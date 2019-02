Stiri pe aceeasi tema

- Comuna Miroslava, din județul Iași, va avea parte de o Sala Polivalenta moderna, de 15.000 de locuri. In ședința Consilului Județean Iași, consilerii au votat preluarea in proprietatea Consilului un teren aflat in comuna Miroslava. PSD Iași susține ca are in plan construirea unei Sali Polivalente pe…

- Comuna hunedoreana Teliucu Inferior implementeaza un proiect de circa 800.000 de lei. Este un proiect prin care se dorește creșterea accesibilitații la serviciile medicale. Autoritațile implementeaza proiectul “proiectare, asistența tehnica din partea proiectantului și execuție lucrari pentru investiția…

- O persoana a murit si cinci au fost ranite, duminica, dupa ce un microbuz s a rasturnat si a ajuns intr o rapa, in comuna Helegiu, langa municipiul Onesti, judetul Bacau, scrie Romania TV. Accidentul rutier s a produs duminica dimineata pe DN 11,in comuna Helegiu, langa municipiul Onesti, judetul Bacau.…

- Andreea, in varsta de 18 ani și iubitul ei Petru au spart usa magaziei, apoi cufarul si au plecat cu 33.000 de euro si 5.400 de lei. S-au oprit direct in Iasi, in magazinele de haine. Mai mult, aceștia și-au cumparat telefoane de ultima generatie, au mancat apoi in restaurante de lux si au pierdut nopti…

- Autoritațile din județul Iași încearca sa scoata din Prut cadavrul unui porc, care a fost vazut plutind pe apa, marți dupa amiaza. Câțiva locuitori ai comunei Prisacani au vazut, marți, cadavrul unui porc plutind pe râul Prut, anunța siteul bzi.ro. Oamenii au anunțat autoritațile…

- O localitatea din judetul Satu Mare a devenit cunoscuta in toata tara, dupa ce autoritatile a reusit sa ridice o serie de obiective accesand bani europeni. Localitatea Petresti, careia i se spune si „Mica Germanie” are o populatie de doar 1.300 de locuitori. Autoritatile locale din Petresti au realizat…

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, sustine ca va da cate o sampanie, din banii sai, fiecarui locuitor din comuna ieseana Miroslava, daca in aceasta localitate se va construi o sala polivalenta de 16.000 de locuri, asa cum promite seful Consiliului Judetean Iasi, Maricel Popa. ”Care este persoana…

- "Care este persoana iresponsabila care ar semna o investitie de asemenea marime intr-o comuna? Cu greu poti sa umpli o sala si in Bucuresti", spune Chirica. Mihai Chirica a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca nu poti sa faci sala polivalenta de 16.000 de locuri intr-o comuna, cand este…