- Mai sunt putin peste doua saptamani pana la Revelion, iar majoritatea oamenilor si-au facut deja planuri: unii merg la schi, altii la o pensiune ceva mai retrasa, cei mai norocosi intr-un city-break, iar multi petrec Anul Nou acasa, alaturi de familie si prieteni. Daca si tu ramai in oras in noaptea…

- Schimbarile anuntare de Ministrul de Finante in cursul zilei de marti au reverberatii puternice in mai multe domenii din tara, nu numai in cazul bancilor si al Bursei de Valori Bucuresti.

- Politistii Brigazii rutiere a Municipiului Bucuresti au verificat sambata spre duminica noaptea 60 de masini care desfasurau activitate de taxi, opt avand defectiuni tehnice majore. Politistii au dat 39 de amenzi in valoare de peste 17.360 de lei pentru abateri de la normele legale informeaza news.ro"In…

- Agentia de evaluare Fitch Ratings a mentinut ratingul Romaniei pentru datoriile pe termen lung in valuta la BBB- cu perspectiva stabila, dar atentioneaza ca finantele publice au fost slabite de relaxarea politicii fiscale, incepand cu 2016.

- Mașinile diesel au interdicție de a circula pe o autostrada din Europa și un oraș din apropiere, a decis justiția. Masura se refera la orașul Essen din Germania și un segment de autostrada aflat in apropiere. Este prima decizie de acest gen care vizeaza un drum de circulație publica. O instanta administrativa…

- O instanta administrativa din Germania a dispus interdictii de circulatie pentru masini cu motoare diesel in zona orasului Essen, inclusiv pe un segment de autostrada, informeaza site-ul T-online.de.Interdictiile au fost dispuse in zona orasului Essen (in vestul Germaniei) si pe un segment al Autostrazii…

- Ziua internationala de lupta impotriva rasismului si antisemitismului, celebrata in fiecare an la 9 noiembrie, marcheaza inceputul simbolic al Holocaustului, scrie Agerpres.ro. La 9 noiembrie 1938 s au luat primele masuri fizice impotriva evreilor pe tot cuprinsul Germaniei, ziua intrand in istorie…

- Ministrul german de finante, Olaf Scholz, a afimat ca sefa guvernului, Angela Merkel, nu va demisiona daca partidul sau, Uniunea Crestin-Democrata (CDU, conservatoare), nu va obtine rezultate bune la alegerile care au loc duminica in landul Hessa, relateaza agentia DPA. Exprimandu-se in cadrul unui…