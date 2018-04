Stiri pe aceeasi tema

- Bahrain a anuntat ca a descoperit un camp petrolier nou care contine pana la 80 de miliarde de barili de titei, perpetuand rezervele curente ale Golfului. Oficialii se asteapta ca extractia din campul petrolier sa inceapa in cinci ani, potrivit agentiei nationale de stiri din Bahrain, citata de BBC.…

- Bahrain a descoperit un camp petrolifer care conține aproximativ 80 de miliarde de barili de țiței, ceea ce ar putea face din aceasta țara mica din Golf un mare producator de petrol, a declarat, miercuri, ministrul Industriei Petrolului, șeicul Mohammed bin Khalifa Al-Khalifa, relateaza AFP.

- București, 2 aprilie 2018 - Piața asigurarilor din Romania a continuat și in anul 2017 tendința de creștere. Societațile de asigurare autorizate și reglementate de ASF au subscris prime brute in valoare de 9,7 miliarde lei, cu 3,5% mai mult comparativ cu anul precedent. O schimbare in tendințele manifestate…

- Specialistii sustin ca Bitcoin este pe drumul cel bun dupa cel mai slab prim trimestru al sau, inregistrand o pierdere de peste 114 miliarde de dolari, marcand o scadere de peste 45%, potrivit CNBC.

- Liderul de la Casa Alba, Donald Trump, a lansat recent pe Twitter un atac la adresa Amazon, spunand ca gigantul retailer „plateste foarte putine sau chiar deloc” taxe locale sau statale, relateaza BBC. „Mi-am exprimat preocuparile privind Amazon cu mult inainte de alegeri. Spre deosebire de alti retaileri,…

- Guvernul Poloniei a incheiat miercuri cel mai important acord privind achizitia de armament din istoria tarii, dupa ce a cumparat sisteme americane de aparare antiracheta Patriot in valoare de 4,75 miliarde de dolari, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Deficitul comercial al Romaniei in relatia cu Ungaria a fost anul trecut de 2,7 miliarde de euro. Un deficit mai mare nu a provocat comertului exterior al Romaniei decat China – 3 miliarde de euro. Locul al treilea pe podium ii revine Poloniei – 2,1 miliarde de euro. Doar aceste trei tari au facut…

- Bugetul general consolidat a inregistrat un deficit de 5,5 miliarde lei, respectiv 0,59% din PIB in primele doua luni din 2018, in contextul in care veniturile la buget au fost cu 21,3% mai mari comparativ cu perioada similara a anului trecut, iar cheltuielile cu 38,5%, potrivit datelor publicate de…

- Lumea ar trebui sa se indrepte catre natura pentru a identifica modalitati mai eficiente in vederea asigurarii unor provizii suficiente de apa, mentinerii puritatii acesteia si protejarii populatiilor de efectele secetei si ale inundatiilor, conform unui anunt facut de Organizatia Natiunilor Unite…

- Mafia italiana a realizat anul trecut o cifra de afaceri de 21,8 miliarde euro in sectorul agricol, in crestere cu 30% comparativ cu 2016, potrivit unor estimari publicate miercuri de Coldiretti, unul dintre principalele sindicate agricole italiene. "Productia, transportul, distributia si…

- Administratia Trump ar urma sa anunte pana vineri noi tarife pentru importurile din China, in valoare de pana la 60 de miliarde de dolari, in domeniul tehnologiei, telecomunicatiilor si proprietatii intelectuale, au anuntat doi oficiali sub protectia anonimatului, transmite Agerpres.

- Investitiile straine directe in Romania au scazut la 310 milioane de euro in prima luna din acest an, de la 387 milioane de euro in luna ianuarie a anului trecut, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei publicate vineri. "Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România…

- Un belgian s-a trezit ca a devenit, de nicaieri, cel mai bogat om din lume, cand a vazut ca in cont i-au fost tranferați 2.000 de miliarde de euro. Luc Mahieux, un locuitor din Dinant, Belgia, a vazut pe 7 februarie ca in contul sau au fost transferați 2.000 de miliarde de euro. Acceasta suma ar […]…

- Schimbul prin care principalele companii de utilitati din Germania vor imparti activele furnizorului de energie Innogy ar putea face sectorul mai competitiv, a afirmat luni ministrul Economiei, Brigitte Zypries, semnaland sprijinul autoritatilor de la Berlin pentru aceasta tranzactie, transmite Reuters,…

- Comisia Europeana a scris guvernului britanic sustinand ca Marea Britanie este datoare Uniunii Europene cu 2,7. miliarde de euro, suma fiind echivalentul taxelor vamale pentru incaltaminte si textile importate din China, scrie BBC. Marea Britanie este acuzata ca nu a luat suficiente masuri pentru a…

- Producatorul de energie Hidroelectrica a obtinut anul trecut un profit brut de 1,6 miliarde de lei, rezultatul fiind cel mai bun din istoria companiei, a declarat, miercuri, Bogdan Badea, directorul general al companiei. "Potrivit rezultatelor neauditate, estimam un profit brut de 1,6…

- Piata bunurilor de folosinta indelungata a crescut cu 14,4%, anul trecut, la 2,98 miliarde euro, potrivit unui studiu realizat de GfK. Cea mai mare crestere a fost inregistrata de piata telecom, de 29,5%, la 1,16 miliarde euro. ”Piata de smartphone-uri continua sa se indrepte catre dispozitivele mai…

- Banca de Economii, Banca Sociala și Unibank, aflate in proces de lichidare, la 1 martie 2018, transferasera peste 1,1 miliarde de lei in contul rambursarii creditelor urgente de 14,1 miliarde de lei obținute anterior de la BNM. Potrivit datelor Ministerului Finanțelor, la 1 martie curent, bancile menționate…

- O avarie a avut loc astazi pe conducta Titei 1 ce face parte din fascicolul de conducte SP Sud ndash; SP Port a societatii Oil Terminal Constanta. Potrivit Oil Terminal, in data de 5 martie 2018, in jurul orei 13.00 pe fascicolul de conducte Sectie Platforma Port ndash; Sectie Platforma sud firul 1…

- Banca Nationala a Elvetiei (SNB) a obtinut anul trecut 2,02 miliarde de franci elvetieni (2,16 miliarde de dolari), de pe urma ratelor negative ale dobanzilor cu care a taxat bancile comerciale, in crestere fata de 1,52 miliarde de franci elvetieni in 2016, transmite Reuters.

- Politia federala a Indiei a arestat inca patru persoane suspectate in cazul fraudei de 1,8 miliarde de dolari, care a avut loc la filiala din sudul orasului Mumbai a Bancii Nationale Punjab si care este considerata cea mai mare frauda bancara din istoria tarii,

- Serviciul de muzicE online Spotify se va lista la Bursa din New York, compania mizand pe o valoare de piatE de 23 de miliarde de dolari, in cadrul unei oferte care incalcE regulile clasice. Serviciul de streaming muzical suedez ixi va lista actiunile direct in piatE, ocolind oferta publicE initialE,…

- Potrivit Activenews.ro, un tanar cercetator, Alexandru Moldoveanu susține ca a reușit sa identifice exact locul martirajului de pe Dealul Furcilor, comparand terenul cu prezentarea acestuia de pe cunoscuta gravura a lui Johann Andreas Brinhauser, realizata dupa relatarile martorilor oculari.

- REACTIE… Dupa sedinta cu scantei de marti seara, cand consilierii judeteni PNL s-au contrat dur cu presedintele Consiliului Judetean, Dumitru Buzatu, ieri liberalii au decis sa iasa public pentru a-si spune punctul de vedere. O reactie care vine in conditiile in care liberalii au repurtat succes in…

- Transferul contribuțiilor va face o economie de 8,9 miliarde lei la bugetul de stat pana la finalul lui 2018 și va reduce deficitul bugetului de pensii de la 13,5 miliarde lei la 4,6 miliarde lei, in 2018. Anunțul a fost facut de președintele comisiei pentru buget-finanțe din Camera Deputaților, Marius…

- Grupul auto chinez Zhejiang Geely Holding achizitioneaza o participatie in valoare de aproape 7,5 miliarde de euro (9,2 miliarde de dolari) in Daimler AG, devenind cel mai mare investitor in producatorul auto german, au declarat pentru Bloomberg surse care au dorit sa-si pastreze

- Acțiunile Amazon au depașit, pentru prima data pragul de 1.500 de dolari, inregistrand nivelul record de 1.503,49 dolari, potrivit CNBC Bloomberg. Titlurile gigantului american in domeniul comertului online si-au revenit complet dupa recentele turbulente de pe pietele financiare si inregistreaza…

- Un nou studiu realizat de cercetatorii de la Universitatea din Bristol a scos la iveala ca scara timpului evolutiei plantelor este mai mare cu 100 de milioane de ani, acest grup de organisme colonizand planeta acum 500 de milioane de ani.

- Romanii au efectuat plati cu cardul la POS-urile comercian­tilor si in me­diul online in valoare de 63 de mi­liarde de lei in 2017, de aproape doua ori mai mult decat in urma cu doi ani, arata datele BNR agre­ga­te de ZF. Mai mult, platile cu cardul s-au intensificat in al patrulea trimestru…

- O filiala a Bancii Nationale Punjab este anchetata pentru o frauda de 1,8 miliarde de dolari, in acest caz fiind implicat miliardarul Nirav Modi, care are afaceri cu bijuterii, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Oficialii sucursalei din Slatina a TMK Artrom, companie controlata de grupul rusesc TMK, au inaugurat oficial vineri, 16 februarie, o investitie de 36 milioane de dolari realizata la fabrica din Olt, la eveniment participand si ambasadorul Rusiei la Bucuresti, Valery Kuzmin.

- Cererea pentru titei ar urma sa urce cu 1,59 milioane de barili pe zi (bpd), fata de 60.000 bpd in precedenta prognoza a OPEC. Productia totala ar urma sa ajunga la o medie de 98,6 milioane de barili pe zi.Legatura stransa intre cresterea economiei si cererea pentru titei va continua, cel…

- Un grup de cercetatori din California au facut o descoperire epocala in domeniul științei care ar putea sa schimbe radical modul in care ințelegem starea de agregare a uneia dintre cele mai versatile substanțe pe care o cunoastem, apa.

- Un fragment de mandibula cu sapte dinti descoperit intr-o pestera din Israel reprezinta ceea ce oamenii de stiinta numesc cea mai veche ramasita de Homo sapiens gasita in afara Africii, aceasta demonstrand ca stramosii nostri au pasit in afara acestui continent mult

- Oficialii companiei spun ca durata reducerii de putere va fi de aproximativ 16 ore, reactorul ramanand conectat la Sistemul Energetic National in toata aceasta perioada. "Lucrarile de remediere si reducerea de putere nu vor avea niciun impact negativ asupra personalului, populatiei si mediului…

- Productia americana de petrol va depasi 10 milioane de barili pe zi, in special datorita exploatarilor de sist, depasind un precedent record inregistrat in 1970, si apropiindu-se de previziunile autoritatilor de 11 millioane de barili pe zi la finele lui 2019, o productie echivalenta cu cea a Rusiei,…

- Banca Nationala a Elvetiei (SNB) se asteapta sa raporteze un profit anual de 54 de miliarde de franci elvetieni (55,25 de miliarde de dolari) in 2017, cel mai ridicat profit din istoria de 110 ani a institutiei, transmite Bloomberg. SNB a realizat anul trecut un profit de 49 de miliarde de franci elveţieni…

- Un celebru medic lanseaza un avertisment fara precedent pentru fumatori. Fumul de tigara ar contine substante radioactive. Fumatul face ravagii si ramane una dintre cele mai grave probleme de sanatate publica globala ce a afectat vreodata omenirea. Conform Organizatiei Mondiale a Sanatatii, peste…

- Jeff Bezos a devenit cel mai bogat om din toate timpurile, dupa ce averea neta a CEO-ului Amazon a atins luni 105,1 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg, si a depasit-o pe cea a fondatorului Microsoft Bill Gates

- Cercetatorii au descoperit ramasitele unei fete de doar sase saptamini, a carui ADN a scos la iveala nu numai originile sale bastinase, dar o cu totul noua populatie de oameni uitati timp de cel putin un mileniu. „Nu stiam ca populatia a existat”, a precizat antropologul Ben Potter de la Universitatea…

