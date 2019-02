Cea mai nouă armă dezvoltată de ruși: drona subacvatică „invincibilă” care atinge 200 km/h Potrivit unei surse militare citate de TASS, Poseidon – cea mai noua drona subacvatica ruseasca – „poate strapunge orice submarin de razboi și alte sisteme inamice de aparare, datorita unui sistem complet autonom”. Astfel, Poseidon va ajunge pana la o adancime de 1 kilometru și se va deplasa cu 200km/h. „Vehiculul va fi unul invincibil, capabil sa iși loveasca țintele cu precizie”, a mai adaugat sursa. Potrivit RT, aceasta noua arma va fi transportata de un submarin cu reactor nuclear controlat de Forțeke Navale ruse. De exemplu, K-278 Komosomolts, un submarin cu propulsie nucleara a ajuns… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Preturile de pornire pot fi si de cateva sute de euro. Autoturismele scoase la licitatie si postate pe site-ul Fiscului sunt masini confiscate de la datornici. O buna parte valorau cu cativa ani in urma zeci de mii de euro. Acum, pentru un bolid nemtesc fabricat in 2003, cu un motor puternic de…

- ALERTA MAXIMA! Rusia testeaza o drona nucleara. “Arma Apocalipsei” ar putea lovi litoralul Romaniei.video Surse de la Kremlin au dezvaluit ca s-a inceput testarea unei drone subacvatice cu capacitati nucleare, ce ar putea fi folosita in Marea Neagra. VEZI: PREMIERA! Antalya 2019 cu AVIONUL direct din…

- Racheta hipersonica Avangard a fost testata cu succes miercuri sub ochii presedintelui rus Vladimir Putin, transmite agentia de presa Reuters. Pe langa aceasta arma prezentata drept imposibil de detectat de scuturile antiracheta operationale in prezent, rusii au inceput testele si in cazul dronei subacvatice…

- In 2018, Smiley a fost in playlisturile radiourilor și televiziunilor muzicale cu 22 de piese lansate de artist in ultimii ani, care au totalizat peste 30.000 de play-uri. Anul acesta, Vals, ultima piesa lansata de pe albumul Confesiune, a ocupat primul loc in Summer Chart 2018, un top realizat de MediaForest.…

- București Proteste 1 decembrie. Unde se anunța manifestații. In București au fost anunțate, pe rețelele de socializare, proteste de amploare in Piața Victoriei, sambata dupa-amiaza. Pe Facebook s-a facut și un apel catre cei care merg la defilarea de la Arcul de Triumf, sa se intoarca cu spatele…

- Proiectul de buget al Italiei pentru anul 2019 deviaza semnificativ de la angajamentele asumate de aceasta tara, a afirmat vicepresedintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, care a avertizat intr-un interviu acordat vineri publicatiei Il Sole 24 Ore ca ar putea fi declansata o procedura de deficit…

- Romania va juca sambata, 17 noiembrie, cu Lituania, și pe 20 noiembrie cu Muntenegru, in Liga Națiunilor. Ambele meciuri vor incepe de la ora 21:45 și vor fi in direct pe ProTV și liveTEXT pe GSP.RO. Jucatorii naționalei și-au stabilit numerele pe care le vor purta la ultimele doua meciuri din Liga…

- O filmare realizata cu drona a devenit virala, dar a stârnit controverse pe internet. În filmare apar doi urși, mama si pui, care urca o panta abrupta acoperita cu zapada. Drona s-a apropiat prea mult, iar puiul nu a mai putut ajunge în vârf…