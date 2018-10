Stiri pe aceeasi tema

- Bucați dintr-un cadavru au gasit polițiștii in interiorul unui turn de apa dezafectat din Focșani. Oamenii legii presupun ca este vorba despre un om al strazii decedat in condiții deocamdata neelucidate. Vineri picioarele au fost gasite in imediata apropiere. „In cursul zilei de vineri am fost sesizati…

- Potrivit meteorogilor, incepand de marți, 23 octombrie, vremea se va raci in cea mai mare parte a estului Europei, inclusiv in Romania, unde temperaturile vor scadea dramatic pentru aceasta perioada a anului. Potrivit meteorologilor de la Severe Weather Europe, cel puțin doua valuri de aer polar vor…

- Elvetia a pus capat in mod oficial secretului bancar cu primele schimburi automate de informatii care au inceput la finele lunii septembrie, a anuntat vineri Administratia fiscala elvetiana, informeaza AFP. Intr-un comunicat de presa, Administratia fiscala elvetiana a precizat ca aceste prime…

- Jucatorii de rugby tatuați au fost informați de World Rugby ca vor fi nevoiți sa iși acopere tatuajele la Cupa Mondiala din Japonia de anul viitor pentru a nu fi asimilați cu mafia locala Yakuza. Se actualizeaza.

- Studiile recente au arata ca populatia japoneza este mai longeviva decat oricare alta. Se pare ca femeile din Japonia traiesc, in medie, pana la 86,4 ani, dar mai mult decat atat, ele nici nu isi arata varsta si par sa se mentina mereu tinere si frumoase.

- Fondul Suveran de Investitii din Arabia Saudita (PIF) este in negocieri pentru a deveni un investitor important in Tesla, ca parte a planului sefului producatorului auto, Elon Musk, de a delista compania de la bursa, au declarat pentru Bloomberg surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. PIF, care…

- Actiunile Tesla au crescut semnificativ marti, dupa ce directorul general Elon Musk a scris pe Twitter ca 'ia in considerare delistarea Tesla', iar Financial Times a anuntat ca Fondul Suveran de Investitii din Arabia Saudita (PIF) a achizitionat anul acesta o participatie de 3-5% in producatorul…

- O tanara romanca a avut o viața care pentru alții pare scenariul unui film. Deși la varsta de 12 ani și-a pierdut singurul parinte, fata a reușit sa se afirme prin studii și a ajuns bursiera la o facultate de top din Japonia. Diana Borcea, din Tecuci, a ramas la o varsta frageda fara singurul parinte…