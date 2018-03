Stiri pe aceeasi tema

- Jakob Kratsch este un simplu ucenic in varsta de 20 de ani la o fabrica de truse de barbierit din Germania dar compania la care lucreaza a dorit atat de mult sa il angajeze incat i-a oferit un sejur gratuit de trei zile la New York in pachetul de recrutare, transmite Bloomberg.

- Rezultatele obtinute, la nivelul judetului Alba, in perioada 19-23 martie 2018, in activitatea de control, sunt redate mai jos. In domeniul relatiilor de munca: Total unitati controlate: 53 Numar de salariati ai angajatorilor controlati : 597 Din care – femei : 171 Tineri sub 18 ani- 0 Numar deficiente…

- Moartea celor cinci romani uciși de o puternica explozie produsa la uzina chimica Unipetrol din orasul Kralupi nad Vltavou, situat in nordul capitalei Cehiei, a dezvaluit o realitate neștiuta. Intre Romania și Cehia exista in acest moment o legatura nevazuta, un adevarata du-te – vino de mașini care…

- Situația economica sau modificarile fiscale și salariale impuse de guvern au taiat aproape total elanul patronilor de a-și extinde afacerile și de a angaja noi oameni. Optimismul afaceriștilor a cazut aproape total, doar mai puțin de 1 din 4 angajatori romani intenționeaza sa-și creasca numarul…

- ♦ O modificare adusa legii zilierilor extinde perioada in care o companie poate angaja un zilier de la 90 de zile la 180 de zile pe an ♦ Angajatorii din baruri si restaurante pot folosi zilieri, iar firmele de munca temporara sa intermedieze angajarea lor ♦ Pentru un contract de zilier, singurul cost…

- Ministrii de Finante din cele mai dezvoltate 20 de state ale lumii (G20) vor avertiza in aceasta saptamana cu cea mai puternica crestere economica globala din ultimul deceniu poate fi pusa in pericol daca guvernele vor recurge la protectionism comercial, transmite Bloomberg.Intr-un proiect…

- Vicepresedintele PNL Florin Citu, presedinte al Comisiei economice din Senat, a afirmat sambata, la Pitesti, ca forta de munca si fiscalitatea sunt principalele probleme ridicate de oamenii de afaceri romani. "Forta de munca si fiscalitatea sunt cele doua probleme care vad ca vin cel mai…

- Cea mai mare amenintare pentru economia Romaniei este exodul masiv de forta de munca. De asta se plang directorii de companii, care nu mai stiu unde sa gaseasca angajati. In disperare de cauza ii aduc din Filipine ori Sri Lanka. Şi dacă această problemă nu era suficientă, firmele…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat marti ca majorarea inflatiei, care a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii cinci ani, este un puseu care va trece, dar daca o cauza o reprezinta majorarile salariale, atunci tara noastra nu mai trebuie sa fie furnizoare de forta de munca ieftina. …

- Locurile de munca care vor fi desfiintate vor fi echivalente cu circa 7- din forta de munca a E.ON dupa fnalizarea acordului cu RWE, care, potrivit companiei, va creste de la 40.000 in prezent la peste 70.000. Acordul va permite economii anuale de 600-800 de milioane de euro pana in 2022, potrivit E.ON.…

- "Trebuie sa le spunem oamenilor: daca vrei sa castigi mai mult, trebuie sa muncesti mai mult sau trebuie sa inveti, sa evoluezi in cariera. (...) Nu trebuie sa mai promitem lucruri care nu pot fi realizate, chiar cu riscul de a pierde niste voturi. Niciodata nu o sa ne voteze toata lumea. Avem criza…

- Lunga de aproape 10 minute, secventa legendara a filmului Bullitt, realizat de Warner Bros., ni-l arata pe Steve McQueen la volanului unui Mustang GT fastback din 1968 in timp ce urmareste doi asasini pe strazile din San Francisco. Noua editie speciala Ford Mustang Bullitt - care aniverseaza 50 de ani…

- In trimestrul IV 2017, costul orar al fortei de munca in forma ajustata dupa numarul zilelor lucratoare a inregistrat o rata de crestere de 1,29% fata de trimestrul precedent si de 14,29% fata de acelasi trimestru din 2016, arata datele comunicate marti de Institutul National de Statistica (INS).…

- Costul orar cu forta de munca, un indicator al poverii salariale pentru angajatori, a crescut in al patrulea trimestru din 2017 cu 15,65%, forma bruta, comparativ cu aceeasi perioada din 2016, cele mai mari cresteri fiind inregistrate in activitatile de spectacole, arata datele publicate, marti, de…

- Indicele BET, care urmareste cele mai tranzactionate 13 actiuni de la Bucuresti, a crescut cu 9% in primele doua luni din 2018 si a marcat cel mai ridicat ritm de crestere din randul burselor europene, potrivit calculelor ZF pe baza datelor Bloomberg. Spre comparatie locul doi a fost ocupat de bursa…

- Rusia livreaza Europei o cantitate de gaze naturale mai mare ca niciodata, pentru a satisface cererea mare provocata de frigul arctic, ceea ce scoate in evidenta dependenta continentului de vecinul sau de la rasarit, relateaza Bloomberg.Citește și: SURSE - George Maior a provocat IMPLOZIE…

- Criza constructorilor este a Din cauza lipsei fortei de munca, investitiile demarate au un ritm lent de executie, iar societatile existente evita sa mai lucreze in interiorul oraselor. Si primarii comunele se confrunta cu acelasi fenomen, existand riscul ca multe proiecte sa nu mai fie realizate. tat…

- Piata muncii din Romania se confrunta cu o lipsa de muncitori calificati Piata muncii din România se confrunta cu o lipsa de muncitori calificati, iar specialistii arata ca fenomenul se va acutiza în urmatorii ani. Cu aceeasi problema se confrunta si judetul Galati, unde angajatorii…

- Lipsa interesului și a inițiativei personale se vede mai ales atunci cand se primesc raportarile privind numarul de proiecte, banii accesați sau gradul de sustenabilitate a IMM-urilor. Nu vorbim de investiții mari, ci de acele mici afaceri de familie, in familie, care pot fi o gura de oxigen pentru…

- Locuitorii orasului Targu Jiu care vin in audienta la primarie cer in continuare locuinte si locuri de munca. Edilul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, a mai spus ca este vorba de un paradox in ceea ce priveste cererea de locuri ...

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca informeaza ca, pina la data de 19 februarie, erau in evidenta 9557 de locuri de munca vacante. Mai exact, pentru persoanele cu nivel de instruire superior si mediu de specialitate sint disponibile 2083 de locuri de munca vacante, constituind cca 22%…

- Cinci muncitori ce prestau munca fara a avea incheiate forme legale de angajare pentru un angajator ce efectueaza lucrari de constructii la un dezvoltator imobiliar din municipiul Targu-Jiu, au fost descoperiti, in aceasta dimineata, de catre inspectorii de munca cu ...

- Deficitul de forta de munca din industria IT&C si cel din transporturi, masurate prin numarul de locuri de munca ramase neocupate, a crescut in trimestrul al patrulea din 2017 cu cea mai mare viteza, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica. La inceputul acestui an, datele…

- Fabrica Delphi Packard din orasul Moldova Noua, judetul Caras-Severin, in care lucreaza aproape 700 de persoane, se inchide la sfarsitul lunii martie din cauza lipsei de personal. Primarul Adrian Torma spune ca incearca sa gaseasca un alt mare investitor. Potrivit unui comunicat transmis de…

- In 25 de ani s-ar putea sa fim „stapanii Europei” „O guvernare de coșmar, lipsa oricarei alternative la aceasta, un președinte incapabil de felul lui, a carui singura parghie de putere este SRI-ul, cu toate extensiile lui in Justiție, adica o parghie destructiva. Iohannis, Dragnea, Orban, uniți de singura…

- Piata muncii din Romania se confrunta cu cea mai acuta criza de personal din ultimele doua de­cenii, dar cu toate acestea exista in continuare ju­dete in care rata so­­majului este de peste 10%, ceea ce in­seamna ca unu din zece lo­cuitori apti de munca nu lucreaza. Citește și: Scandal URIAȘ…

- Postul de televiziune BBC a realizat un experiment menit sa identifice motivele pentru care unii angajatori britanici prefera sa ofere locurile de munca imigranților din Europa de Est. Potrivit documentarului, muncitorii sunt mai harnici daca omologii lor din Marea Britanie care au petrecut mai mult…

- Firmele dsipuse sa investeasca in comuna Petris sunt ofertate de Primarie. Administratia locala le ofera celor interesati spațiu construit sau teren gratuit in vederea realizarii unei investiții care sa creeze peste 50 de locuri de munca pentru localnici. Pe langa aceasta, Primaria pune la dispozitia…

- Guvernul condus de Viorica Dancila pariaza pe un salariu mediu de peste 1.000 de euro brut (715 euro net) in 2020, in contextul in care angajatii romani ar urma sa primeasca cresteri salariale de 8 - 10% pe an in urmatorii trei ani. In prezent, salariul mediu pe economie este de circa 720 de euro brut…

- Deficitul de forta de munca din Moldova ar putea fi acoperit de straini. In premiera, Ministerul Muncii a elaborat lista ocupațiilor prioritare pentru ei. In document sunt incluse 17 profesii pentru care sunt cele mai multe locuri vacante.

- Un echipaj medical SMURD de la Dej a intervenit luni dupa-amiaza la fabrica Sortilemn din Gherla, in urma producerii unui accident de munca. Din primele informații, in jurul orei 14, cațiva muncitori care lucrau la inalțime pentru inlocuirea unui geam la o macara s-au ranit, dupa ce sistemul de prindere…

- Cele mai multe cazuri de familii fara indemnizatie sunt in zonele rurale, in timp ce bebelusii din Vaslui, Barlad si Husi sunt mai norocosi. De mentionat ca toate aceste familii mai pierd, pe durata concediului de maternitate, si asigurarea la sanatate, vechimea la pensie si dreptul la somaj. Potrivit…

- Pimco, unul dintre cei mai mari manageri de active din lume, spune ca ar trebui sa ne temem de lipsa fricii de pe piete, scrie Bloomberg. Investitorii in actiuni la nivel mondial se bucura de cel mai bun inceput de an din ultimele cel putin trei decenii, reducandu-si pozitiile cash si pompand din…

- Am iesit dintr-un an -2017 - stufos, complicat si cu multe proiecte fiscale incepute si abandonate, ceea ce a bulversat mediul de afaceri din Romania. Am intrat intr-un 2018 in care au intrat in vigoare masuri controversate: TVA split, mutarea contributiilor de la angajator la angajat, avem noi reglementari…

- Din CV-ul candidatului PSD la functia de premier, Viorica Dancila, afisat pe site-ul Parlamentului European, lipseste un detaliu important: in 2004 a candidat la primaria Videle dar a pierdut in fata candidatului PD. Dancila a pierdut la scor mare. Potrivit surselor HotNews.ro, Militaru a castigat cu…

- S.C. LIVAS CLOTHING S.R.L. ANGAJEAZA CONFECȚIONERI articole textile MUNCITORI CALCAT MUNCITOR ȘPANUITOR MUNCITORI necalificați Oferim: – Contract de munca pe Post-ul Cauți un loc de munca? Livas Clothing angajeaza personal cu sau fara calificare apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Lipsa unui contract colectiv de munca si incetarea activitatii la Combinatul de Utilaj Greu din Iasi, mandria industriei comuniste, au dus spre un sfarsit inevitabil: disponibilizari masive. Conform unei instiintari facute de administratorul judiciar al debitoarei, Todor Ignatie, societatea urmeaza…

- Plecarea din UE fara incheierea unui deal pana in 2019 ar putea costa Marea Britanie aproape jumatate de milion de locuri de munca, se arata intr-un studiu condus de primarul Londrei, potrivit Bloomberg. Nesemnarea unui acord avantajos ar putea insemna pentru Marea Britanie si o reducere…

- Un scandal cu note comice a izbucnit la o importanta institutie timiseana, unde seful cel mare a fost nevoit sa plece din cauza unui conflict cu directoarea adjuncta. Ciudatenia s-a petrecut la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Timis, unde directorul Marcel Miclau nu se mai intelegea…

- Un tribunal de la Tbilisi l-a condamnat vineri – in contumacie – la trei ani de inchisoare pe fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili, pe care l-a gasit vinovat de ”abuz de putere” in dosarul asasinatului unui tanar bancher georgian, Sandro Girgvliani, in 2006, in timpul presedintiei sale, relateaza…

- Purtatoarea de cuvint a Asociației Medicilor de Familie Suceava, Irina Badrajan susține, pe pagina sa de Facebook, ca „desconsiderarea medicilor de familie nu poate fi explicata decit prin lipsa totala de cunoștințe fața de rolul și beneficiile asistenței medicale primare”. In schimb, adauga doctorița,…

- Un accident de munca extrem de grav a avut loc joi dupa-amaiza intr-un parc industrial din localitatea prahoveana Ariceștii Rahtivani, langa Ploiești. Doi tineri muncitori au fost striviți sub o grinda metalica de cateva tone. Unul dintre ei a scapat cu rani mai ușoare, insa celalalt este in stare…

- Dupa ce turismul a crescut pe plan international in 2017, operatorul Airports of Thailand a depasit operatorul Aena din Spania in topul celor mai valorosi operatori de aeroporturi din lume, castigand astfel prima pozitie, potrivit Bloomberg. Operatorul din Taillanda a inregistrat o crestere…

- Sarbatorile au fost, intotdeauna, un prilej de rotunjire a cifrei de afaceri pentru lanturile comerciale. Romanii cumparau din greu fel si fel de produse, fie ca le erau necesare, fie ca reprezentau doar un moft fara de care sarbatorile nu aveau farmec. Atat de departe s-a extins febra cumparaturilor,…

- Chiar daca salariul minim si salariul mediu au crescut consistent, in 2017 s-a declansat o criza de forta de munca fara precedent, care i-a obligat pe angajatori sa acorde mai multe bonusuri si pe Guvern sa majoreze contingentul de personal din strainatate care va putea fi angajat in Romania.

- Numarul persoanelor ocupate in Germania a atins in 2017 cel mai ridicat nivel de la reunificarea tarii, prezenta imigrantilor permitand primei economii europene sa contracareze efectele imbatranirii populatiei, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Conform cifrelor provizorii publicate de Oficiul federal…

- Guvernul a stabilit, pentru anul 2018, un contingent de 7.000 de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca din Romania, in baza avizelor de angajare/detașare, potrivit unei Hotarari adoptate in ședința de astazi.Documentul aprobat de Executiv prevede suplimentarea cu 1.500 de locuri…