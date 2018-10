Stiri pe aceeasi tema

- Directia pentru Agricultura Judeteana Iasi in parteneriat cu USAMV Iasi organizeaza „Targul de toamna" pe 18 si 19 octombrie, in campus, pe Aleea M. Sadoveanu nr.3. Evenimentul aflat la cea de a VII-a editie are loc in fiecare an cu prilejul "Zilelor USAMV Iasi" si este dedicat producatorilor agricoli…

- Unitatea Administrativ-Teritoriala Municipiul Carei, judetul Satu Mare organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual vacant de executie, de referent IA, din cadrul Directiei cultura-turism – Centru Cultural. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații…

- Comunicat. In atenția familiilor sau persoanelor singure, care vor depune cereri in vederea acordarii ajutorului pentru incalzirea locuințelor: Cererile și declarațiile pe propria raspundere se...

- Producatorii care au muncit din greu si pe seceta si pe ploaie au avut ce expune in acest weekend pe standuri, produsele fiind in aceste zile de sarbatoare a recoltei pe alese. Cine a vrut sa-si faca aprovizionarea pentru conservele de iarna a avut ce cumpara, preturile fiind rezonabile,…

- Șantierul pentru construcția unui nou pod peste Bega intarzie iarași. Primaria Timișoara a așteptat doi ani dupa un aviz de la Administrația Apelor Romane, din cauza unor probleme privind regimul de inalțime. A venit acest aviz, insa mai este nevoie de inca un aviz pentru a se merge mai departe…

- Direcția de Asistența Sociala anunța asociațiile, fundațiile și cultele care dezvolta activitate de asistența sociala specializata si sunt furnizori de servicii sociale, ca pot sa depuna documentația pentru acordarea subvenției in baza legii 34/1998 de la bugetul local pentru anul 2019. Subventia se…

- Unii dintre cei interesati nu aveau nici buletinul la ei, dar tot au facut scandal ca sa se inscrie. Oamenii s-au asezat la coada inainte ca Directia de Asistenta Sociala din Bucuresti, sa se deschida. In ciuda varstei multi au initiat lupte corp la corp ca sa ajunga cat mai repede in fatza. Pensionar:…

- Directia pentru Agricultura Judeteana Constanta organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de executie vacante de inspector debutant, in cadrul Compartimentului formare profesionala, promovare si elaborare proiecte. Conditiile specifice necesare in…