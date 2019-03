Stiri pe aceeasi tema

- Un ciclon tropical care se indreapta spre nordul Australiei a determinat evacuarea fortata a unor localitati si suspendarea operatiunilor locale ale unei companii miniere, au anuntat vineri autoritatile citate de DPA potrivit Agerpres. Trevor va atinge sambata dimineata zona de uscat, in apropierea…

- Trecerea iminenta a unui ciclon tropical a determinat cea mai ampla operatiune de evacuare a locuitorilor din Teritoriul de Nord al Australiei, au informat autoritatile, citate de dpa. Michael Gunner, seful guvernului regional, a indicat ca pentru zona golfului Carpentaria a fost declarata…

- Trecerea iminenta a unui ciclon tropical a determinat cea mai ampla operatiune de evacuare a locuitorilor din Teritoriul de Nord al Australiei, au informat autoritatile, citate de dpa potrivit Agerpres. Michael Gunner, seful guvernului regional, a indicat ca pentru zona golfului Carpentaria…

- Populatia de balene cu cocoasa din Australia a reusit o revenire de la statutul de specie la un pas de disparitie insa, in curand, numarul exemplarelor ar putea inregistra un declin si o posibila prabusire, conform unui studiu publicat luni, citat de agentia DPA potrivit Agerpres. In ultimii…

- Inundatiile recente din nordul Australiei au provocat deversari care risca sa ''sufoce'' Marea Bariera de Corali, privand reciful de lumina si furnizand hrana pentru stele de mare, specie care devoreaza coralii, au avertizat vineri oamenii de stiinta, potrivit AFP. Mai multe regiuni…

- Autoritațile australiene au descoperit doua trupuri neinsuflețite in cursul eforturilor de curațare a dezastrului provocat de inundațiile catastrofale din statul Queensland, in nord-estul Australiei, informeaza site-ul cotidianului The New York Times, potrivit mediafax.Citeste si Gabriela…

- Politia australiana a împuscat sâmbata un barbat în terminalul pentru plecari al aeroportului din Brisbane, dupa ce acesta a amenintat cu un cutit si parea ca se afla în posesia unei bombe, relateaza presa locala, potrivit Agerpres.Politia din Queensland a anuntat ca…

- Ploile torentiale necontenite au provocat inundatii in nord-estul Australiei, unde patru turisti au fost salvati din autovehiculele in care au ramas blocati de apele in crestere, transmite sambata DPA. Doi turisti germani si doi elvetieni au scapat nevatamati dupa ce au fost salvati de…