- in Mexico, strategia de crestere controlata a populatiei urbane si lupta impotriva bidonville-urilor declansata de primarul Uruchurtu s-au dovedit, pana la urma, incompatibile cu cererea de mana de lucru ieftina solicitata de patronii din domeniul industriei locale si de investitorii straini, inclusiv…

- de Mike Davis Migratiile urbane au fost puternic impiedicate si in America Latina, dar mai putin sistematic in comparatie cu Asia. inainte de cel de-al Doilea Razboi Mondial, majoritatea saracilor din orasele Americii Latine traia in locuinte inchiriate, in centru asezarilor urbane, dar , spre sfarsitul…

- de Mike Davis_ Istoricul Jean Suret-Canale ne atrage atentia ca, in Africa tropicala, francezii controlau cu strictete deplasarea mainii de lucru ce provenea din mediul rural, iar pe africanii din mediul urban, neputandu-i scoate din orase, ii aduna cu forta, obligandu-i sa traiasca in periferii sordide.…

- ■ de Mike Davis_ Orasul interzis taranilor Desigur, una dintre barierele care au impiedicat populatia rurala de a deveni urbana, a fost colonialismul europeean care, sub forma cea mai extrema de manifestare din orasele coloniale britanice din Africa de Est si de Sud, nu a permis populatiei indigene…

- de Mike Davis Sute de mii de victime de razboi si refugiati reveniti din Iran si Pakistan traiesc fara apa, in conditii neigienice, in zeci de bidinville-uri, pe coastele muntelui, deasupra Kabulului. „in districtul Karte Ariana, se putea citi in august 2002, in Washington Post, sute de familii ce au…

- de Mike Davis Cu toate ca unele dintre ele sunt pe lista cladirilor ce urmeaza sa fie reconditionate sau pe lista celor ce vor fi cat mai repede demolate, unele vecindades din capitala Mexico sunt in continuare suprapopulate cum este Casa Grande, celebrul imobil ce adaposteste 700 de familii, cladire…

- de Mike Davis_ @n primul rand, studiul The Challenge of Slums (Sfidarea bidonville-urilor), se bazeaza pe studiul cazurilor sinoptice de saracie, pe conditiile de viata in bidonville-uri si pe politicile de condtruire de locuinte din treizeci si patru de metropole, din Abidjan pana in Sydney. Proiectul…

- de Mike Davis_ intr-o zi, la anul, sau poate peste doi ani, o femeie va naste in bidonville-ul din Ajegunle din Lagos, un tanar va fugi din satul sau aflat in vestul Javei, atras de luminile stralucitoare ale orasului Jakarta, sau un fermier va pleca cu toata familia sa saraca pentru a se stabili intr-unul…