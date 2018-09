Stiri pe aceeasi tema

- Omniasig, al patrulea cel mai marea asigurator local pe segmentul politelor generale, a intors catre clienti in primele sase luni ale anului despagubiri cu o valoare totala de 306 milioane de lei, cea mai mare despagubire, in valoare de 6,5 milioane de lei, fiind platita pentru un accident care a avut…

- Avionul de lux, in valoare de circa 367 milioane de dolari, a aterizat pe aeroportul international Sahiba Gokcen din Istanbul venind din Franta, potrivit cotidianului turc. Dotat cu diverse si spatioase cabine, saloane, sali de consiliu, zone de relaxare first-class, si chiar cu spital propriu, avionul…

- Firme, univeristații și alte organizații au obținut fonduri totale de peste 43 de milioane de euro, din Politica de coeziune a UE, pentru a lua elevi și studenți in stagii de ucenicie și practica platite, in domeniile de afaceri agroalimentar, industrie și servicii, a anunțat, vineri, Autoritatea de…

- Johnny Depp a inceput sa iși vanda proprietațile pentru a se menține pe linia de plutire, acesta fiind plin de datorii. Printre proprietațile pe care Depp vrea sa le vanda se afla celebrul club de noapte Viper Room din Los Angeles. Foșii manageri ai actorului au declarat ca Johnny are un stil de viața…

- Șapte din cei opt asiguratori care au dat in judecata Executivul anul trecut pentru anularea Hotararii Guvernului Cioloș din 2016 de plafonare a tarifele RCA pentru o perioada de șase luni cer despagubiri de peste 56,2 milioane lei. Asiguratorii reclama faptul ca au fost forțați sa vanda polițele…

- Suma totala platita in luna iunie 2018 de statul roman pentru venitul minim garantat depașește 53,8 milioane de lei, valoarea medie fiind de 270,1 lei de persoana, conform datelor centralizate de Agenția Naționala pentru Plați și Inspecție Sociala (ANPIS). In iunie 2018, au beneficiat de acest ajutor…

- Finalul meciului Franta - Croatia, 4-2, a fost cel mai urmarit moment al serii, a inregistrat o audienta mai mare decat toate posturile TV la un loc din Romania. Franta – Croatia a fost, de departe, cel mai vizionat meci din cadrul competitiei.

- Producatorul francez de ciment Lafarge a fost pus joi sub acuzare, in Franța, in calitate de persoana juridica, pentru „complicitate la crime impotriva umanitatii”, fiind acuzata ca a subventionat, indirect, grupurile armate din Siria pentru a mentine deschisa o fabrica de ciment de acolo, au declarat…