Cea mai mare proiecție 3D din istoria Brașovului, la Amural Mai puțin de o luna ne desparte de sarbatoarea artelor vizuale – AMURAL Festival Vizual – edițiaV.Afla noutațile pe care le aduce cea mai mare ediție de pana acum. In ultimul weekend de vara, a V-a ediție de AMURAL Festival Vizual ocupa zidurile Brașovului. Cu un numar record de 15 locații, proiecția de 1000 m2 a lui Laszlo Bordos pe fațada Colegiului Național Șaguna, 4 expoziții și 5 scene de muzica, festivalul se va desfașura sub concepul “Elevator” – festivalulunde evoluezi cultural și spiritual. Amural aduna pentru 4 zile peste 100 de artiști și spectacole ce impletesc muzica și vizualul in… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Muzica electronica si electro-acustica romaneasca va fi reprezentata de 11 artisti si trupe din generatii diferite in cadrul celei de-a 27-a editii a Festivalului International de Arte EUROPALIA din Belgia (2.10.2019 - 2.02.2020), la care Romania are statut de invitat de onoare. De la hip-hop, la alternativ,…

- Producatorul rus de solutii de securitate cibernetica Kaspersky Lab a anuntat, marti, ca numarul utilizatorilor vizati, in prima jumatate a acestui an, de programe care fura parole a crescut cu 60%. Astfel, numarul utilizatorilor vizati de aceste programe a crescut de la aproape 600.000 in…

- Folosirea malware-ului pentru a obtine datele digitale ale utilizatorilor - programele care fura parole - a crescut semnificativ in 2019. Potrivit datelor Kaspersky, numarul utilizatorilor vizati de aceste programe a crescut de la aproape 600.000 in prima jumatate a anului 2018, la peste 940.000,…

- "Programele care fura parole (PSW) sunt o arma importanta din trusa infractorilor cibernetici, cu care saboteaza viata privata a utilizatorilor. Acest tip de program fura datele direct din browser, folosind diferite metode. Informatiile sunt cel mai adesea sensibile si includ detalii de acces la…

- Primarul Ioan Popa ne-a explicat despre ce este vorba: „Pentru ca tocmai am inceput sa facem cateva lucrari pilot, una dintre ele ati vazut-o deja realizata in Lunca, langa Rebel, pe doua fatade de bloc care erau deteriorate. Chiar in acest moment se lucreaza la o alta fatada langa cladirea…

- Selectionata Romaniei a fost repartizata in Grupa C, alaturi de Spania, Ungaria si Muntenegru, la Campionatul Mondial de handbal feminin 2019, care va avea loc in Japonia, intre 30 noiembrie si 15 decembrie, potrivit tragerii la sorti efectuate vineri la Tokyo, transmite EFE. Din Grupa…

- Nationala de handbal feminin a Romaniei a fost repartizata de IHF in prima urna valorica pentru tragerea la sorti a grupelor Campionatului Mondial din acest an, programata vineri, la Tokyo, informeaza news.ro.Potrivit IHF, componenta urnelor valorice este: Franta, Rusia, Olanda, Romania (urna…

- Pentru a preveni folosirea pubelelor si a seifurilor pentru comiterea de atacuri teroriste, compania le va inchide timp de sase zile, incepand din 24 iunie.Summitul G20 are loc pe 28 si 29 iunie la Osaka, in prezenta presedintilor american, Donald Trump, chinez, Xi Jinping, si rus, Vladimir…