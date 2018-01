Stiri pe aceeasi tema

- Cornel Gales, fostul sot al Ilenei Ciuculete, si-a petrecut sarbatorile de iarna alaturi de blonda Vivi in Asia de sud. Cei doi indragostiti s-au imbarcat pe un gigantic vas de croaziera si s-au bucurat de o vacanta de vis, potrivit imaginilor pe care barbatul le-a postat pe pagina sa de Facebook.

- 1 ianuarie este prima zi a anului in Calendarul gregorian. Exista 364 de zile ramase pana la sfarșitul anului (365 in ani bisecți). Interesant: aceasta zi este puțin mai probabil sa cada vineri, duminica sau marți (58 in 400 de ani fiecare) decat miercurea sau joi (57), și este puțin probabil sa apara…

- In ultimele luni, Gheorghe Turda s-a implicat intr-o relatie sentimentala cu o blonda din Baia-Mare, care are o agentie de turism, dar si o firma prin care comercializeaza cosmetice. In urma cu doar cateva saptamani, cantaretul de muzica populara a insotit-o la un targ de frumusete, facand reclama acestor…

- Philip Clements, fostul vicar britanic de 79 de ani care s-a casatorit cu un roman de 24 de ani, Florin Marina, a ramas pe drumuri dupa ce și-a vandut casa din Marea Britanie pentru a-i cumpara iubitului sau un apartament in București. Fostul preot povestește ca iubitul sau l-a parasit la doar doua…

- Daca esti unul dintre reprezentantii acestei zodii, atunci trebuie sa stii ca anul 2018 depinde de actiunile tale, asa ca daca vei profita la maximum de toate oportunitatile, atunci acesta va fi anul in care vei realiza orice vis. Zodia Gemeni reuseste anul viitor sa isi gaseasca slujba pe…

- Eroii Revolutiei din 1989 au fost comemorati astazi si in Slatina, la troita inchinata acestora, la ceremonial participand sefii institutiilor, dar si reprezentanti ai asociatiilor de revolutionari, ultimii aratandu-si nemultumirea fata de perceptia asupra celor petrecute in urma cu 28 de ani in oras.

- Caz șocant în India. Deepa Ram, în vârsta de 30 de ani, si-a blocat ambele sotii, pe Darius si Mali Devi, într-o masina si le-a dat foc. Conform autoritatilor, barbatul le-a incendiat pe ambele femei din cauza mamei sale, care avea o antipatie fata de ele. Se pare ca…

- Prințul Harry s-a lasat de fumat de dragul logodnicei sale. Meghan Markle promoveaza un stil de viața sanatos și activ și a reușit sa il convinga pe Harry sa renunțe la viciu. Prințul Harry s-a lasat de fumat de dragul logodnicei sale. Informația a aparut in publicația Business Insider care citeaza…

- Fostul premier Dacian Ciolos scrie marti, pe pagina sa de Facebook, ca multumeste Ambasadei Suediei la Bucuresti "pentru atentia acordata fesului pe care l-am purtat duminica la protest. :)" Ciolos adauga ca "are si sosetele de lana, lucrate manual, cum sunt cele impletite de femeile de la Rosia Montana"…

- Lavinia Parva a acordat un interviu in care a vorbit despre muzica, despre sarbatorile din copilarie, despre Stefan Banica dar si depre copil, scrie click.ro. Citeste si Lavinia Parva, destainuire in direct. Vedeta a povestit pentru prima data despre nunta cu Stefan Banica "Imi doresc…

- Un baiat de 10 ani poate muri de fiecare data cand doarme din cauza unei condiții medicale rare. Benji Bowker sufera de Sindromul de Hipoventilație centrala congenitala, o boala extrem de rara de care sunt afectați in jur de 1.500 de oameni din lume, potrivit thesun.co.uk. Baiețelul nu poate respira…

- O femeie din Brazilia și-a indeplinit dorința de a-și organiza propria inmormantare, deși, dupa cum spune chiar ea, mai are ani buni de trait. Ea și-a cumparat un coșciug in care s-a intins, prefacandu-se ca este moarta. In acest timp, apropiații au venit la capatul ei pentru a-și prezenta regretele…

- Dupa ce Mihai Tudose a declarat ca nu merge la Alba Iulia pentru ca nu a fost invitat de primarie, edilul orașului a reacționat violent. Acesta spune ca pentru a participa la acest eveniment in „locul de unde a pornit Romania”, de Ziua Nationala nu e nevoie de invitatii.

- Un polonez de 25 de ani, care a fost declarat mort, dupa ce suferise un stop cardio-respirator, s-a trezit la mora și, infrigurat, s-a reintors la bar pentru a bea alaturi de prieteni, scrie Daily Mail.

- O studenta din China, care a nascut în secret, în camera de camin. Tânara în vârsta de 19 ani nu își dorea copilul. Dupa ce a nascut, a aruncat bebelușul pe geamul camerei de camin în care locuia. „Copilul a fost înfașurat într-o…

- Loredana Groza opteaza mereu pentru ținute indraznețe cand vine vorba despre aparițiile sale. Vedeta nu a facut excepție de la aceasta regula pentru cea de-a doua gala live Vocea Romaniei, unde a ales sa poarte o pereche de pantaloni minusculi. Loredana Groza are o silueta de invidiat și nu se teme…

- Viitorul frumos la care visa o tânara de 20 de ani s-a transformat în coșmar cu puțin timp înaine de nunta. Danara Kaipova a fost devastata în momentul în care a aflat ca cel cu care urma sa-și uneasca destinul era casatorit și avea și doi copii. Se pare ca acesta…

- Trei cești de cafea pe zi iți pot salva viața, potrivit unui studiu, noteaza Daily Mail. Oamenii de știința au descoperit ca o astfel de cantitate de cafea poate diminua riscul de boli ale ficatului,...

- „Mintea, Forța și Sufletul”, este numele unei sculpturi bizare pe care un artist rus vrea sa i-o daruiasca președintelui Vladimir Putin. Sculptorul, Victor Corpaciov pe numele sau, l-a sculptat pe Vladimir Putin in fier foraj sub forma unui hibrid om-animal-inger, scrie The Moscow Times. Capul liderului…

- In copilarie, majoritatea fetelor se viseaza prințese și imbracate in rochia alba. Iși imagineaza cum vor arata in ziua in care vor imbraca rochia de mireasa și iși fac zeci de scenarii. Dar ce se intampla atunci cand toate dorințele iți sunt distruse de un diagnostic crunt? Atunci cand tu ai doar 5…

- Imagini incredibile surprinse in apropierea aeroportului Schipol din Amsterdam. Un avion Boeing 777, care aparține companiei aeriene KLM, a fost lovit de un fulger imediat dupa decolare. Chiar daca este un eveniment nefericit și spectaculos in același timp, acesta nu a pus in niciun fel in pericol siguranța…

- Iubita de 33 de ani a lui Rowan Atkinson, cunoscut pentru rolurile lui Mr Bean, a aflat ca este incarcinata, iar actorul de 62 de ani va deveni tata pentru a treia oara, scrie Daily Mail. Louise Ford, de 33 de ani, și iubitul ei, celebrul comediant Rowan Atkinson vor deveni parinți in urmatoarele saptamani.…

- O noua analiza a imaginilor facute de telescopul Kepler al NASA arata ca 20 de planete din Calea Lactee ar putea susține viața. Noua analiza include cateva planete care orbiteaza stele similare Soarelui, care ar putea susține viața. Printre acestea se afla și KOI-7923,01, o ex-planeta cu o marime asemanatoare…

- Adrian Cristea este cunoscut sub porecla de Bursucu si prezinta alaturi de Teo Trandafir emisiunea „Teo show”, de la Kanal D. Cei doi formeaza un cuplu de prezentatori care se bucura de un mare succes.

- Cu o forma fizica admirata atat de femei, cat si de barbati, Alex Velea face eforturi pentru a fi in trend, chiar cu riscul de a se face glume pe seama lui. Cantaretul pare ca vrea sa fie asemenea vedetelor de peste Ocean si le copiaza stilul nonconformist, astfel ca, indiferent de ce vreme e afara,…

- Betty Salam a stabilit ultimele detalii pentru cel mai important eveniment din viata ei. In exclusivitate pentru Antena Stars, Betty a declarat cum arata rochia de mireasa, dar si unde o sa mearga imediat dupa nunta.

- Ce a fost mai greu a trecut pentru Shannen Doherty. Lupta ei cu cancerul nu s-a incheiat definitiv, dar perioada dificila a tratamentului a ramas in urma, iar rezultatele sunt foarte bune. Analizele au aratat ca boala a intrat in remisie din aprilie, iar vedeta a inceput sa redescopere micile placeri…

- O femeie și-a ucis sora mai mare in chinuri groaznice din cauza geloziei. Aceasta a injunghiat-o de zeci de ori, lasandu-și sora intr-o balta de sange. Potrivit Daily Mail, Sabah Khan locuia impreuna cu sora ei mai mare, Saima Khan intr-un apartament in Luton.

- Daca te lovești de necazuri și probleme și pare ca unele lucruri nu stau chiar așa cum ai vrea, exista o metoda prin care poți atrage ajutorul divin - rugaciunea. Iata care sunt cele mai puternice rugi pe care trebuie sa le spui.

- Un alt eveniment astrologic petrecut pe 23 octombrie va schimba viața zodiilor. Soarele a intrat in conjuncție cu Scorpionul, iar acest lucru inseamna inceperea unui nou ciclu in viața nativilor.

- Un alt eveniment astrologic petrecut pe 23 octombrie va schimba viața zodiilor. Soarele a intrat în conjuncție cu Scorpionul, iar acest lucru înseamna începerea unui nou ciclu în viața nativilor.

- Stefan Banica Jr. a acordat primul interviu de cand s-a casatorit din nou, cu Lavinia Parva. Artistul a marturisit cum se simte acum, dupa casatorie. Stefan Banica Jr. sustine ca se simte in continuare tanar, in ciuda faptului ca are 50 de ani.

- Cârduri de curcani salbatici au invadat orasul Boston si ataca persoanele pe care le întâlnesc. Autoritațile susțin ca au primit foarte multe plângeri fata de anul trecut. „În urma cu câtiva ani era o problema mai izolata”, a declarat…

- Gemenii unei familii britanice s-au nascut in moarte clinica, dar dupa cinci minute de resuscitare, medicii au reușit sa-i salveze pe amandoi și acum sunt perfect sanatoși, scrie Daily Mail. Harley și Noah Hopwood nu respirau atunci cand mama lor le-a dat naștere prematur dupa doar 27 de saptamani de…

- Doi infractori au reușit sa fure un BMW in valoare de 50 mii de lire in mai puțin de un minut. Ei au reușit sa fenteze sistemul de securitate cu ajutorul unui dispozitiv cumparat de pe internet. Astfel, infractorii au reușit imediat sa deblocheze mașina și sa-i porneasca motorul, relateaza Daily Mail.…

- Margherita de la Clejani a fost la o ghicitoare și a aflat cu cine se va marita. Artista a facut marturisirea in direct la tv și este mai fericita ca niciodata. Margherita de la Clejani nu și-a gasit inca sufletul pereche, dar este increzatoare, mai ales ca recent a fost la o ghicitoare care i-a dat…

- Oana Zavoranu, primele declarații despre copil dupa ce s-a casatorit cu Ashraf. Chiar daca nu este inca pregatita sa devina mama, vedeta se gandește la un copil, care spera ea, va fi un baiețel. Oana Zavoranu și Ashraf formeaza un cuplu solid in ciuda diferenței de varsta dintre ei. Chiar daca nimeni…

- Marcel Toader vrea sa isi refaca viata? La mai bine de doua luni de cand s-a despartit de Maria Constantin, afaceristul a anuntat ca nu renunta pana cand nu isi gaseste sufletul pereche.

- SCORPION Nativii acestei zodii au stat mai mult singuri in trecut, dar totul o sa se schimbe. Astrologii spun ca in viitorul apropiat va aparea dragostea si o sa va faca viata mai frumoasa. Aveti o compatibilitate foarte buna la capitolul dragoste cu zodia Gemeni. PESTI Nativii…

- Organizatia Natiunilor Unite a fost fortata sa-si retraga angajatii din Malawi, tara din sud-estul Africii, dupa ce zvonuri despre vampirism au declansat campanii de linsaj public.Potrivit publicatiei britanice Daily Mail, cel putin sase persoane au fost ucise de gloate violente in districtele…

- Ileana Badiu, in doliu, dupa ce pisica ei, pe care o avea de 17 ani, a murit. Fosta soție a lui Dinu Pescariu a facut anunțul trist pe contul de socializare. Aceasta era extrem de apropiata de Matilda. Fosta sotie a lui Dinu Pescariu a ramas fara una dintre cele mai importante fiinte care a facut parte…

- Smiley trAƒieAYte o frumoasAƒ poveste de iubire alAƒturi de Gina Pistol. CA¢teva luni, cei doi au reuAYit sAƒ-Ai AinAƒ relaAia la distanAAƒ, dar A®n ultimul timp nu se mai feresc. Mai mult, azi, cA¢ntAƒreAul a lansat A®ncAƒ o melodie care are un titlu sugestiv, respectiv aEoePierdut printre femeiaE.

- Katie Sutterby a lucrat ca profesoara la o școala primara. Tânara, în vârsa de 29 de ani, a murit învisa de cancer intestinal, potrivit Daily Mail. Când soțul ei a aflat de cumplita boala, a cerut-o în casatorie. Nunta a fost organizata în doar doua…