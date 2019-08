Cea mai mare criza, despre care nimeni nu vorbeste: 17 tari, in pericol sa ramana fara nicio picatura de apa Aproape un sfert din populatia lumii, care traieste in 17 tari, este in situatia de penurie grava de apa, aproape de "ziua zero" in care nicio picatura de apa nu va mai curge de la robinet, potrivit unui raport dat publicitatii marti.



Harta stabilita de World Resources Institute (WRI) masoara riscurile penuriei de apa, ale secetei, ale inundatiilor fluviale, informeaza AFP.



"Agricultura, industria si municipalitatile absorb 80% din suprafata disponibila si din apele subterane in cursul unui an mediu", in cele 17 tari vizate, situate in principal in Orientul Mijlociu si in nordul… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

