Cea mai puternică creştere a emisiilor globale de CO2 din ultimii şapte ani, în 2018 Emisiile globale de CO2 (dioxid de carbon) au crescut cu 2% in 2018, fiind cel mai puternic avans inregistrat in ultimii sapte ani, conform unui raport publicat marti de grupul petrolier BP Potrivit sursei citate, lumea este in urma cu eforturile sale de combatere a modificarilor climatice. Raportul sustine ca cererea primara de energie a inregistrat cea mai puternica crestere din acest deceniu in 2018, chiar daca ritmul de crestere economica a incetinit. China, India si SUA au fost responsabile pentru doua treimi din cresterea cu 2,9% a consumului de energie. O crestere a consumului de energie… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

