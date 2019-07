Stiri pe aceeasi tema

- Vieti duble (Doubles Vies), cel mai recent film al regizorului francez Olivier Assayas, cu Juliette Binoche, Guillaume Canet și Vincent Macaigne in rolurile principale, se lanseaza in cinematografele din Romania incepand cu 19 iulie, dupa ce a fost proiectat in premiera naționala la TIFF. Filmul a avut…

- Luni seara, la Teatrul Național din București, Sala Studio, s-au decernat Premiile UCIN (Uniunea Cineaștilor din Romania), in cadrul unei gale care a avut-o drept gazda pe Catalina Grama - Jojo. Pe covorul roșu intins cu acest prilej s-au perindat mai multe personalitați ale cinematografiei și lumii…

- Filmul ”La Gomera/The Whistlers”, in regia lui Corneliu Porumboiu, a avut sambata seara premiera mondiala in cadrul Festivalului de Film de la Cannes, proiectia gazduita de Grand Theatre Lumiere fiind primita cu aplauze indelungi de audienta, potrivit paginii de Facebook oficiale a evenimentului. Corneliu…

- La finalul lunii aprilie s-au incheiat filmarile pentru lungmetrajul Otto Barbarul/Otto the Barbarian, scris și regizat de Ruxandra Ghițescu și produs de Alien Film (Iuliana Tarnovețchi) in co-producție cu Polar Bear (Xavier Rombaut). Filmul urmarește povestea lui Otto, un adolescent de 17 ani, membru…

- Adrian si Marc Titieni joaca in lungmetrajul „Otto Barbarul”, scris si regizat de Ruxandra Ghitescu si produs de Alien Film in coproductie cu Polar Bear. Filmarile au fost incheiate la finalul lunii aprilie, iar din distributie mai fac parte Costica Draganescu, Mihaela Sirbu, Ioana Bugarin, Ioana…

- Dana Rogoz e pasionata de calatorii și are norocul ca și soțul ei, regizorul Radu Dragomir, este pe aceeași lungime de unda. Cei doi și-au obișnuit și fiul, de mic, cu un stil de viața seminomad, așa ca intreaga familie va face sarbatorile pascale in deplasare. Dana Rogoz repeta cumva schema de anul…

- Filmul „Eternal Winter”, regizat de Attila Szasz, ce comemoreaza sute de mii de maghiari deportati in lagarele de munca, a castigat, duminica seara, trofeul festivalului Cinepolitica de la Bucuresti, scrie news.ro.Pe langa marele premiu, juriul a oferit si o distinctie speciala pentru cel…