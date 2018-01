Stiri pe aceeasi tema

- Vorbind la un eveniment militar din provincia nordica Hebei, cu o caciula neagra de blana pe cap, cu manuși de piele și imbracat intr-o haina groasa de camuflaj, Xi Jinping s-a adresat unui numar 7.000 de militari. Armata „trebuie sa creeze o elita și o forța care sa fie pregatita mereu pentru lupta…

- Coreea de Nord a atacat din nou decizia ONU de a impune noi sanctiuni impotriva sa, precizand ca acestea reprezinta “un act de razboi”. Ministerul de Externe de la Phenian apreciza intr-o declaratie, ca masurile decise de Natiunile Unite echivaleaza cu o blocada edonomica totala, a anuntat agentia oficiala…

- Coreea de Nord a condamnat, duminica, vizita efectuata recent de catre presedintele sud-coreean Moon Jae-In în China, care ar fi "cersit" aplicarea unor presiuni sporite si a unor sanctiuni noi împotriva regimului de la Phenian, relateaza site-ul agentiei Yonhap. …

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in facut apel, joi, catre "un nou inceput" in relatii dintre Coreea de Sud si China si cooperarea mai buna a acestora in rezolvarea crizei nord-coreene, in cadrul unei intalniri la Beijing cu omologul sau chinez Xi Jinping, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Președintele executiv al PMP, deputatul Eugen Tomac, a declarat vineri seara, la Bistrița, fiind prezent la conferința de alegeri a filialei Bistrița-Nasaud a partidului, ca in PSD, la ora actuala, "cuvantul de ordine este frica", "teama de a nu raspunde pentru prostiile pe care le-au…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca în fiecare zi afla de la ziaristi, din presa ca exista mai multe tabere în partid. "Le vedeti voi (taberele din PSD - n.r.). În fiecare zi aflu de la voi, iar mai apare o tabara, iar se mai închide o…

- Inlaturat de la tron de propriul tata inainte sa implineasca 9 ani, Mihai s-a imparțit intre Carol al II-lea și mama exilata la Florența. A fost un deceniu in care romanii au cunoscut prima dictatura, cea regala. Iar Europa a fost lovita de razboi și nazism.

- Guvernele europene spera ca Washingtonul sa le sara in ajutor din punct de vedere militar in cazul in care s-ar ajunge la un conflict cu Rusia, chiar daca o astfel de confruntare este putin probabila.

- Coreea de Nord a reacționat dupa exercițiu comun dintre SUA și Coreea de Sud, precizand ca este o provocare și parțile implicate in conflict sunt ”in prag de razboi nuclear”. Exercițiu care a fost o demonstrație de forța impotriva lui Kim Jong un vine la mai puțin de o saptamana dupa ce regimul…

- Presedintele american Donald Trump a facut apel la China ''sa utilizeze toate parghiile disponibile pentru a convinge Coreea de Nord sa renunte la provocarile sale'' si la cursa sa de inarmare nucleara, apel ce survine dupa ce Phenianul a testat cu succes o noua racheta balistica intercontinentala,…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat miercuri, la finalul unei discutii cu presedintele Camerei Deputatilor, ca formatiunea pe care o conduce analizeaza temeiurile juridice si va decide daca va depune sau nu o plangere penala impotriva lui Liviu Dragnea, pe care il acuza de abuz dupa ce a trimis,…

- O declaratie a lui Putin a suscitat o atentie deosebita in mass-media din Rusia, numeroase ziare titrand „Putin redirectioneaza economia Rusiei pe un fagaș militar”, iar o multime de comentatori au subliniat ca in acest mod șeful statului rus ar confirma ca Moscova s-ar pregati de un nou razboi.

- Editura Diana, despre care ministrul Educației, Liviu Pop, a afirmat ca folosește insemnele Ministerului fara ca auxiliarul editat de ea sa fi fost avizat, raspunde acuzelor. Aceasta susține, cu documente, ca a primit avizul MEN pentru editarea caietului educațional „Domeniul Limba si Comunicare, 5-6…

- Presedintele rus Vladimir Putin a avut saptamana aceasta la Soci - statiune pe coasta rusa a Marii Negre - mai multe intalniri cu tematica militara; seria actuala -a zecea la numar - a inceput chiar de luni printr-o reuniune cu conducerea Ministerului Apararii si reprezentantii complexului militar-industrial…

- Acesta este avertismentul care il va scoate din minti pe cel mai puternic om al lumii. Donald Trump a primit un mesaj ca o declaratie de razboi din partea comunistilor din Coreea de Nord. Decizia lui Donald Trump de a cataloga Coreea de Nord drept un sponsor al terorii este o “provocare serioasa”…

- Tatal unuia dintre baschetbalistii retinuti in China pentru furt din magazine a fost numit “prost nerecunoscator” de catre presedintele SUA, Donald Trump. Presedintele SUA, Donald Trump, l-a numit “prost nerecunoscator” pe LaVar Ball, tatal baschetbalistului LiAngelo Ball, retinut in China pentru furt…

- Mii de zimbabweni au ieșit sâmbata dimineața pe strazile capitalei Harare pentru a-și arata sprijinul fața de preluarea puterii de catre Armata și pentru a-i cere președintelui Robert Mugabe sa renunțe oficial la putere. Pe multe dintre pancartele purtate de manifestanți se puteau citi…

- Reprezentatul chinez Song Tao, seful departamentului de afaceri externe al Partidului Comunist de la Beijing, a discutat cu Choe Ryong Hae, un oficial de rang înalt din Coreea de Nord. Song Tao l-a informat "în detaliu" pe oficialul nord-coreean despre Congresul National…

- Reprezentatul chinez Song Tao, seful departamentului de afaceri externe al Partidului Comunist de la Beijing, a discutat cu Choe Ryong Hae, un oficial de rang inalt din Coreea de Nord. Song Tao l-a informat "in detaliu" pe oficialul nord-coreean despre Congresul National din China si a subliniat…

- "China trimite o delegatie in Coreea de Nord - o mutare importanta, ramane sa vedem ce se intampla", a transmis Trump prin intermediul contului de Twitter. Administratia de la Beijing a anuntat, miercuri, ca va trimite un reprezentant de rang inalt in Coreea de Nord, pentru a pastra comunicarea…

- Presedintele UDMR considera ca "trebuie sa ne asumam opiniile fara teama" Kelemen Hunor. Foto: facebook.com/kelemenhunor.rmdsz. Presedintele UDMR Kelemen Hunor a declarat aseara, dupa ce Consiliul de Onoare al Ordinului National „Steaua României” a decis retragerea distinctiei…

- Un diplomat chinez important va pleca in Coreea de Nord, maine, ca „emisar special” al președintelui chinez Xi Jinping, in contextul presiunilor crescande asupra Phenianului de a opri programul nuclear și cu rachete balistice.

- Negociatorul-sef al UE, Michel Barnier, a declarat duminica ca Uniunea Europeana pregateste planuri de urgenta in eventualitatea ca negocierile pe tema unui acord Brexit cu Marea Britanie sa se incheie fara un acord, informeaza France 24. Analistii au conturat cateva scenarii privind efectele unei…

- Președintele PSD și al Camerei Deputaților a confirmat azi informațiile STIRIPESURSE.RO de vineri - DETALII. Liviu Dragnea a anunțat chiar inaintea Congresului tinerilor social-democrați ca maine, luni 13 noiembrie 2017, a fost citat la DNA pentru audieri. El a și anticipat deja ce i se va intampla:…

- Presedintele american, Donald Trump, a aratat duminica, intr-un tweet, ca omologul sau chinez, Xi Jinping, a acceptat sa intensifice sanctiunile contra Coreei de Nord, ca raspuns la programul nuclear al Phenianului, transmite AFP."Presedintele chinez Xi a declarat ca intensifica sanctiunile…

- "Pe scurt, este clar ca Arabia Saudita si oficialii sauditi au declarat razboi Libanului si Miscarii Hezbollah din Liban, dar trebuie sa spun ca este un razboi in Liban", a spus el. Nasrallah a acuzat Arabia Saudita ca ar fi dispusa sa plateasca "miliarde" Israelului pentru a lansa un atac…

- Presedintele SUA, Donald Trump, si omologul sau chinez, Xi Jinping, au semnat joi la Beijing o serie de acorduri comerciale, in valoare totala de 253,4 miliarde de dolari, spre satisfactia liderului american care vrea sa reechilibreze schimburile comerciale intre cele doua mari economii ale lumii, informeaza…

- Taiwanul este cea mai importanta și sensibila problema in relațiile Beijing-Washington, i-a declarat joi președintele chinez Xi Jinping președintelui american Donald Trump, aflat in vizita in China, inaintea implinirii unui an de la un apel telefonic inedit primit de Trump din partea președintei…

- Presedintele SUA, Donald Trump, si omologul sau chinez, Xi Jinping, au semnat joi la Beijing o serie de acorduri comerciale, in valoare totala de 253,4 miliarde de dolari, spre satisfactia liderului american care vrea sa reechilibreze schimburile comerciale intre cele doua mari economii ale lumii,…

- Președintele american Donald Trump a declarat, în timpul vizitei în Coreea de Sud, ca vremea scuzelor a trecut șica a venit vremea forței în relația cu Coreea de Nord. „Nu ne subestimati, nu ne puneti la încercare”, a fost mesajul transmis de presedintele…

- Președintele american Donald Trump, afectat de ancheta privind o presupusa ingerința rusa in alegerile de anul trecut din SUA, risca sa apara slabit la intalnirea de la Beijing cu omologul sau chinez Xi Jinping, care tocmai și-a consolidat puterea la varful regimului chinez, a comentat marți AFP.…

- Ministrul saudit al Afacerilor din Golf, Thamer al-Sabhan, a declarat ca atacul cu racheta asupra aeroportului din Riad, care a avut loc sambata seara, atribuit rebelilor Houthi din Yemen, este o manevra a organizației Hezbollah echivalenta cu o declarație de razboi. ...

- Președintele polonez Andrzej Duda a subliniat marți ca despagubirile de razboi la care țara sa considera ca are dreptul din partea Germaniei constituie o problema reala care nu a fost rezolvata, transmite agenția poloneza de presa PAP. "Astazi, dupa 70 de ani, chestiunea despagubirilor…

- Armata rusa, care intervine in Siria in sprijinul fortelor guvernamentale, a declarat vineri ca Statele Unite ale Americii ar fi impiedicat refugiati sirieni sa primeasca ajutoare umanitare, apreciind ca aceasta este asemanator cu o "crima de razboi", relateaza France Presse.Potrivit "Centrului…

- O fetita de 8 ani risca sa-si piarda viata din cauza ca parintii sai nu sunt de acord cu tratamentul indicat de specialisti. Copila diagnosticata cu cancer la rinichi are metastaze pulmonare, iar parintii sai nu accepta sa o opereze la plamani pentru ca „medicii i-ar putea fura organele”.

- O fetita de 8 ani risca sa-si piarda viata din cauza ca parintii sai nu sunt de acord cu tratamentul indicat de specialisti. Copila diagnosticata cu cancer la rinichi are metastaze pulmonare, iar parintii sai nu accepta sa o opereze la plamani pentru ca „medicii i-ar putea fura organele”.

- Zheng Zeguang a afirmat ca problema nucleara nord-coreeana va fi un subiect important pe agenda intalnirii dintre Trump și președintele chinez Xi Jinping, din cursul saptamanii viitoare. ''China se opune ferm unui conflict in Peninsula Coreea și crede ca folosirea forței nu este calea corecta…

- China a depus toate eforturile posibile pentru soluționarea problemelor din Peninsula Coreea, a declarat vineri Zheng Zeguang, adjunct al ministrului de externe chinez, inainte cu cateva zile de vizita de stat pe care președintele american Donald Trump o va efectua la Beijing, relateaza Reuters.…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat miercuri ca nu va admite ca actualul parlament sa modifice art.13 al Constitutiei pentru a inlocui "limba moldoveneasca" cu "limba romana", anuntand ca a si inceput negocieri pentru a bloca aceasta initiativa, relateaza miercuri publicatia…

- Președintele chinez Xi Jinping a adresat, intr-un demers foarte rar, un mesaj liderului nord-coreean Kim Jong-Un, scrie agerpres.ro.Acest mesaj constituie probabil un semnal de incalzire a relațiilor dintre cele doua țari vecine, comenteaza France Presse.

- Președintele chinez Xi Jinping a adresat, intr-un demers foarte rar, un mesaj liderului nord-coreean Kim Jong-Un, informeaza joi agenția nord-coreeana KCNA, preluata de AFP. Acest mesaj constituie probabil un semnal de încalzire a relațiilor dintre cele doua țari vecine,…

- Gheorghe Chivorchian a lipsit de la ultimele meciuri ale lui Juventus, surse din club precizand ca președintele clubului se teme ca va fi condamnat cu executare in dosarul finanțarii ilegale a Politehnicii Timișoara. Juventus București a scos un punct in deplasarea cu FC Voluntari, dar de la meci a…

- Xi Jinping (64 de ani) are intenția de a ramane la putere și dupa incheierea celui de-al doilea mandat al sau, in 2022, avand in vedere ca a facut numiri in biroul politic al partidului fara a susține un posibil succesor.

- Liderul chinez, in varsta de 64 de ani, aflat la conducerea PCC de la sfarsitul lui 2012, va primi miercuri un nou mandat de cinci ani ca secretar general - titlul suprem in aceasta tara. Reuniti de saptamana trecuta in Congres la Beijing, peste 2.000 de delegati din toata tara au aprobat marti includerea…

- Un set recent de fotografii dezvaluie, mult mai bine decât paradele și declarațiile belicoase ale lui Kim Jong-un, adevarata fața a armatei Coreei de Nord. Sau, cel puțin, o alta fața a armatei care pretinde ca își poate masura forțele cu armata SUA. În fotografiile…

- Presedintele american Donald Trump a intrat sub tirul criticilor dupa ce a afirmat ca Barack Obama si alti fosti conducatori americani nu se intalneau cu familiile soldatilor cazuti in lupte, asa cum cere traditia, relateaza AFP."Incetati aceasta minciuna penibila, sunteti presedintele!",…

- China are „zero toleranta” pentru coruptie in interiorul partidului comunist de guvernamant, a spus miercuri presedintele chinez Xi Jinping la deschiderea celui de-al XIX-lea congres al PC .

- Hackerii nord-coreeni au reusit sa sustraga sute de documente clasificate ale fortelor armate ale Seulului, inclusiv planuri operationale in caz de razboi cu Phenianul, informeaza site-ul postului France 24, citand presa sud-coreeana. Rhee Cheol-Hee, un parlamentar sud-coreean, a declarat…

- Nimeni nu se poate plange ca pe marginea fiecarui subiect aparut in spatiul public, de milioane sau de doi bani, nu se vorbeste mult. Vestea proasta este ca vorba multa nu inseamna dezbatere. A trecut mai bine de un sfert de secol de cand niciun subiect nu a ramas ascuns cu totul. Presa, asa cum este…