Cea mai mare FRICĂ a angajatului român 22% dintre romani cred ca job-ul lor de vis va fi luat de cineva cu “pile” sau ca cv-ul lor nu este destul de stufos pentru a-l convinge pe angajator. Acelasi studiu arata ca mai mult de jumatate dintre romanii care isi cauta job se tem cel mai mult de lipsa unui feedback din partea angajatorului, dupa interviu. „O alta temere ar fi sa nu fiu acceptata la interviu, mai exista si “sansa” asta. Doar raspuns: ” ne pare rau nu sunteti eligibila pentru postul nostru”, da, mi s-a intamplat si asta”. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

