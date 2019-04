"Cea mai periculoasă pasăre" din lume își ucide stăpânul ​O pasare cazuar, o înaripata care seamana destul de mult cu pasarile emu, și-a atacat și și-a ucis stapânul la finalul saptamânii trecute în statul Florida, SUA, scrie CNN.

Marvin Hajos, în vârsta de 75 de ani, a încercat sa sune vineri, în ziua atacului, la serviciul de urgența. O alta persoana, martora la atac, a sunat și ea la 911 raportând faptul ca o pasare gigantica a atacat un barbat.

Hajos a fost transportat la un spital din apropiere unde, din pacate, a murit. Pentru moment, pasarea cazuar va ramâne pe proprietatea lui… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

