a fost preluat de armata siriana, potrivit unui anunt facut de televiziunea siriana de stat, citat de AFP. “Armata anunta ca a preluat controlul toral al orasului Deir Ezzor”, a anuntat televiziunea de stat,…

- "Partile au discutat probleme urgente privind eforturile de eliminare a focarului de terorism din Siria si de intensificare a eforturilor internationale pentru facilitarea procesului de reglementare politica, asigurand in acelasi timp integritatea teritoriala a tarii si stimuland dialogul la nivel…

- Forțele aeriene israeliene au bombardat miercuri seara un depozit de arme in Siria, a indicat Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO), in timp ce statul israelian și-a inmulțit in ultimele saptamani acest tip de incursiuni, relateaza AFP. Nu se știe deocamdata daca depozitul…

- Un bombardament al forțelor guvernamentale siriene asupra unei școli a ucis marți cel puțin 10 oameni, dintre care cinci copii, informeaza organizația neguvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, citata de de DPA. Alți 15 civili au fost raniți. Ținta atacului a fost…

- Un reporter sirian care lucra pentru o televiziune de opozitie a fost ucis duminica în provincia Damasc de un bombardament de artilerie al regimului, soldat de asemenea cu alte zece victime, au relatat postul de televiziune si o organizatie nonguvernamentala, relateaza AFP. …

- Aceasta este a noua oara cand Moscova și-a folosit dreptul de veto pentru a-și proteja aliatul sirian.Rusia s-a opus reinnoirii mandatului experților ONU și ai OIAC (Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice) insarcinați cu ancheta privind utilizarea de arme chimice in Siria. Mandatul acestora…

- Cel puțin 22 de persoane și-au pierdut viața luni seara intr-un atac aerian cu origine neidentificata in apropiere de Deir ez-Zor, oraș din estul Siriei eliberat aproape complet de forțele regimului de la Damasc, a anunțat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza AFP. …

- Elemente "moderate din cadrul talibanilor" ar putea fi cooptate la guvernare in Afganistan, daca miscarea fundamentalista renunta la violente, in cadrul unui proces de reconciliere, a afirmat luni, la Kabul, secretarul de Stat american, Rex Tillerson, citat de Associated Press si Axios.com.…

- Militanti ai retelei teroriste Stat Islamic au ucis, în cadrul unor acte de razbunare comise în ultimele trei saptamâni, cel putin 128 de persoane, în provincia siriana Homs, anunta organizatia Observator Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), potrivit site-ului agentiei…

- Secretarul în exrcițiu pentru Securitate Interna din SUA, Elaine Duke, a avertizat, joi, ca Stat Islamic (SI) si alte organizatii teroriste planuiesc atacuri pe teritoriul Statelor Unite precum cel care a avut loc la 11 septembrie 2001, comis de militantii Al Qaida, relateaza The Independent,…

- Grupuri insurgente sustinute de Statele Unite au eliberat, marti, orasul sirian Raqqa, care era sub controlul retelei teroriste sunnite Stat Islamic, afirma surse citate de postul Al Jazeera. Grupul Fortele Democratice Siriene (SDF), o alianta de militii insurgente kurde si arabe sustinute de Statele…

- Autoritatile siriene au cerut, sambata, plecarea imediata a trupelor turce care au intrat in nord-vestul Siriei, apreciind ca prezenta lor reprezinta "o agresiune flagranta", informeaza Reuters. Ministerul sirian de Externe considera, intr-un comunicat dat publicitatii sambata, ca intarea…

- 'Aviația rusa a distrus cel mai mare depozit (...) de muniții al (gruparii) Tahrir al-Cham, langa Abou Douhour', in provincia Idlib (nord-vest), a transmis purtatorul de cuvant al Ministerului Apararii rus, generalul Igor Konașenkov, intr-un comunicat.Acest depozit subteran conținea 'peste…