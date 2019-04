Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Tineretului Ioana Bran ataca PNL și PMP, dupa ce cele doua partide au inițiat o inițiat o moțiune simpla pe Transporturi"Consecvente politicii de a avea pe agenda proprie doar critici galagioase și nimic constructiv, doua partide din opoziție au inițiat o Moțiune simpla…

- Intamplare nefericita in viata unui sofer din capitala. Chiar de 1 aprilie, o persoana de rea credinta i-a facut o „gluma” proasta, lasandu-l cu automobilul spart. Automobilul a fost gasit asa cum il vedeti in imagini in aceasta dimineata.

- Fostul ministru al Apararii, Mihai Fifor, s-a dezlanțuit dupa vizita liderilor PRO Romania la Arad. Mihai Fifor susține ca promisiunile lui Victor Ponta privind un nivel de trai mai bun pentru aradeni sunt o gluma proasta. Vineri, MIihai Tudose acuza ca Fifor ar fi semnat celebra scrisoare anti -…

- Conducerea Consiliul Judetean Cluj platește peste 20.000 de euro unei firme pentru consultanța tehnica la Sistemul de Management Integrat al Deseurilor (SMID). Asta dupa ce la începutul lunii martie instituția a mai platit peste 56.000 de euro din banii clujenilor tot pe niște “servicii”…

- Ucigașul Valentinei Nica ramane in arest. Contestația la masura preventiva i-a fost respinsa astazi la Curtea de Apel Ploiești, ca nefondata. Cosmin Dan va ramane in Centrul de Reținere și Arest Preventiv al IPJ Buzau pentru 30 de zile, in baza mandatului emis duminica de Tribunalul Buzau. Tot astazi,…

- Discuțiile pe seama bugetului devin tot mai aprige, iar conflictul intre doi grei ai PSD escaladeaza. Sunt banii romanilor, sunt banii bucurestenilor, nu sunt banii domnului Dragnea, imi pare rau pentru domnia sa. El nu este regele Romaniei si patronul bugetului tarii, a declarat Gabriela Firea.

- Casnicia controversata a președintelui american Donald Trump și a Melaniei se desfașoara de mult timp sub ochii presei. Donald Trump nu se sfiește sa aiba tot felul de gesturi deplasate la adresa lui și nu de puține ori i-a șifonat imaginea in public.

- Un tanar, de 18 ani, din Runcu a fost reținut de polițtiști pentru lipsire de libertate. Acesta a fost prezentat la parchetul local și urmeza sa fie reintrodus in arest. ” Tanarul a facut o gluma proasta cu un localnic și s-a dus la el in locuința in timp ce acesta dormea și l-a acoperit cu … Articolul…