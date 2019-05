Stiri pe aceeasi tema

- Efectele prafului saharian au inceput sa se resimta și in țara noastra. Zona de vest a țarii deja a fost afectata și s-au putut observa primele depuneri ale acestui praf. Totuși, specialiștii spun ca norul saharian nu va crea probleme de sanatate. Norul saharian, cel care a pus stapanire in aceste zile…

- Fuego este unul dintre cantaretii pe care fanii cu greu ii prind pe strada, in timpul liber. Tocmai pentru ca este unul dintre cei mai apreciati artisti, Fuego nu are mai deloc timp pentru el, insa, atunci cand reuseste sa lase deoparte macar pentru cateva clipe muzica, celebrul artist incearca sa-si…

- „Oamenii din acest film reprezinta o realitate pe care partidele din opozitie ar trebui sa o ia in seama. Iar ceea ce trebuie sa inteleaga partidele din opozitie este ca temele care ii sensibilizeaza pe acesti oameni nu sunt autostrazile, fiscalitatea, birocratia, infrastructura, sistemul de sanatate…

- In trecut, Cristi Borcea s-a aflat in inchisoare alaturi de Victor Becali, printre alții. Fratele lui Victor Becali, Giovani, a povestit pentru GSP una dintre problemele cu care s-a confruntat Cristi Borcea in penitenciar. „Sunt prieten cu Cristi. Am stat la inchisoare cu el și cu fratele…

- Giovani Becali a povestit un episod amuzant cu Cristi Borcea, fostul acționar de la Dinamo, in timp ce aceștia erau in inchisoare. Potrivit lui Giovani, Borcea s-a speriat de un șobolan la baie și l-a chemat pe Victor Becali. „Sunt prieten cu Cristi. Am stat la inchisoare cu el și fratele meu. Acolo,…

- Fanii muzicii reggaeton si ai trapului latino vor fi incantati sa afle ca Fuego si Greeicy lanseaza o piesa perfecta pentru serile caliente in club, „Bien Fancy”. Cu toate ca muzica trap este preferata lui, Fuego este un artist versatil, care nu se da inlaturi de la a experimenta noi sunete si dimensiuni…

- Cutremurator, o indragita cantareata a murit la 36 de ani. Vezi cum au gasit-o politistii, fanii sunt SOCATI O cantareața cunoscuta și foarte apreciata a murit la doar 36 de ani. Oamenii legii și apropiații s-au ingrozit cand au aflat cum a fost gasita. Profita de tarifele promotionale pentru sezonul…