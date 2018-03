Stiri pe aceeasi tema

- Aceștia au fost chemați pentru a stinge flacarile ce au cuprins un camion incarcat cu lemne. S-a intervenit cu doua autospeciale de stingere de la Garda nr. 2 de intervenție Gurahonț și Garda nr. 1 de intervenție Barzava. „La sosirea echipajelor de intervenție incendiul se manifesta generalizat la…

- Ministrul Energiei, Anton Anton, vine cu o declaratie fabuloasa. Acesta a spus ca este în discuții avansate pentru proiectul de la Cernavoda, cu niște investitori pe care i-a cunoscut....“în lift&". "

- Președintele organizației județene a PNL Constanța, Bogdan Huțuca, susține ca orașul a stagnat din punct de vedere economic, mare parte dintre investitori preferand sa se mute in localitațile apropiate, din cauza birocrației uriașe și a politicii anti-mediu de afaceri, anti-investitori, a primariei.

- Reprezentantii Filialei Asociatiei Nationale a Veteranilor de Razboi (ANVR) Vaslui sustin ca mai multi veterani de razboi din judet nu sunt lasati sa circule cu microbuzele, desi, potrivit legii,...

- Zeci de politisti si jandarmi au descins luni dimineata in mai multe locatii din Murgeni, un oras din Vaslui, unde aproape jumatate din populatie este de etnie roma. Fiul bulibasei din Murgeni si un alt tanar de 17 ani au fost retinuti pentru 24 de ore. Potrivit reprezentantilor IPJ Vaslui acestia sunt…

- Liga Naționala de handbal masculin, etapa a 18-a. Liderul Poli Timișoara joaca sambata cu CSM București. CSA Steaua intalnește pe CSM Fagaraș. HC Odorhei – CS Minaur Baia Mare 0-10 (masa verde) Sambata, 10 februarie 16:30 SCM Politehnica Timisoara – CSM Bucuresti 26-29 Duminica, 11 februarie 11:00…

- Indicele Stoxx 600 a inregistrat prima crestere din ultimele opt zile, in conditile in care majoritatea sectoarelor au crescut, scrie ZF Indicele FTSE 100 al bursei din Londra a urcat cu 0,76%, in timp ce indicele DAX al bursei din Frankfurt a urcat cu 0,58%. In Paris, indicele CAC 40 a urcat cu 0,55%,…

- Scandalul „cate doi pacienti in pat, la Spitalul de Urgenta Barlad” ajunge si in Parlament. Un cititor al ziarului nostru, pe nume Telu Gorbanescu, a trimis la redactie cateva imagini si un filmulet, din noaptea de 3 spre 4 februarie, din care se vedea ca intr-unul din saloanele de la sectia Medicina…

- In ziua de 5 februarie a.c., politistii din cadrul Politiei Orasului Topoloveni au retinut pe baza de ordonanta pentru 24 de ore pe C.I., de 31 de ani și pe Ș.G.C., de 30 de ani, ambii din comuna Bogați. Acestia sunt banuiti ca, in cursul serii de 5 februarie a.c., ar fi sustras unui barbat de 33 de…

- In localitatea Lunca Banului, din județul Vaslui, un tanar a inființat in 2015 o firma de exploatari forestiere cu numele GeiPrest SRL, sperand ca mai tarziu sa-și extinda activitatea in domeniu. Aceasta poate fi apreciata ca o idee de afaceri profitabila pentru cei care dispun de venit, dar nu știu…

- Alexandru Ionița I a marcat pentru Aris Limassol. Echipa romanului este pe locul 13, penultimul. Prima liga din Cipru cuprinde 14 formații, iar ultimele doua echipe retrogradeaza automat. In etapa a 22-a, Aris a dispus aseara, in deplasare, de Ethnikos Achnas, ultima clasata, cu un scor categoric: 4-0.…

- „Grație” situațiilor problematice in care au fost gasite, 83 de magazine alimentare, 44 de stupine, 38 de baruri și 97 de alte spații comerciale din județ au fost inchise de inspectorii sanitar-veterinari. Anul trecut, inspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA)…

- Cresterea aversiunii fata de risc la nivel regional a produs deprecierea leului fata de euro, dupa patru sedinte consecutive de intarire a lui, care au urmat atingerii maximul istoric de 4,6679 lei. Cursul euro a crescut de la de 4,6474 la 4,6582 lei, intr-o sedinta in care transferurile s-au efectuat…

- Școala Gimnaziala “Vasile Alecsandri” Vaslui a gazduit o noua ediție a Concursului Municipal ”Sergenți pe tabla de șah”. Au participat peste 30 de elevi, care au oferit o intrecere de inalta ținuta. Arbitrajul a fost asigurat de CS “Sergentul”, prin invațatorul Constantin Grosu, organizatorul acțiunii.…

- INTELIGENT…Razvan Honcu, elev in clasa a XII-a la Liceul “Stefan Procopiu”, va reprezenta judetul Vaslui la etapa nationala a Olimpiadei de Astronomie si Astrofizica. Aceasta se va desfasura in intervalul 2-5 februarie 2018, la Gura Humorului, judetul Suceava. Indrumat de prof. Leonas Dumitrascu, Razvan…

- Școlile ”Mihai Eminescu” și ”Elena Cuza” au caștigat fazele județene ale Cupei Tymbark la fotbal U10 (baieți), respectiv U12 (fete). Sala de sport a Școlii ”Elena Cuza” Vaslui a gazduit primele faze județene ale Cupei Tymbark la fotbal. La categoria U10 baieți, cinci echipe, dintre care trei din zona…

- Cei sapte violatori din Vaslui care au scadalizat opinia publica in 2015 se numara printre beneficiarii recursului comensatoriu, trei dintre ei pregatindu-se de liberarea conditionata. Cei sapte tineri au fost condamnati in 2015 la pedepse cuprinse intre 6 si 10 ani de inchisoare.

- "In zona se intervine cu autofreze si sararite pentru a debloca si cealalta banda de circulatie. Drumarii vor lucra toata noaptea pentru a indeparta zapada de pe tronsoanele afectate de ninsori si viscol", a precizat purtatorul de cuvant al CJ Iasi. In prezent, alte sase drumuri judetene…

- Potrivit raportului operativ intocmit de cei de la Situații de Urgența, noaptea de 17 spre 18 ianuarie, de iarna cu avertizare cod galben de ninsoare și viscol, s-au inregistrat cateva evenimente deosebite, insemnand autovehicule blocate in zapada – inclusiv o Ambulanța și un autobuz. Alimentarea cu…

- Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la nivel național sunt înregistrate 19.983 locuri de munca, în data de 17 ianuarie 2018.Cele mai multe posturi sunt disponibile în București, capitala fiind urmata de județele Sibiu, Prahova,…

- Un tanar de 24 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile dupa ce ar fi sustras material lemnos si ar fi condus un autovehicul, fara sa aiba permis de conducere. Acesta se afla sub control judiciar pentru comiterea unei infractiuni rutiere.

- UPDATE Europarlamentarul Viorica Dancila a fost votata, marti, de Comitetul Executiv National al PSD aproape in unanimitate pentru a fi nominalizata la functia de premier, a declarat liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu. "Doamna Ecaterina Andronescu a refuzat această propunere, exprimându-şi…

- Iata ce jucator am ratat INCREDIBIL…In 2014 a dat probe la FC Vaslui, in 2018 a semnat cu FC Barcelona. Este povestea fundasului columbian Yerry Mina, jucator pentru care formatia blaugrana a dat 12 milioane de euro celor de la Palmeiras, si pe care “galben-verzii” l-au ratat pentru doar 10.000 de euro…

- Oamenii de stiinta anunta ca au descoperit pe Marte straturi masive de gheata. Descoperirea ar putea schimba viziunea cercetatorilor în privinta eventualei colonizari a planetei rosii. Cercetatorii au descoperit straturi gigantice de gheata pe planeta Marte. Oamenii…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, ieri, la Vaslui, ca nu exista tabere in partid si ca nici nu se impune organizarea unui congres extraordinar al partidului. Intrebat de ziaristi daca se impune demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, sau daca ar fi oportuna o demisie a premierului, liderul…

- Adjunctul sefului misiunii diplomatice a Statelor Unite ale Americii in Romania, Abigail Rupp, a declarat joi, la o conferinta gazduita de UBB, ca Romania trebuie sa continue lupta impotriva coruptiei, lucru care va ajuta la atragerea investitorilor."Atunci cand suntem intrebati care este…

- Mai multi membri ai Partidului Socialistilor din Republica Moldova (PSRM), a caror lider neformal este presedintele Igor Dodon, au vizitat miercuri, 10 ianuarie, judetul Vaslui. Socialistii au trecut Prutul pentru a-i aduce un omagiu voievodului Stefan cel Mare, in contextul aniversarii a 543 de ani…

- INCREDIBIL… Mai multi primari de comune din judetul Vaslui sunt in stare de soc, dupa ce au citit cifrele din legea bugetului de stat pe 2018. Ziarul nostru remarca, inca de la finele lunii decembrie, cand am publicat primele cifre de buget, ca vor fi mari dezechilibre in alocarea bugetara la nivel…

- Originar din Tatarani, Alexandru Daniel Buciumas a devenit spaima covrigariilor din oras. Si asta pentru ca, dupa ce a fost eliberat din spatele gratiilor, la jumatatea lunii noiembrie, condamnat pentru furt, a revenit la vechile indeletniciri. A cooptat doi minori de 12 ani, ambii din municipiul…

- CV-ul lui Rudic este impresionant. Sarbul nu este strain de Liga Zimbrilor, unde a activat atat ca jucator, cat și ca antrenor. El a avut un prim contact cu intrecerea handbalistica din Romania in 2005, cand a semnat cu Steaua, club cu care a devenit campion in 2008 și a participat la Liga Campionilor. …

- Serviciul de Ambulanta Judetean (SAJ) Vaslui a primit, in perioada 31 decembrie – 2 ianuarie, un numar de 289 de solicitari, conducerea unitatii anuntand ca s-a confruntat cu o crestere a numarului de apeluri fata de perioadele obisnuite. Potrivit purtatorului de cuvant al SAJ Vaslui, dr. Daniel Ungureanu,…

- GALA…Barladul va fi gazda unei activitati inedite, organizata de Directia Generala a Asistentei Sociale si Protectie a Copilului (DGASPC) Vaslui. Performanta in educatie si in alte domenii, a copiilor si tinerilor institutionalizati din judetul Vaslui, va fi premiata in cadrul unei festivitati de catre…

- Bucurie fara margini pentru copiii care se aflau in Ajun de Craciun in Piata Civica din Vaslui. Mai multi “mosi“ impatimiti ai motoarelor au descins in centrul orasului. Motociclistii imbracati in Mos Craciun le-au oferit copiilor dulciuri. Micutii s-au bucurat, au molfait bomboanele iar apoi au urcat…

- Durere fara margini intr-o familie din Vaslui, in prag de Craciun. Laura Ionescu, tanara in varsta de 26 de ani, care, in urma cu o saptamana, facea un apel disperat pe Facebook, in cautarea de donatori de sange, s-a stins din viata.

- Lucratorii Postului de Poliție Radovan l-au depistat, ieri, pe DJ 561F, in comuna Radovan, pe S. Florin, de 22 de ani, domiciliat in sat Fantanele, in timp ce transporta cu un atelaj hipo, cantitatea de 0,441 m.c. material lemnos esenta ...

- Descoperire divina la Suletea! Doi barbati sustin ca au descoperit, ieri, semnul sfintei cruci, in lemnul pe care il taiau. Primarul comunei spune ca nimic nu este intamplator si vrea sa-i daruiasca Episcopului Ignatie dovada, drept cadou!

- Judecatorii Curtii de Apel Iasi care au dispus condamnarea la 5 ani de detentie a unui procuror din Vaslui, pentru coruptie, arata in motivarea condamnarii ca astfel de cazuri stirbesc increderea in justitie, iar calitatea de magistrat a unui inculpat trebuie sa fie o circumstanta agravanta.

- Cele mai populare 10 actiuni de pe AeRO, piata destinata startup-urilor, IMM-urilor si societatilor transferate de pe fosta bursa Rasdaq, au avut un an per ansamblu pozitiv, vedetele anului fiind compania feroviara Remarul 16 Februrarie (REFE) si furnizorul de servicii de training IT Bittnet Systems…

- Batran din Vaslui, batut, talharit și violat de catre doi minori. Cazul revoltator a avut loc in comuna Gherghești. Barbatul de 90 de ani a ajuns de urgența la spital Se pare ca doi dintre atacatori erau minori, in varsta de 14, respectiv 15 ani. Cel de-al treilea avea 21 de ani si, potrivit satenilor,…

- Marți, voluntarii Asociației “Solidar” Vaslui, insoțiți de Moș Craciun, au mers la gradinița din satul Bradești, comuna Vinderei, pentru a duce daruri copiilor. “Doamna educatoare Elenuța Grigore i-a laudat pe cei 15 copilași, astfel ca Moș Craciun a trebuit sa se ocupe de ei. Moșul a solicitat sprijinul…

- Soferul microbuzului scolar din comuna Stefan cel Mare (Vaslui) a fost depistat miercuri 13 decembrie, la primele ore ale diminetii, in timp ce conducea un microbuz in care se aflau 15 elevi, desi se afla sub influenta bauturilor alcoolice.

- Formatiile de start Sepsi: Niczuly – Burlacu, Ursu, Damian, Grecu - Thiaw, Petrovikj – Huiban, I. Fulop, P. Petre – Nikolic. Antrenor: Eugen Neagoe. CSM: Koselev – Sin, Frasinescu, Jagodinskis, Badic – Mihalache, Cioinac – Platini, Pantiru – Cristea – Cisse. Antrenor: Flavius Stoican. Arbitri: George…

- IN SFARSIT… Eveniment asteptati de toti pasionatii de SUV-uri, lansarea noului Duster de ieri, de la Vaslui, a fost prilej de comparatie intre prima versiune Dacia Duster si cea actuala, cu multe note maxime pentru ultima versiune. O masina drive-test din noul model Duster i-a asteptat pe toti cei care…

- Soc in lumea cersetorilor DIN DRAGOSTE….Un tanar care isi duce veacul pe strazi a baut pastile, de suparare, dupa o cearta cu iubitul. DRAMA… Scene incredibile, ieri dupa-amiaza, in Piata Vidin din Vaslui. Un tanar obisnuit al strazii, poreclit “Buzdugan”, a avut ganduri suicidale. Acesta a inghitit…

- Luni seara, pe raza satului Cazaci din comuna damboviteana Nucet a avut loc un incident nefericit. Doi angajati ai Directiei Silvice Dambovita au fost batuti de doi barbati care se pare ca au mers intr-o padure din apropiere si au taiat copacii fara a detine documentele necesare. Sivicultorii se aflau…