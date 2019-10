Stiri pe aceeasi tema

- Autor: Cornel NISTORESCU In nebunia culiselor pentru alegerile prezidențiale, Eduard Hellvig a gasit nițel timp sa scoata capul in lume. S-a dus sa țina un discurs la Universitatea de Vest, unde a vorbit, in fața camerelor de luat vederi tot de la SRI, probabil, ca lecție și discurs pentru studenți…

- Iulie a depasit toate recordurile de temperatura, arata raportul alarmant al Copernicus, serviciul european privind schimbarile climatice. Incalzirea globala fara precedent are efecte mai vaste si mai grave decat credem, de la incendii devastatoare in zona arctica, pana la inundatii de proportii apocaliptice…

- Valorile termometrelor au urcat joi in Marea Britanie pana la valoarea de 38,7 grade Celsius, un posibil record de temperatura pentru aceasta tara, potrivit datelor provizorii anuntate vineri de serviciul meteorologic britanic Met Office, potrivit Reuters. Temperaturile ridicate au doborat…

- Britanicii si francezii au trait cea mai fierbinte zi din istorie, cu temperaturi de peste 41 de grade Celsius la umbra. Ministerul afacerilor externe a emis o atentionare de calatorie si pentru romanii cu planuri de calatorie in Germania. Din cauza caldurii, autoritatile au inchis aici reactorul unei…

- Cu o temperatura de 40,5 grade Celsius masurata in vestul Germaniei, recordul absolut de caldura inregistrat in tara a fost depasit miercuri, a anuntat serviciul meteorologic german (DWD), potrivit AFP. "Nou record de temperatura in Germania! Cu 40,5 grade Celsius, recordul precedent de…

- Orasul francez Bordeaux a inregistrat cea mai ridicata temperatura de cand exista astfel de masuratori, in contextul unui val de caldura care a cuprins vestul Europei, relateaza news.ro.Marti, Meteo France a informat ca in Bordeaux au fost inregistrate 41 de grade Celsius, trecand astfel peste…

- Europa Occidentala se pregateste sa infrunte o noua saptamana de temperaturi caniculare similare celor care au afectat in ultima perioada zona de nord-est a SUA, un al doilea episod de canicula dupa cel petrecut la sfarsitul lunii iunie, transmite luni AFP. Din Franta in Germania, via Benelux, serviciile…

- Biserica romano-catolica a pierdut 216.000 de enoriași germani in 2018, iar cea protestanta aproximativ 220.00, transmite Deutsche Welle. Pe langa reducerea influenței in societate, bisericile creștine pierd și bani, reducerea numarului de credincioși reprezentand o diminuare a veniturilor obținute…