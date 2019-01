Cea mai mare scurgere de informații împotriva Rusiei e acum ONLINE Distributed Denial of Secrets a facut valuri cu anunțarea publicarii unor arhive mai vechi provenind de la hackeri ruși și ucrainieni. Documentele publicate azi, 25 ianuarie, expun practicile abuzive ale Kremlinului, un subiect ocolit de WikiLeaks, care acum pare sa fie un fel de aliat al Moscovei. Secțiunea site-ului referitoare la Rusia includea inițial o scurgere de la Ministerul de Interne al Rusiei, porțiuni din care detaliau detașarea trupelor rusești in Ucraina intr-un moment in care Kremlinul nega prezența militara acolo. DDS și-a creat deja legaturi cu grupuri de hackeri ca Shaltai… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

