- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a avut miercuri, in Washington D.C., intrevederi bilaterale cu secretarul american al Trezoreriei, Steven Terner Mnuchin si cu senatorul american Ron Johnson, presedintele comisiei pentru afaceri guvernamentale si securitate interna.…

- Rusia a decis sa desfasoare in Crimeea bombardiere strategice Tupolev Tu-22M3, capabile sa transporte rachete nucleare, ca raspuns la instalarea de catre Statele Unite a bazei lor antiracheta in Romania.

- Facebook este anchetata penal in Statele Unite dupa ce ar fi oferit date ale utilizatorilor catre unele dintre cele mai mari companii de tehnologie din lume, informeaza, joi, Press Association, potrivit Agerpres. Un mare juriu din New York a cerut ca cel putin doi producatori de telefoane inteligente…

- Presedintele american Donald Trump a fost criticat dur joi in Statele Unite dupa ce a declarat ca il crede pe liderul nord-coreean Kim Jong Un, care i-a spus ca nu a avut niciun rol in moartea unui student american repatriat in coma dupa ce fusese incarcerat in Coreea de Nord, relateaza France Presse,…

- Un ofiter al Pazei de Coasta din Statele Unite planuia sa comita mai multe atentate. Tintele vizate erau personalitati politice si mediatice. Din fericire, autoritatile i-au dejucat planurile si i-au confiscat intreg arsenalul.

- Cazul falsului chirurg italian a creat panica printre medicii cu acte in regula din Romania. Acestia s-au verificat in baza nationala de date a Colegiului Medicilor, iar multi dintre ei au avut o mare surpriza. Ori figurau ori ca inexistenti, ori inactivi, transmite Digi 24.Medicii care au…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a declarat vineri ca Statele Unite vor anunța sambata ca se retrag din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF) incheiat cu Rusia in 1987, una dintre piesele centrale ale controlului armamentului dupa Razboiul Rece, relateaza The Associated Press . Anunțul…

- Medicii cer Ministerului Sanatatii schimbarea legii malpraxisului pentru ca spitalul sa plateasca daunele catre pacient in cazurile in care instanta dovedeste greseala medicului. Acum, pacientul care este victima unei erori medicale este despagubit de doctor, dar in urma unor procese care dureaza ani…