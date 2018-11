Cea mai mare captura de tigari de contrabanda din Romania. Cat valoreaza acestea Cei trei cetațeni polonezi au incercat sa introduca in Romania aproximativ un milion de pachete de țigari de contrabanda, ascunse in doua autovehicule, printre placi de rigips și vata minerala, Pachetele erau de proveniența ucraineana, inscripționate cu diferite marci, iar valoarea lor se ridica la peste 900.000 de lei, ne transmite MEDIAFAX. Din fericire, in urma unui control amanunțit al polițiștilor de frontiera, desfașurat miercuri, pachetele cu țigari de contrabanda au fost descoperite, inregistrandu-se astfel cea mai mare captura de acest gen. Potrivit comunicatului Poliției… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

