Cea mai nouă păpușă Barbie îl înfățișează pe David Bowie Cea mai noua papușa Barbie îl înfațișeaza pe David Bowie, ediția limitata oferind un omagiu la jumatate de secol de la crearea personajului Ziggy Stardust, arata revista People, potrivit Mediafax.

Producatorul papușii, compania Mattel a anunțat lansarea ediției limitate a papușii Ziggy Stardust în onoarea celei de-a 50-a aniversari a lansarii hitului “Space Oddity&".

Noua papușa respecta caracteristicile personajului creat de Bowie având parul roșu, machiaj portocaliu și albastru, cercei argintii și unghii colorate în negru ca și cercul auriu pictat pe… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

