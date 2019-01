Stiri pe aceeasi tema

- Atenție șoferi! Se strica iar vremea. Revine ceața, poleiul și zapada. Pentru reducerea riscului de victimizare din accidente de circulație, in condiții de ploaie sau ceața, polițiștii teleormaneni recomanda conducatorilorde autovehicule sa conduca prudent, cu viteza adaptata in permanența tuturor particularitaților…

- Prognoza actualizata a Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) anunța frig si perioade cu ninsori inseamnate cantivativ, in toate regiunile tarii, incepand de vineri noapte. Vremea in weekend aduce minime de pana la -12 grade si maxime care ajung la 2 grade.

- Vremea se va incalzi in toata țara in zilele urmatoare, anunta reprezentantii Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), precizand ca temperatura maxima va fi de 11 grade, in timp ce minima va fi de minus un grad. De asemenea, vor fi precipitatii sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare. “Vremea…

- Vremea se va incalzi in toata tara in zilele urmatoare, anunta reprezentantii Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), precizand ca temperatura maxima va fi de 11 grade, in timp ce minima va fi de minus un grad. De asemenea, vor fi precipitatii sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare.

- Duminica dimineata este ger, local, apoi se incalzeste, astfel ca in regiunile vestice maximele vor deveni normale pentru aceasta data, scrie realitatea.net.Cerul va fi variabil si pe arii restranse, mai ales in sud si in est este ceata sau nori josi, stratiformi. Vantul sufla slab si moderat,…

- Meteorologii au emis prognoza meteo pentru saptamana 19-25 noiembrie. Se anunța recorduri de ninsori in luna noiembrie și ger extrem. Sunt prognozate zapezi insemnate cantitativ. Cele mai mari ninsori din sudul țarii, in luna noiembrie, din ultimii 20 de ani. Potrivit ANM, in saptamana 19-25 noiembrie, temperatura…

- Vremea rea din ultimele zile se va mentine in zona de munte si in urmatorul interval. Din acest motiv, reprezentantii Serviciului Salvamont Suceava vin cu o serie de recomandari pentru turistii care doresc sa plece pe munte. De altfel, pentru o serie de trasee salvamontistii spun ca este mai bine ...

- Vremea se va raci în majoritatea regiunilor în urmatoarele zile, iar temperaturile se vor situa între 1 si 22 de grade Celsius, în timp ce ploile vor fi din ce în ce mai prezente dupa 11 noiembrie, reiese din prognoza