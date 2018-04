Stiri pe aceeasi tema

- Conform datelor primite de la ORC in cursul anului 2017, numarul inmatricularilor din categoria operatori economici in judetul Maramures a fost de 3.240, mai mare fata de anul 2016 cu 878 inmatriculari. Dintre acestea, au fost inmatriculate: 2.422 societati comerciale si 818 persoane fizice autorizate,…

- Gigi Becali considera ca FCSB nu are șanse la caștigarea titlului in Liga 1 daca va evolua in continuare ca in victoria cu Iași, scor 1-0. "Nici nu ma mai gandesc la rezultat. Sunt atat de amarat. Cand te domina Iași in 10 oameni, ce sa mai spun. Asta e echipa. Nu ai cum sa ramai pe primul loc cu jocul…

- Paracetamolul, dar și alte medicamente uzuale nu vor mai putea fi prescrise de medicii britanici pe rețete gratuite. Masura a fost luata pentru a reduce bugetul cheltuielilor Sistemului de Sanatate din Marea...

- "La locul evenimentului au fost mobilizate cinci echipaje de pompieri, dintre care unul de cautare-salvare, cu o autospeciala de descarcerare grea, o ambulanta SMURD si doua ASAS. La sosirea echipajelor, victima era acoperita de pamant pana la brau si se afla in stare de inconstienta", a declarat…

- Polonia a semnat miercuri, la Varsovia, contractul de achizitionare a sistemului antiracheta american Patriot, in valoare de 4,75 miliarde de dolari (3,8 miliarde de euro). Polonia va achiziționa in aceasta prima etapa doua baterii Patriot (patru unitați de tragere) și 208 de rachete PAC-3, iar livrarea…

- Africa de Sud a anuntat ca seceta din Cape Town este un dezastru national si afecteaza grav trei dintre cele noua provincii ale tarii. Guvernul a facut anuntul dupa ce a reevaluat amploarea si severitatea...

- Redam mai jos scrisoarea completa transmisa de grupul preocupat de politicile publice care afecteaza climatul de afaceri și bunastarea populației: “ Stimați membri ai Parlamentului, Instituirea unor plafoane ale ratelor de dobanda la credite iși propune sa vina in beneficiul populației care, teoretic,…

- Astazi este echinocțiul de primavara 2018. Ziua devine mai lunga decat noaptea, iar natura se trezește la viața. Echinocțiul de primavara, momentul care marcheaza inceputul primaverii astronomice, se va produce astazi, la ora 18.15. In aceasta zi, ziua și noaptea vor fi egale, iar de maine ziua va deveni…

- Guvernul va aproba, in sedinta de joi, un model de acord-cadru de parteneriat care vizeaza unitati administrativ teritoriale beneficiare ale Programului Operational Regional si care rezolva "o problema" ridicata de primarii din municipiile resedinta de judet, a anuntat premierul Viorica Dancila. "Astazi…

- EXATLON 13 martie. Miza importanta in aceasta ediție. Echipa invingatoare ar urma sa se aleaga cu protecție și casa pentru trei nopți. “Faimoșii” vin dupa trei victorii consecutive. Ramane de vazut daca a venit și timpul “Razboinicilor”, daca vor sparge, din nou, gheața. EXATLON 13 martie. Aceștia din…

- Autoritațile maghiare au informat Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera ca vor fi impuse restricții de circulație pentru TIR-uri. Maghiarii vor sarbatori pe 15 martie Revoluția de la 1848. Autoritatile de frontiera din Ungaria au informat Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera…

- Guvernul a adoptat miercuri, prin Ordonanta de urgenta, eliminarea platii contributiei de sanatate din bugetul de stat pentru persoanele care beneficiaza de indemnizatie pentru cresterea copilului, cele care primesc venitul minim garantat cat si pentru persoanele care primesc indemnizatie pentru concediul…

- Politia a retinut in flagrant delict trei barbati cu varsta cuprinsa intre 27 si 35 de ani. Ei sunt suspectati de comiterea unui sir de furturi din locuinte, magazine etc. de pe teritoriul raioanelor Falesti, Glodeni si Ungheni. S-a stabilit ca suspectii au la activ zece furturi in timp de trei luni,…

- Nervi intinși la maximum in PSD inaintea Congresului din data de 10 martie. Deputatul Catalin Radulescu susține ca masura luata in PSD ca in Congres sa fie ales din partea fiecarei regiuni un barbat și o femeie este ilegala și neconstituționala. Radulescu susține ca masura seamana cu politica anilor…

- Cristian Tudor Popescu a fost invitat la emisiunea "In fața ta”, unde a vorbit despre motivele pentru care filmele romanești nu au reușit, deocamdata, sa intre in cursa, la categoria "Film Strain”, dar și despre controversele starnite de filmul Adinei Pintilie, "Nu ma atinge-ma”, premiat cu Ursul…

- Ridichea neagra este o leguma deosebita, cu numeroase beneficii si proprietati nutritionale si medicale de care ar fi pacat sa nu profitam. "Hreanul parizienilor" era considerat o leguma importanta in mesele copioase ale Parisului din perioada Renasterii scrie realitatea.net.

- Oamenii de știința au anunțat ca un asteroid de dimensiunile unui autobuz se indreapta spre Pamant. Cercetatorii de la NASA l-au descoperit in urma cu trei zile. Aceștia au declarat ca asteroidul va trece la o distanța relativ mica de planeta noastra.

- Dancila, despre majorarile salariale din educație și sanatate: Pentru medici, cresterile merg pana la 122%, a spus prim-ministrul, joi, in ședința de Guvern. Aceste salarii vor fi primite efectiv de catre beneficiari la finalul lunii martie. ”Elitele noastre profesionale vor ramane in tara, unde vor…

- „Ministerul Finantelor Publice si ANAF fac precizari privind procedura depunerii formularului 230 – „Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii si din pensii”, in contextul masurilor de simplificare si debirocratizare pe care le are in vedere…

- Ca urmare a conditiilor meteo extreme , reprezentantii Inspectoratului Scolar Judetean Arges si cei ai Prefecturii Arges au luat decizia de a suspenda cursurile latoate scolile din judet. Masura se va aplica incepand de astazi de la ora 14:00 si pana joi seara la ora 20:00. Astazi sunt suspendate…

- Consiliul Local va decide în ședința extraordinara de mâine aprobarea unui plan urbanistic zonal (PUZ) de restructurare a unei unitați economice în zona strazilor Fabricii de Zahar și Plevnei. Este vorba despre proiectul societații Construcții Napoca, al carei director este Gabriel…

- Nu citesti intreaga reteta inainte de a incepe sa faci prajitura Pentru a evita surprizele neplacute (ca de exemplu sa fi ajuns la jumatatea retetei si sa-i dai seama ca ai uitat sa faci ceva) citeste reteta cap coada inainte de a te pune pe treaba. In acest fel, experienta ta culinara va…

- In ce priveste proiectarea telefoanelor inteligente, fiecare milimetru de spatiu economisit reprezinta o mica victorie care poate permite folosirea unei carcase mai subtiri, strecurarea unui acumulator de capacitate mai mare, sau includerea altor tehnologii inovatoare. In trecut, trecerea de la cartele…

- N. Dumitrescu In ședința Consiliului Local Ploiești, care a avut loc pe data de 16 februarie, și in care au fost supuse dicuției și votului bugetele instituțiilor publice pe anul in curs, aleșii au venit și cu o serie de amendamente cu impact asupra angajaților. Astfel, in 2018, pregatirea profesionala…

- Politistii si procurorii care au descins marti dimineata la sediul Ocolului Silvic din Lugoj au decis ca doua dintre persoanele conduse la audieri sa fie cercetate in libertate. Oamenii legii au anuntat ca perchezitiile de la Lugoj si Leucusesti, la sediul unor unitati silvice administrative, s-au desfasurat…

- Prefectul judetului Arges, Emilian Dragnea, a anuntat astazi ca vor fi luate masuri dure impotriva scolilor de soferi in care gradul de promovare la examenul de obtinere a permisului de conducere auto este sub ...

- Nora lui Trump a fost internata la spital, dupa ce a gasit in casa un plic suspect. Nora lui Donald Trum a fost dusa la Spitalul din Manhattan ca masura de precauție, luni, dupa ce o scrisoare suspecta, care conținea o substanța neidentificata, a fost trimisa la apartamentul ei, au declarat oamenii…

- Guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu, a anunțat vineri ca România a avut cea mai galopanta creștere de prețuri din Europa, precizând ca se prevede un nou val de scumpiri pâna la Paste.De asemenea, BNRa revizuit în crestere, de la 3,2% la 3,5%, prognoza…

- Peste 50.000 de autoturisme au fost inmnatriculate in Romania, in prima luna a lui 2018, reprezentand o crestere de 245,41% fata de aceeasi perioada a anului 2016. Potrivit datelor facute publice de Directia Regim Permise Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), aproape 40.000 dintre autoturismele…

- Masura este prevazuta intr-un proiect de ordonanța de urgența emis de Ministerul Finanțelor Publice. Potrivit notei de fundamentare, scopul proiectului de act normativ este asigurarea venitului net pentru angajații din domeniul IT, cercetare-dezvoltare și inovare, precum și pentru cei care…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Ploiesti au dispus punerea in miscare a actiunii penale si luarea masurii controlului judiciar pe o durata de 60 de zile, incepand cu data de 05 februarie 2018, fata de inculpatul BUDULAN POMPILIU, la data faptelor director…

- Programatorii cu studii medii care urmeaza cursurile unei institutii de invatamant superior vor fi scutiti de impozitul pe salariu din 1 februarie 2018, a anuntat Ministerul Comunicatiilor. In acest sens, Ordinul comun al Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale, Ministerului Finantelor…

- Ponderea masinilor electrice si hibrid in totalul vanzarilor de autovehicule noi a atins 2,2%, in 2017, numarul acestora ajungand la 2.811 unitati, in crestere cu 136,7% fata de anul anterior, reiese din statistica Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), consultata de AGERPRES.…

- Comisia Nationala de Prognoza (CNP) trece din subordinea Ministerului Finantelor Publice in subordinea Secretariatului General al Guvernului (SGG), potrivit unei Hotarari luate miercuri de Guvernul. Masura era inclusa in programul de guvernare.Masura era una inclusa in programul de guvernare.

- Un barbat a fost oprit in trafic și depistat a fi sub influența alcoolului la volan. De asemenea, polițiștii au constatat ca persoana in cauza este pusa și sub masura de arest la domiciliu pentru alte infracțiuni.

- Fluviul Sena devine o amenintare tot mai mare pentru locuitorii Parisului. Nivelul apei in rau a ajuns la 5,8 metri. Drept masura de precautie, peste 1.500 de oameni au fost evacuati din propriile case.

- Romania: Dacia isi mentine poziția de lider de piața, cu o cota de aproape 29%. Internațional: Vanzarile Dacia au crescut cu 12%, ajungand la aproape 612 000 unitați. Lansat in luna decembrie, noul Duster se anunta drept un succes al marcii in segmentul SUV. Vanzarile Dacia s-au ridicat in 2017 la 655…

- Președintele SUA, Donald Trump, a facut miercuri cea mai clara declarație privind ancheta amestecului Rusiei in alegerile din 2016. Dupa ce s-a cotit mai mult timp, fiind uneori pro și alteori contra anchetei, liderul de la Casa Alba a declarat ca iși dorește sa fie audiat „sub juramant” de procurorul…

- Anuntul a fost facut chiar de ministrul Educatiei, Liviu Pop, care sustine ca astfel se vor face economii. Discutia despre rentabilizarea invatamantului a reinceput dupa ce guvernul a emis in decembrie o ordonanta prin care scolile sunt obligate sa stranga cureaua

- O noua categorie de angajati este scutita de impozit de la 1 februarie. Este vorba despre programatorii cu studii medii care urmeaza cursurile unei instituții de invațamant superior. Masura este prevazuta in programul de guvernare. Ordinul comun al Ministerului Comunicațiilor și Societații Informaționale,…

- Ministrul Educatiei Liviu Pop a anuntat cu putin timp in urma in cadrul videoconferintei cu prefectii care are loc la Guvern ca din cauza vremii nefavorabile au fost inchise mai multe unitati scolare din judetele: Iasi (15 institutii), Vaslui (19 unitati), Galati (15 institutii scolare), Bacau (5 unitati)…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a impus joi dimineata restrictii de circulatie pe DN 1A, intre Valenii de Munte (Prahova) si Brasov, pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone, din cauza riscului ridicat de inzapezire. …

- Constructorul auto Dacia a vandut, in 2017, peste 655.000 de vehicule, cu 12,2% mai multe decat in anul anterior, cea mai importanta piata fiind Franta, unde au fost comercializate circa 120.000 de unitati. Pe de alta parte, in Romania constructorul auto a continuat sa fie lider de piata,…

- Polițiștii clujeni au reținut, pentru 24 de ore, doi tineri acuzați de sustragerea mai multor bunuri dintr-un magazin alimentar și agresarea agenților de paza.”La data de 12 ianuarie a.c., în jurul orei 08:30, doi tineri au sustras mai multe bunuri alimentare dintr-un…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, care in luna martie va candida pentru un nou mandat, a anunțat o majorare a salariului minim de la 1 mai 2018, decizie de care, potrivit liderului de la Kremlin, vor profita aproximativ patru milioane de persoane, informeaza, preluata de Agerpres. "Dinamica economiei…

- Aproape 100.000 km patrati de suprafete agricole au fost aerofotografiate, pe parcursul anului 2017, fiind in același timp realizate ortofotoplanuri color cu aceste intinderi, se arata intr-un comunicat de presa al APIA. „Agentia de Plati și Interventie pentru Agricultura, prin colaborarea dintre MADR…

- La inceputul acestui an se organizeaza mai multe concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante in institutii publice din judetul Alba. Candidatii interesati de aceste locuri de munca trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. Posturi vacante si…

- Parlamentarii britanici au hotarat sa impoziteze paharele de unica folosinta. Banii astfel obtinuti vor fi utilizati pentru a imbunatati procesul de reciclare a acestor produse. 25 de pence, adica 28 de eurocenți in plus pentru fiecare pahar de cafea. Masura decisa de deputații britanici este deja criticata…

- Decizie incredibila intr-o localitate din vestul țarii. Polițiștii locali cer vopsirea cainilor fara stapan. Este vorba de maidanezii care, dupa ce vor fi prinși, sterilizați și microcipați vor fi lasați din nou in libertate, insa nu inainte de a trece pe a un salon de infrumusețare canin. Masura e…