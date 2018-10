Stiri pe aceeasi tema

- INVAZIA GIGANTILOR este tema centrala a Expozitiei Internationale de Constructii din Piese Lego®. Expozitia, fara precedent, impresioneaza prin anvergura si prin scara modelelor prezentate.

- Clubul Sportiv Comunal Mihail Kogalniceanu a obtinut, prin sportivii sai, doua medalii de argint la Campionatul Balcanic de Taekwondo WT, intrecere care s a disputat la Bucuresti.CSC Mihail Kogalniceanu a participat la aceasta intrecere cu sase sportivi Cosmin Alexandru la juniori, Sergiu Gheondea,…

- Prof. univ. dr. Ionel Candea s a nascut la 25 februarie 1949 in orasul Macin, judetul Tulcea antica cetate Arrubium , actualmente detinand functia de director al Muzeului Brailei "Carol Ildquo;. Ca student la Facultatea de Istorie din cadrul Universitatii din Bucuresti 1968 1972 , Ionel Candea patrunde…

- Soferii care se deplaseaza duminica pe Autostrada A2 trebuie sa se inarmeze cu rabdare. Pe autostrada A2 Bucuresti ndash; Constanta valorile de trafic sunt ridicate pe sensul de mers catre Capitala. Pe celalalt sens, nu sunt semnalate probleme deosebite de fluenta, traficul fiind normal.Totodata, o…

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc pe bulevardul Ferdinand din Constanta, zona teatrului de Stat. Din primele informatii, un motociclist a fost ranit in urma evenimentului rutier. Un autoturism inmatriculat in Bucuresti a fost implicat in coliziune. ...

- Muzeul National de Istorie a Romaniei (MNIR) anunța deschiderea expoziției temporare intitulate „Imago Romaniae. Terra Christiana”. Vernisajul va avea loc miercuri, 8 august 2018, incepand cu ora 18:00, la sediul muzeului din Calea Victoriei nr. 12, sector 3, București. Expoziția va fi deschisa la MNIR…

- Expozitia „Masinariile lui Leonardo da Vinci – Inventiile unui geniu al Renasterii”, care include cele mai importante inventii ale lui Leonardo da Vinci, este gazduita in premiera de un mall din Romania, chiar in Bucuresti. Astfel,...

- CSM București, campioana Romaniei, s-a reunit azi sub comanda noului antrenor Cristina Neagu, interul stanga a bucureștencelor, a fost in centrul atenție la primul antrenament. Jucatoarea de 29 de a atras toate privirile cu tatuajul sau. Cea mai buna jucatoare a Romaniei și-a tatuat pe antrebraț un…