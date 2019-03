Cea mai rară specie de urangutan, împinsă spre dispariţie de construirea unui baraj în Sumatra Cea mai rara specie de urangutan ar putea fi impinsa spre disparitie dupa ce o instanta indoneziana a aprobat construirea unui baraj in insula Sumatra, au indicat activistii pentru mediu, citati de BBC. Barajul, cu un cost de constructie evaluat la 1,5 miliarde de dolari, va fi amplasat in padurea Batang Toru din provincia Sumatra de Nord. In regiune traiesc insa urangutanii Tapanuli, care au fost identificati ca specie distincta abia in 2017. Doar 800 dintre acestia traiesc in prezent salbaticie si toti in acest ecosistem. Barajul hidroenergetic, programat sa fie finalizat in 2022, va fi construit… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

