Cea mai mare moschee din Turcia se deschide joi la Istanbul

Stiri pe aceeasi tema

- O moschee grandioasa cu sase minarete, capabila sa gazduiasca peste 60.000 de credinciosi, urmeaza sa se deschida joi la Istanbul, dupa aproape sase ani de constructie, informeaza dpa preluata de Agerpres. Situat pe un deal de pe partea asiatica a Istanbulului, dupa care a fost si numit, complexul…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat miercuri ca "este de neconceput" sa puna sub semnul intrebarii achizitionarea de catre Turcia a unui sistem antiracheta rusesc, adaugand ca ar intentiona sa cumpere noi echipamente militare de la Moscova, relateaza AFP preluatade Agerpres. …

- O experta a ONU care ancheteaza asasinarea jurnalistului disident saudit Jamal Khashoggi s-a intalnit in Turcia cu logodnica acestuia, informeaza joi dpa. Agnes Callamard, raportor special al ONU pentru executii extrajudiciare, sumare sau arbitrare, s-a intalnit anterior, marti, cu procurorul sef…

- Presedintii rus Vladimir Putin si turc Recep Tayyip Erdogan discuta miercuri despre Siria la Moscova, unde liderul de la Ankara urmeaza sa incerec sa-l convinga pe cel de la Kremlin de temeiul propunerii sale cu privire la infiintarea unei ”zone de securitate” in nordul sirian, cu scopul de aimpiedica…

- Situat in partea de sud-est a Turciei, majoritar kurda, orasul Hasankeyf, locuit de 12.000 de ani, ar putea sa dispara in urmatoarele luni sub un lac artificial, consecinta a barajului hidroelectric Ilsu, construit in aval de raul Tigru.Santierul Ilsu este o piesa centrala in cadrul Proiectului…

- Odata cu victoria obtinuta la alegerile legislative si prezidentiale din 24 iunie, presedintele turc, islamist-conservatorul Recep Tayyip Erdogan, a reusit sa-si consolideze puterea cvasi-absoluta in tara sa, noteaza agentia EFE intr-o retrospectiva. Actor dominant pe scena politica inca…

- Un tribunal din Istanbul a impus o interdictie de calatorie in cazul a doi cunoscuti actori turci - Metin Akpinar si Mujdat Gezen - pentru ca l-ar fi insultat pe presedintele Recep Tayyip Erdogan intr-un talk-show si ar fi facut apel la o lovitura de stat, a indicat luni agentia de presa Demiroren,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a facut noi dezvaluiri in legatura cu intregistrarile mortii lui Jamal Khashoggi, pe care Turcia le-a trimis oficialilor SUA si UE, informeaza The Guardian.