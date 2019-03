Cea mai mare companie de infrastructura din lume vrea sa reconstruiasca Europa Grupul italian Atlantia SpA, cea mai mare companie de infrastructura din lume, considera Europa drept cea mai atractiva piata pentru crestere si ar putea chiar sa beneficieze de pe urma Brexitului, in conditiile in care traficul prin tunelul de sub Canalul Manecii ar putea sa creasca, informeaza Bloomberg.



Europa din afara Italiei "este cea mai promitatoare zona in termeni de randament de capital. Este cel mai bun loc pentru a-ti concentra investitiile avand in vedere costul redus al finantarii, existenta unor infrastructuri vechi si limitele de capacitate care reprezinta o oportunitate",

