Cea mai rapidă linie de tren, inaugurată. Rolul lui Macron Dupa sapte ani de lucrari, noua linie speciala de mare viteza de conceptie franceza (LGV), care potrivit AFP ar urma sa intre in exploatare la finele acestei luni, va acoperi distanta de 350 de kilometri dintre Tanger si Casablanca in doua ore si zece minute in loc de patru ore si 45 de minute in prezent. Cei doi sefi de stat nu au facut nicio declaratie oficiala la ceremonia de inaugurare dar au plecat la bordul unui tren nou din gara renovata de la Tanger, mare hub maritim intre Africa si Europa. Pentru aceasta linie, Marocul a cumparat 12 trenuri de mare viteza de la grupul francez… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

