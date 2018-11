Stiri pe aceeasi tema

- O crima infioratoare a șocat Marea Britanie, mai ales dupa ce detaliile de la acest teribil eveniment au devenit publice. Pe 22 aprilie, Hollie vorbea cu sora ei, Lavinia Freeman, prin mesaje pe Facebook, a anunțat themirror.co.uk . Christopher Kerell, in varsta de 35 de ani, și-a ucis fosta soție și…

- O femeie care a devenit recent mamica cere ajutorul oamenilor pentru a-și gasi mașina, dupa ce a uitat locul in care a parcat-o. Joanne Bridgeman (33 de ani), din Cardiff, Marea Britanie, a parcat mașina pe o strada pe care nu o cunoștea, luni dimineața. Ea și-a dus atunci mama la o intalnire de afaceri.…

- Rod Stewart, tata a opt copii, a declarat recent ca este ingrijorat pentru unul dintre fiii sai, care este dependent de jocurile video. Potrivit legendarului solist britanic, fiul sau in varsta de 12 ani, Alastair Wallace Stewart, este dependent de „Fortnite”, un joc video foarte popular printre copiii…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat marti ca va participa la referendumul pentru redefinirea familiei si va spune ''da'' modificarii Constitutiei, pentru ca, precizeaza el, ''copiii au nevoie si de mama si de tata''. ''Voi participa la…

- Chris Dade, 46 de ani, din Brighton, Marea Britanie, a decis sa renunțe la locul de munca pe care il avea de mai bine de un deceniu și sa calatoreasca in jurul lumii. Așa a ajuns, acum doi ani, in Africa. Britanicul a ajuns la un orfelinat din Kisii și a fost șocat sa vada in ce condiții traiau copiii…

- In iulie 1978, cadavrele a doi tineri americani, Chris și Peta Frampton, au fost descoperite plutind aproape de țarmul Guatemalei. Ei fusesera torturați și uciși, a informat abc.es . Doctorii care au facut autopsiile au declarat atunci ca cele doua cadavre „aratau mosntruos”. In ultima scrisoare pe…

- Unei tinere mame i s-au spulberat visurile și speranțele in momentul in care a aflat ca mai are de trait doar 18 luni din cauza unei tumori in faza terminala. Sophie George, in varsta de 27 de ani din Marea Britanie, a fost diagnosticata cu o tumoare cerebrala in faza terminala și i s-a spus, in luna…

- O fetița de 3 ani a supraviețuit cu resturi de paine, timp de 4 zile, dupa ce mama ei s-a sinucis in casa. Aimee Louise Evans a fost gasita moarta in dormitorul ei din Port Talbot, sudul Țarii Galilor, dupa ce poliția a vizitat locuința sa, in urma sesizarilor apropiaților ei, care nu mai dadeau de…