CBP confisca aproape 20 de tone de cocaina la Philadelphia, cea mai mare cantitate de droguri confiscata in istoria de 230 de ani a institutiei. CPB a estimat anterior ca era vorba despre 16,5 tone de cocaina, insa in urma ultimelor cantariri cantitatea era cu mult mai mare, de 39.525 de livre (aproape 20 de tone), a anuntat miercuri, intr-un comunicat, directorul Operatiunilor pe teren la Baltimore din cadrul CBP, Casey Durst.



Autoritatile au gasit cocaina luni, in sapte containere navale, la bordul MSC Gayane, un portcontainer care navigheaza sub pavilion liberian, dupa ce a sosit…