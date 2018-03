Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Timișoara a cheltuit o suma impresionanta pe salarii acordate ilegal polițiștilor locali. Aceasta e concluzia la care au ajuns auditorii de la Curtea de Conturi, in urma unui con trol efectuat anul trecut, scrie Debanat.ro.

- Daca v-ati intrebat vreodata care-i cea mai periculoasa meserie din Romania si, purtati de valul logicii, ati oscilat intre crescator de vipere, miner si pompier, aflati de la mine ca v-ati inselat amarnic.

- Azi, principalul contracandidat al actualului președinte al FRF a fost la Arad. Ionuț Lupescu nu a preluat modelul lui Burleanu, ci a preferat sa vorbeasca despre ce dorește el sa faca. Lupescu se aștepta sa fie atacat! A fost la trei cluburi Periplul lui Ionuț Lupescu a fost la divizionarele…

- Ministerul Culturii a pus in dezbatere publica un proiect de Hotarare de Guvern referitor la crearea celei mai mari biblioteci online din Romania. Aceasta va fi accesata pe saitul culturalia.ro si va cuprinde peste jumatate de milion de resurse culturale, de la carti, la inregistrari audio si video.…

- Magistratii au pronuntat sentinta in procesul dintre Primaria Lupeni, acuzata de plati si penalitati achitate nelegal, in valoare de peste cinci milioane de lei, in cadrul proiectului de dezvoltare a Statiunii Straja, si Curtea de Conturi a Romaniei.

- Raportul Curții de Conturi arata nenumarate modalitați in care banii publici se duc pe Apa Sambetei. Libertatea a prezentat deja cum ANCOM nu a colectat 324 de milioane de lei la buget , cum Radiocom a provocat o paguba de aproape 200 de milioane de lei dintr-un singur proiect sau cum Romania a pierdut…

- Curtea de Conturi a constatat ca sefii societatii publice au fost atat de marinimosi incat au oferit diverse cadouri si stimulente nu doar pentru salariatii proprii, ci si pentru angajatii altor institutii sau firme. De asemenea, au facut lucrari pe care nu le-au facturat si nici incasat, desi au cheltuit…

- Birourile de promovare turistica a Romaniei se vor redeschide intr-un timp cat mai scurt, a anunțat ministrul turismului, Bogdan Trif. Potrivit acestuia, aceasta masura este una prioritara pentru țara noastra. „Am vorbit cu Ministerul Afacerilor Externe, iar aceasta mesura reprezinta o prioritate pentru…

- Localitatea braileana Ianca a reusit performanta deloc de invidiat de a avea cei mai multi rau-platnici din Romania. Trei sferturi dintre contribuabili nu si-au platit impozitele si au ajuns in faza executarii silite, dupa ce Curtea de Conturi a constatat problemele. Nu mai putin decat 7.727 dintre…

- Nereguli grave descoperite intr-una dintre cele mai mari primarii din Romania de Curtea de Conturi, care acuza plata ilegala a unor stimulente pentru administrarea creantelor fiscale unor functionari care nu au atributii in acest sens. Metoda a fost declarata ilegala de instanta. Cu toate acestea, plata…

- Decizia de a nu se acorda sporurile acestor angajați aparține Consiliului Județean Timiș. Reprezentanții instituției care se afla sub umbrela CJ Timiș au cerut acești bani, dar nu li s-au acordat. Cel puțin deocamdata. Președintele CJ Timiș Calin Dobra spune ca daca cei de la DGASPC Timiș…

- In prezent, 50 de milioane de oameni sunt diagnosticati, la nivel mondial, cu o forma de dementa, iar specialistii estimeaza ca in anul 2030 82 de milioane de oameni vor ajunge sa fie afectati de aceasta boala, urmand ca numarul lor sa atinga un maximum de 152 de milioane pana in anul 2050. Cele mai…

- Cea mai puternica femeie din businessul romanesc este Anca Vlad, 60 ani, care detine peste 99% si din distribuitorul de medicamente, dar si din lantul de farmacii Catena. Cele doua firme au avut in 2016 afaceri cumulate de peste 632 de milioane de euro, potrivit datelor de la Registrul Comertului, care…

- Fonduri neramursabile de 4,5 milioane lei de la CJ Cluj. Cele mai mari sume merg la biserici si sport ONG-urile pot depune cereri pentru finantari nerambursabile de la Consiliul Judetean Cluj pentru programe educative, culturale (inclusiv pentru cele din sfera Centernarului Marii Uniri) si sportive…

- Primaria Sebes a pierdut prima etapa a procesului prin care a contestat raportul Curtii de Conturi care arata, printre altele, diminuarea in mod nejustificat a disponibilitatilor banesti ale administratiei locale cu suma de aproape 1,5 milioane de lei.

- Proiecte pe educatie in valoare totala de peste 7 milioane de euro, din fonduri europene, atat la invatamant profesional, cat si scoli generale, gradinite noi si crese, vor fi demarcate de catre o primarie din Romania.

- Comisarul a fost intrebat cum priveste amendamentele aduse in Parlament Ordonantei de Urgenta 64/2016, potrivit carora 70% din gazul produs in Romania va trebui tranzactionat pe o singura bursa, respectiv OPCOM, in contexul in care Comisia Europeana a deschis deja un proces de infringement impotriva…

- Bloomberg Misery Data naibii limba romana! Chiar si cand e moldoveneasca. Sau, mai ales. Ca doar din Moldova ne vin scriitorii. “Se moaie lejea piste Prut”. De unde nu aveai voie sa fumezi decat la 10 metri de intrari si ferestre (cum ar veni, la mijloc de ulita, in metropola Chisinau) s-ar putea ca…

- Totusi, faptul ca lucreaza in fața unui calculator ar reprezenta un risc, sustin acestia. In cursul anului 2016, atat primarul localitatii Zagra, cat si viceprimarul au beneficiat de un spor pentru conditii periculoase, in valoare totala de 21.000 de lei. Cei doi au luat de buna legea din 2015 care…

- Curtea de Conturi a descoperit ca membrii Consiliului de Administrație și-au luat drepturi necuvenite in valoare de 3.000 de lei, iar personalul de conducere a primit fara temei legal tichete de masa in valoare de 5.000 de lei. Mai mult, societatea a pierdut 6.000 de lei din cauza ca nu au fost aplicate…

- Fostul premier, Victor Ponta, s-a dezlantuit la adresa marilor sai dusmani, Laura Codruta Kovesi si Liviu Dragnea. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Ponta a denuntat legatura dintre cei doi si a devoalat o intalnire petrecuta acasa la Sebastian Ghita.Citește și: Curtea…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va anunta maine, la ora 18:00, daca va cere revocarea din functie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Titularul de la Justitie a amanat cu o saptamana decizia, dar Victor Ponta spune ca stie deja ce se va intampla. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor…

- Curtea de Conturi a Romaniei a emis recent o sinteza a acțiunii de audit desfașurate in vara anului trecut la Primaria Municipiului Dej. In urma controlului s-au descoperit mai multe deficiențe. Inspectorii Curții de Conturi au descoperit ca in intervalul iulie 2014 – 2017 au fost angajate și platite…

- Primarul comunei Zagra Dumitru Bușcoiu și viceprimarul Ioan Costin au inapoiat sporul de condiții vatamatoare despre care Curtea de Conturi spune ca a fost acordat ilegal. Edilul spune ca și-a dat acest spor din cauza radiațiilor peste limita din birourile primariei.

- Plati efectuate pentru lucrari nerealizate, neaplicarea unor hotarari judecatoresti, cheltuieli cu carburantul fara documente justificative, penalitati financiare platite nejustificat. Acestea sunt cateva dintre tipurile de ilegalitati descoperite de Curtea de Conturi la primarii din Alba, in urma controalelor…

- Abaterile financiar-contabile, prejudiciile și veniturile suplimentare constatate in urma controalelor Curții de Conturi la instituțiile din Olt controlate in 2017 insumeaza peste 30 milioane lei. Din nou lucrari neefectuate dar decontate, servicii neprestate, dar platite, utilaje la prețuri supraevaluate,…

- Curtea de Conturi a constatat un prejudiciu de aproape un milion de lei la Primaria Ionesti. Printre sporuri acordate ilegal si alte cheltuieli constatate nelegale de inspectorii Curtii de Conturi, la Primaria Ionesti s-a vorbit mult si la telefon. C...

- Alerta declansata in Guvernul Viorica Dancila. Romania este in pericol sa piarda zeci de milioane de euro, bani europeni. In direct la Romania TV, la emisiunea Andreei Cretulescu, Rovana Plumb a dezvaluit ca sunt probleme in unele compartimente unde se acceseaza bani europeni.Citeste si: Tarom,…

- In ultimul sau raport, Curtea de Conturi spune ca, anul trecut, Fiscul a dat peste 2 milioane de lei pe circa 700.000 de plicuri trimise gresit. Se spune ca, per total, mai bine de patru milioane de plicuri trimise de ANAF aiurea au fost returnate. Si, evident, distruse. Se pare ca aceata informatie…

- In urma auditului efectuat in 2016 asupra activitatii de colectare a ANAF, Curtea de Conturi a identificat venituri suplimentare de 700,48 milioane lei, prejudicii de 2,49 milioane lei si alte abateri financiar-contabile de 1,83 miliarde lei, doar in cazul unei sentinte penale descoperindu-se ca aceeasi…

- Curtea de Conturi: Finantari nerambursabile de peste 2 milioane lei, acordate ilegal de Primarie si CJ Cluj Primaria Cluj-Napoca si Consiliul Judetean Cluj au acordat finantari nerambursabile nelegale unor fundatii si asociatii in anul 2016, conform celui mai recent raport la Curtii de Conturi. Suma…

- Transelectrica, operatorul de transport al energiei electrice ale carei servicii se regasesc pe factura fiecarui abonat, a facut plati ilegale de ordinul zecilor de milioane de lei catre Teletrans si Smart, platind uneori tarife de manopera de 3-6 ori mai mari decat cele prevazute in contract, scrie…

- Actiunile de control au identificat cazuri de nerespectare a reglementarilor legale, constatandu-se abateri care au condus fie la nestabilirea, neurmarirea si neincasarea unor venituri bugetare, fie la producerea unor prejudicii ori la denaturarea unor date si informatii din situatiile financiare.…

- Camera de Conturi a judetului Alba a efectuat, in anul 2017, controlul privitor la executia bugetara pe anul 2016, asupra modului de formare, de administrare si de intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public. Potrivit sintezei rezultatelor acțiunilor de audit desfașurate…

- I-au calcat, in primavara trecuta, Curtea de Conturi, i-au verificat, in decembrie, Corpul de Control al Instituției Prefectului Timiș, dar degeaba... The post Intr-o primarie din Timis se fac angajari inainte de terminarea concursului appeared first on Renasterea banateana .

- Au fost efectuate plati in suma estimata de 498.000 de lei pentru lucrari de investitii neexecutate (in cadrul proiectului de investitii in turism "Schi in Romania"), prin acceptarea includerii, atat in oferta tehnico-economica (anexa la Contractul de lucrari), cat si in Situatia de plata, a unui…

- Ministerul Turismului a efectuat in 2016 plati nelegale pentru cheltuieli privind servicii de promovare a brandului turistic national si pentru lucrari de investitii neexecutate, nu a urmarit respectarea clauzelor contractuale, nu a perceput majorari de intarziere si daune-interese si a utilizat ineficient…

- Directorul general al CFR SA si membrii Consiliului de Administratie al companiei au beneficiat nelegal de remuneratii bonus in suma de 307.000 lei pentru aprobarea planului de management/administrare, iar alti angajati au utilizat, in perioada 2015 - 2016, autovehicule aflate in proprietatea societatii,…

- Curtea de Conturi a descoperit plati nelegale de peste 3,96 milioane de lei la Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS), si de 8,3 milioane de lei la agentiile judetene de profil, potrivit Raportului pe 2016 al CC. In cazul ANPIS, platile nelegale identificate au reprezentat indemnizatia…

- 'Pentru bugetul pe anul 2016, ANAF a fundamentat necesarul de credite destinate cheltuielilor de capital la un nivel initial de 118,94 milioane lei, dar prin rectificare bugetara a fost retrasa suma de 83,967 milioane de lei, creditele bugetare definitive destinate investitiilor, in suma de 34,979…

- Diminuarea cheltuielilor de investitii din ultimii ani a afectat infrastructura IT a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), situatia actuala fiind critica, se arata in raportul Curtii de Conturi pe anul 2016. "Pentru bugetul pe anul 2016, ANAF a fundamentat necesarul de credite…

- Curtea de Conturi a cerut Romgaz sa recupereze prejudiciile de peste 2 milioane de euro cauzate prin acordarea unor sporuri pentru orele lucrate peste programul de lucru de catre persoane cu functii de conducere, dar si prin decontarea ilegala a biletelor de avion necesare plecarii in concedii.

- Expansiunea companiilor low-cost pe piata locala a dus anul trecut la o crestere cu 23% a traficului de pasageri, comparativ cu 2016, arata datele Asociatiei Aeroporturilor din Romania. Astfel, traficul de pasageri de pe cele 17 aeroporturi din Romania a depasit pragul de 20 de milioane de pasageri.…

- „Sunt aproape 200 de milioane de euro in conturi in acest moment. (…) ANCOM nu vrea sa se transforme in banca. Vreau sa folosim aceste resurse pentru impulsionarea pietei“, a declarat intr-un interviu pentru ZF Sorin Grindeanu, care a fost votat in noiembrie de Parlament in pozitia de presedinte. El…

- Victor Ponta il compara pe Liviu Dragnea cu Vadim Tudor și cu Traian Basescu in ceea ce privește stilul autoritar de conducere in partid. In plus, fostul premier a declarat ca șeful PSD are cea mai mare putere de la Traian Basescu pana in prezent. „E prima oara cand la un partid mare din Romania,…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va propune o dezvaluire din cotidianul Jurnalul Național pe tema unui proces care poate costa statul roman aproximativ 650 milioane de euro, asta daca demersul unui om de afaceri libian se va concretiza și va avea caștig de cauza la Curtea de Arbitraj…

- ”Nu stiu daca romanii fac bani mai usor, dar cu siguranta fac mai multi“, spune Bogdan Pitigoi, fondator si presedinte al Tester Grup, referindu-se la motivul pentru care mediul de afaceri din Iasi traverseaza un moment favorabil. ”in Romania e fain si in Iasi e si mai fain“, rade el. ”Iasi este in…