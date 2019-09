Cea mai mare frică a ta, în funcție de zodie Berbec



Știi ca, oricât de dificila și stresanta poate deveni viața, te poți baza întotdeauna pe prietenii tai. Așadar, faci tot posibilul sa îi pastrezi cât mai aproape de tine. Chiar daca nu vorbești cu ei zi de zi, depui totuși un efort serios pentru a menține legatura. Uneori, ești o persoana destul de impulsiva și nechibzuita. Daca teama ta cea mai mare devine realitate și pierzi un prieten, este foarte probabul ca acest lucru sa se întâmple din cauza iresponsabilitații tale.



Taur



Ori de câte ori depui sentimente… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol: timpul.md

