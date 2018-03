Stiri pe aceeasi tema

- Stirea despre doua scoli cu predare in limba romana din regiunea Cernauti care ar fi fost salvate de la incendiere datorita actiunilor serviciilor secrete din Ucraina, nu a patruns foarte mult pe agenda publica de la Bucuresti.

- Vorbind in cadrul unei audieri inainte de proces pentru a se determina conditiile arestarii ei, Savcenko a spus ca va protesta fata de tratamentul la care a fost supusa la fel cum a facut in timp ce a fost retinuta in Rusia. „Voi intra in greva foamei incepand de azi si le voi arata celor…

- Deputatul ucrainean Nadejda Savcenko, reținuta cu o zi inainte sub suspiciunea de organizare a unei lovituri de stat in Ucraina, a anunțat ca intra in greva foamei. „S-a luat decizia politica sa fiu reținuta. Daca raman in inchisoare, le voi arata inca o data ce inseamna poporul ucrainean și ce inseamna…

- Pilotul militar ucrainean acuzat de Rusia ca a provocat, in iulie 2014, prabusirea cursei Malaysian Airlines MH17, la bordul careia se aflau 298 persoane, s-a sinucis, impuscandu-se cu un pistol, conform presei din Ucraina, care citeaza surse din politie, scrie BBC.Citește și: Liviu Dragnea…

- Moda permiselor "fabricate" in Ucraina a prins la destul de multi indivizi, care, aflati in imposibilitate de a sustine un examen de eliberare a unui permis de conducere, apeleaza la aceste solutii ilegale, care le aduc numai probleme. Un individ din comuna Dolhesti a intrat si el joi ...

- Transport ilegal oprit de politistii caraseni chiar la intrarea in Resita. Un cetatean ucrainean stabilit in Suceava a fost prins noaptea trecuta in timp ce avea masina burdusita cu substante periculoase. Barbatul a fost oprit pentru un control pe strada Timisoarei din Resita iar la verificarea masinii…

- Numarul cazurilor in care la volanul unor autovehicule au fost identificați șoferi care le-au prezentat polițiștilor permise de conducere emise in Ucraina a crescut in ultima perioada. Dupa ce duminica seara un barbat de 31 de ani le-a prezentat politistilor, la Paltinoasa, un astfel de permis de ...

- Sefa diplomatiei europene Federica Mogherini, aflata luni in vizita oficiala la Kiev, i-a cerut companiei ruse Gazprom "sa-si respecte obligatiile contractuale", dupa refuzul gigantului rus de a-si relua livrarile de gaz spre Ucraina, informeaza AFP. Mogherini a anuntat ca a abordat cu presedintele…

- Șeful Centrului „Ofițerski Korpus” pentru eliberarea prizonierilor din Ucraina, Vladimir Ruban, a fost adus vineri, 9 martie, incatușat in fata unei instante la Kiev și acuzat de terorism, transmite Radio Gromadske, care o citeaza pe soția sa – Ruslana. Ruban este acuzat de deținere și transportare…

- Acesta spusese: "Cererea Republicii Moldova de retragere a trupelor ruse este desprinsa de realitate”. In acest context, europarlamentarul PSD, Andi Cristea, președintele delegației pentru Republica Moldova a Parlamentului European și vicepreședinte al Comisiei pentru politica externa a Parlamentului…

- Mihai Fifor a detaliat urmatoarea mare achiziție in materie de armament, cea de aeronave F16. Aceste aparate nu se mai fabrica, așa ca specialiștii romani in dotarea Armatei le cauta in Portugalia, Statele Unite sau Israel

- Ziarul parlamentului ucrainean "Golos Ukraini" a publicat vineri o lege controversata cu privire la reintegrarea regiunii afectate de conflict Donbas din estul Ucrainei sub suveranitatea Kievului, deschizand calea pentru ca legislatia sa intre in vigoare la 24 februarie, informeaza Xinhua. Luna trecuta,…

- Povestea WhatsApp a inceput odata cu povestea lui Jan Koum, un est-european in America. A plecat din Ucraina comunista impreuna cu mama si bunica la 16 ani. In Statele Unite ale Americii n-a trait din prima visul american si saracia inca il urmarea. N-avea bani sa discute cu cei ramasi acasa intr-o…

- Legea Educatiei din Ucraina a fost unul dintre subiectele discutate de deputatul Ioan Balan, presedintele Grupului parlamentar de prietenie cu Ucraina, la intalnirea cu ambasadorul ucrainean la Bucuresti, Oleksandr Bankov. Discutiile s-au axat pe teme precum: dialogul politic romano-ucrainean, dezvoltarea…

- Senatorii au adoptat, in sedinta de luni, proiectul de lege care vizeaza adoptarea OUG 85/2017 pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat romanilor de pretutindeni, precum si pentru acordarea unor burse de studii etnicilor romani cu domiciliul stabil in Ucraina, conform…

- Mai multe loturi de accesorii pentru instalații sanitare și piese pentru automobile și motociclete au fost depistate de catre Echipele Mobile ale Serviciului Vamal intr-un autocar de pe ruta Chișinau-Harkov, noteaza Noi.md. Potrivit informațiilor deținute de vameși, loturile erau procurate din Ucraina…

- Ministerul de Externe ungar isi mentine pozitia potrivit careia Ungaria va fi alaturi de maghiarii din Transcarpatia si nu va permite reducerea drepturilor lor, a declarat miercuri seful diplomatiei ungare Peter Szijjarto, ca raspuns la comentarii facute de politicieni ucraineni mai devreme in aceeasi…

- Departamentul de Stat al SUA a acuzat Rusia ca neglijeaza obligațiile care ii revin in urma semnarii acordurilor de la Minsk și instiga conflictul din Ucraina, se arata in declarația de presa a Departamentului de Stat emisa cu ocazia celei de-a treia aniversari a semnarii acordului „Minsk-2“. „Din pacate,…

- Pe pagina de socializare a fostului lider georgian Mihail Saakashvili a aparut informația ca acesta ar fi fost rapit de persoane care purtau cagule. O filmare din restaurantul in care ar fi avut loc rapirea au fost postate tot pe pagina de Facebook a fostului președinte. Pe pagina de socializare a lui…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca era de asteptat ca ministrul Tudorel Toader sa nu fie lasat sa vorbeasca la dezbaterea din Parlamentul European pe tema justitiei din Romania, intrebandu-se daca acelasi lucru s-ar fi intamplat si daca era vorba despre ministrul Justitiei din Germania:…

- In absenta timbrului de mediu, romanii au continuat si in prima luna din 2018 sa isi inamtriculeze pe banda rulanta masini second-hand, mai poluante si mai nesigure in trafic decat cele noi. In conditiile in care numarul de autoturisme rulate crescuse deja exploziv in cursul anului trecut,…

- ”La nivel de dialog politic și chiar la nivel personal, relația cu Ungaria a cunoscut o creștere cantitativa foarte importanta. Aș vrea sa va dau un singur exemplu ca sa ințelegem care este baza dezvoltarii relației dintre Romania și Ungaria, intr-o mare masura.”, a spus ministrul. Romania…

- Liderul Partidului Liberal Democrat din Rusia (LDPR, ultranationalist), Vladimir Jirinovski, ar vrea o 'mica Hiroshima' pe teritoriul Ucrainei, dar asigura ca emisia de radiatii va fi minima, relateaza luni numeroase media ucrainene, intre care agentia de presa Unian si portalul Vesti.ukr. Controversatul…

- Noi locuri de munca in Moldova. Compania romaneasca Antibiotice Iași vrea sa iși deschida reprezentanțe in țara noastra și in Ucraina. O decizie finala in acest sens urmeaza sa fie luata de actionari la la adunarea din cinci martie.

- Aceasta disputa incarcata de emotii a izbucnit dupa adoptarea, vineri, de Camera Inferioara a Parlamentului Polonez, a unei legi menite sa apere imaginea tarii in ceea ce priveste exterminarea evreilor de catre germani, care a avut loc in mare parte in Polonia, pe atunci sub ocupatie fascista.Mai…

- Ucraina a testat marti o racheta de productie proprie capabila sa loveasca obiective situate pe uscat sau pe apa, cu lansare de la sol, a anuntat secretarul Consiliului national ucrainean pentru securitate si aparare, Oleksandr Turcinov, transmite Reuters. Responsabilul ucrainean nu a precizat ce…

- In cursul unei intrevederi vineri in Dubai cu Vladislav Surkov, un influent consilier al presedintelui rus Vladimir Putin, 'i-am facut cunoscut sentimentul de dezamagire si frustrare al Washingtonului in legatura cu lipsa de actiune a Rusiei pentru a pune capat conflictului', a afirmat Volker pentru…

- Trezoreria americana a anuntat vineri noi sanctiuni in legatura cu razboiul din Ucraina si anexarea Crimeei de catre Moscova, vizand oficiali rusi si ”ministri” separatisti, relateaza AFP.

- Dupa doua saptamani extrem de solicitante petrecute in Antalya, fotbalistii lui CSM Poli Iasi revin astazi in tara. Elevii lui Flavius Stoican vor avea liber vineri, iar de sambata vor intra in linie dreapta cu pregatirea pentru primul meci oficial din 2018. La final de stagiu, antrenorul…

- Ucraina cere boicotarea Campionatului Mondial de fotbal din acest an, care se va desfasura in Rusia. Ministrul de Externe de la Kiev, Pavel Klimkin, a declarat ca poarta negocieri pe acest subiect cu federațiile si organizatiile de microbisti din tarile participante.

- „Din nefericire, din 33 de fabrici (de zahar n.r.) cate am avut inainte de 1989, mai avem patru. Una este in situatia acesta complicata. Am vorbit zilele acestea, ma preocupa direct situatia. Este vorba de fabrica Diamant de la Oradea. Este o fabrica intr-o zona unde se cultiva sfecla de zahar, unde…

- O tendinta tot mai larga de acceptare a anexarii Crimeei prinde contur in cercurile politice europene. Dar acest lucru ignora detaliile care pun la indoiala naratiunea Kremlinului despre sustinerea aproape universala si entuziasta pentru anexare a populatiei locale.

- Potrivit ultimelor date ale Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) in 2017 numarul autoturismelor second hand inmatriculate pentru prima data in Romania a crescut cu pete 75%. Astfel, daca in 2016 au fost aduse in tara 297.290 de autoturisme second hand din strainatate,…

- Cel putin zece persoane si-au pierdut viata in ultimele trei zile in Ucraina din cauza temperaturilor geroase care au cuprins intreg teritoriul tarii, conform autoritatilor regionale citate miercuri de media locale. Potrivit informatiilor, patru persoane au murit din cauza frigului in regiunea vestica…

- In satul Iordanesti, din regiunea ucraineana Cernauti, a fost inaugurata o scoala romaneasca inceputa in anul 2011. Lucrarile s-au efectuat cu mari intreruperi, din cauza lipsei fondurilor necesare. Parintii au trebuit chiar sa recurga la actiuni de protest, nu lasau copiii sa mearga la scoala veche,…

- Nationala de handbal masculin a Romaniei a obtinut vineri, la Bolzano, a doua victorie din grupa 3 a preliminariilor europene pentru CM2019, in fata echipei Insulelor Feroe, scor 28-20 (15-10), si este liderul clasamentului. In primul meci de la Bolzano, tricolorii au invins chiar nationala tarii…

- Liviu Pop, ministrul Educației Naționale, a susținut, astazi, la Bistrița, într-o conferința de presa, dupa o vizita oficiala efectuata în Ucraina, ca România nu își poate permite sa aiba români care sa nu aiba dreptul sa studieze în limba româna. “Ieri…

- Liviu Pop: Trebuie sa gasim o varianta de bacalaureat a romanilor de pretutindeni Ministrul Educatiei Nationale, Liviu Pop, a declarat, vineri, la Bistrita, dupa intoarcerea dintr-o vizita oficiala in Ucraina, ca se incearca limitarea accesului la invatamantul universitar in limba romana si ca…

- Nationala Romaniei va juca in aceasta seara, de la ora 20:00, cu nationala Italiei, in primul meci al turneului de calificare de la Bolzano, prima faza in drumul spre turneul final din Germania si Danemarca din 2019. Valentin Ghionea este marele absent al Romaniei in Italia. Extrema dreapta se afla…

- Dintre cele trei țari din Vecinatatea Estica, care beneficiaza de regim liberalizat de vize in zona Schengen, situația in Republica Moldova, precum și cea din Ucraina, este cea mai ingrijoratoare, manifestand un declin vizibil in cele mai importante domenii, potrivit Open Media Hub, cu referire la primul…

- Un copil de 2 ani si 4 luni din catunul Bahna, comuna Vicovu de Sus, a fost gasit mort in cursul zilei de sambata, 6 ianuarie, la aproximativ 300 de metri de granita cu Ucraina.Copilul se juca vineri in curtea casei, impreuna cu fratii sai. La moment dat, a iesit din curte si a plecat singur pe ...

- Ministerul de Externe al Ucrainei a avertizat cetațenii sai despre provocarile sistematice ale serviciilor secrete ruse impotriva ucrainenilor și le-a cerut, inainte de Craciun (sarbatorit in cele doua țari la 7 ianuarie), sa evite calatoriile in Rusia, scrie NewsOne, citand Twitter-ul Departamentului Consular…

- ”De cand am ajuns la Constanta, am dorit sa calc pe urmele lui Stanescu si Toma”, spune capitanul echipei nationale de handbal, Mihai Popescu, ales pentru a sasea oara cel mai bun jucator roman al anului. Cu Popescu in poarta si Alex Simicu la semicerc, tricolorii ataca saptamana viitoare calificarea…

- Masinile second-hand sunt, in continuare, preferate de romani datorita preturilor accesibile in raport cu veniturile. Eliminarea taxei de poluare auto la inceputul anului 2017 a dus la un record istoric de masini folosite aduse in tara si inmatriculate. Specialistii recomanda cumparatorilor sa faca…

- Cetatenii moldoveni pot folosi in continuare pasapoartele simple, non-biometrice, daca vor sa intre in Ucraina. Nu exista restrictii privind folosirea acestui tip de document la traversarea frontierei moldo-ucrainene.

- Un cetatean ucrainean cautat de Interpol a fost prins de politisti, la Suceava. Mykhail Labutin, fostul sef al UKSPIRT din Ucraina, era cautat de Interpol pentru o delapidare de 6,5 milioane de dolari.

- Publicul sucevean i-a primit cu aplauze si i-a rasplatit cu urale pe muzicienii si balerinii din Ucraina care au sustinut joi, 21 decembrie, pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor Suceava, un spectacol de inalta tinuta, intitulat Regal Vienez. Intr-un decor deosebit, desprins parca din basme, cu ...

- Se pare ca separatistii din Donbas si autoritatile din Ucraina au dat-o la pace. Nu este vorba despre pace, ci despre un schimb de prizonieri. Autoritațile ucrainene și separatiștii sprijiniți de Rusia din Donbas au cazut de acord asupra unui amplu schimb de prizonieri, care urmeaza sa aiba loc pe…