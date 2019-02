Stiri pe aceeasi tema

- Numarul locurilor de munca vacante in trimestrul IV din anul trecut a scazut cu 4.900 comparativ cu trimestrul anterior, la 58.800, informeaza, marti, Institutul National de Statistica (INS). Rata locurilor de muncă vacante a fost de 1,20% în trimestrul IV din anul 2018, în scădere…

- Pentru ca economia sa nu intre in colaps, piata muncii din Germania va avea nevoie de cel putin 260.000 de imigranti pe an pana in 2060, arata un studiu publicat marti de Bertelsmann Institute, transmite DPA. Potrivit documentului, în prezent sunt aproape 45 de milioane de locuri de muncă…

- ​Aproximativ 5 milioane de cetațeni ai cele mai bogate țari din UE nu își permit sa își asigure o masa corespunzatoare în fiecare zi, potrivit unor noi rapoarte. O treime dintre germani se straduiesc sa își acopere cheltuielile neprevazute, informeaza DW. Aproximativ…

- Productia industriala a Germaniei a scazut neasteptat in noiembrie, pentru a treia luna consecutiv, a anuntat marti Oficiul federal de statistica (Destatis), datele sugerand ca fabricile din cea mai mare economie europeana au incheiat trimestrul patru cu o situatie mai slaba, transmit DPA si Reuters…

- Gigantul german Volkswagen, care, dupa scandalul emisiilor poluate, a inceput sa se concentreze pe mașinile electrice, a anunțat ca va renunța definitiv la mașinile pe benzina și motorina. Michael Jost, șeful departamentului de strategie a producătorului auto, a spus la o conferință…

- Anul acesta, excedentul bugetar al Germaniei se va situa la 1,75% din PIB, mult peste estimari, a anuntat ministrul de Finante, Olaf Scholz, in timp ce datoria publica va scadea sub 60% din PIB, fiind pentru prima data din 2002 cand este sub plafonul stabilit de UE prin Tratatul de la Maastricht, transmit…

- Germania va pierde pana in 2035 aproximativ 114.000 de locuri de munca in urma trecerii la fabricarea vehiculelor electrice, costurile fiind estimate la aproximativ 20 de miliarde de euro, sau 0,6% din PIB, se arata intr-un raport publicat de Institutul pentru Cercetarea Fortei de Munca (IAB).

