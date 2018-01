Stiri pe aceeasi tema

- China va depasi Statele Unite pana in anul 2032, devenind cea mai mare economie din lume, in contextul in care activitatile economice se intensifica in Asia, inclusiv in India si Japonia, potrivit estimarilor Centrului de Cercetare in domeniile Economiei si Afacerilor, informeaza agentia Bloomberg,…

- Importanta economiilor majore din Asia va continua sa creasca in anul 2018 si ulterior, preconizeaza Centrul de Cercetare in domeniile Economiei si Afacerilor (CEBR), un institut cu sediul la Londra. Conform estimarilor, India va depasi Marea Britanie si Franta in 2018, devenind a cincea economie…

- Un risc major de conflict intre SUA și China este dat de un factor mai puțin vizibil, explicat insa de un expert in politca externa din cadrul programlui Brooking. Marea Chinei de Est ar putea fi un motiv de razboi pentru cele doua dintre cele mai puternice puteri ale lumii. „In ciuda profilului mai…

- Consiliul de Securitate al ONU a înasprit vineri sanctiunile împotriva Coreii de Nord printr-un vot unanim asupra unei rezolutii americane care abordeaza aprovizionarea cu petrol si chestiunea muncitorilor nord-coreeni din strainatate, relateaza AFP. Este a noua serie de sanctiuni…

- Republica Moldova a votat pentru adoptarea Rezolutiei ONU cu privire la recunoasterea Crimeei drept teritoriu ocupat temporar de Federatia Rusa. Decizia a fost luata saptamâna aceasta de Adunarea Generala a ONU. Pentru declararea Crimeii drept teritoriu ocupat au votat 70 de state,…

- Coreea de Nord a condamnat, duminica, vizita efectuata recent de catre presedintele sud-coreean Moon Jae-In în China, care ar fi "cersit" aplicarea unor presiuni sporite si a unor sanctiuni noi împotriva regimului de la Phenian, relateaza site-ul agentiei Yonhap. …

- China si Rusia efectueaza exercitii antibalistice pentru mentinerea echilibrului strategic. Exercitiul antiaerian ruso-chinez "Securitate Aerospatiala - 2017" a inceput luni, in apropiere de Beijing, si va dura sase zile.Manevrele militare ruso-chineze au rolul intensificarii cooperarii…

- Guvernul japonez intentioneaza sa coopereze cu China in cadrul initiativei Beijingului 'O centura, un drum', destinata crearii unui nou Drum al Matasii, prin oferirea de sprijin financiare pentru parteneriatele public-privat, in conditiile in care autoritatile de la Tokyo vor sa imbunatateasca relatiile…

- Presedintele francez Emmanuel Macron va efectua prima sa vizita oficiala in China 'la inceputul anului viitor', a anuntat vineri, la Beijing, ministrul sau al afacerilor externe Jean-Yves Le Drian, informeaza AFP. Le Drian, aflat pana duminica in vizita oficiala in capitala chineza, a facut acest…

- Vedetele care le-a fost interzis sa intre in anumite tari Katy Perry trebuia sa cante in aceasta seara in cadrul show-ului Victoria’s Secret, ce are loc, in premiera in Shanghai. Numai ca, surpriza, artista nu a primit viza de China. Chiar daca e atat de celebra, solista nu are dreptul sa intre in tara.…

- Reprezentatul chinez Song Tao, seful departamentului de afaceri externe al Partidului Comunist de la Beijing, a discutat cu Choe Ryong Hae, un oficial de rang înalt din Coreea de Nord. Song Tao l-a informat "în detaliu" pe oficialul nord-coreean despre Congresul National…

- Mai multe oficialitati din China se fac vinovate de practicarea vrajitoriei si mai degraba cred in "zei si fantome" decat in comunism, afirma Chen Xi, seful Departamentului pentru Organizare din cadrul Partidului Comunist de la Beijing, potrivit site-ul agentiei de stiri Reuters.China garanteaza…

- Administratia de la Beijing a declarat, miercuri, ca va trimite un reprezentant de rang inalt in Coreea de Nord, pentru a pastra comunicarea intre Partidul Muncitoresc si Partidul Comunist Chinez, relateaza Associated Press News. Song Tao, presedintele Departamentului International al…

- „Brexit means Brexit!” Guvernul May in impas. Va pierde Marea Britanie statutul de Mare Putere a lumii? Ministrii britanici demisioneaza unul cate unul, din tot felul de motive. Doi au plecat numai saptamana trecuta, inclusiv influentul ministru al Apararii. In departamentele negocierilor din procesul…

- Vietnamul și China s-au angajat luni 'sa nu complice conflictul' in Marea Chinei de Sud, intr-un rar semn de bunavoința manifestat la finalul unei vizite a președintelui chinez Xi Jinping la Hanoi, informeaza AFP. Potrivit unei declarații comune date publicitații la finalul vizitei,…

- Premierul japonez Shinzo Abe a declarat sambata ca a convenit cu președintele chinez Xi Jinping ca țarile lor sa intensifice cooperarea in ce privește dosarul nord-coreean, transmite Reuters. Cei doi lideri au avut o întrevedere în marja summitului APEC (Forumul de Cooperare…

- Președinții american și rus, Donald Trump și Vladimir Putin, și-au dat vineri mâna și au schimbat câteva vorbe la summitul Forumului de Cooperare Economica în Asia-Pacific (APEC), desfașurat la Danang, în Vietnam, relateaza agențiile EFE și Reuters. Trump s-a…

- Presedintele american Donald Trump a denuntat vineri "fantasmele dictatorului de la Phenian" si a apreciat ca Asia nu poate sa fie luata ostatica de regimul nord-coreean. "Viitorul acestei regiuni si a minunatilor ei locuitori nu poate sa fie luat ostatic de fantasmele de cucerire violenta…

- Presedintele american Donald Trump a facut bilantul vizitei sale in China, subliniind ca intalnirile avute cu omologul sau chinez Xi Jinping au fost „foarte productive“, mai ales in problemele legate de schimburile comerciale si programul nuclear al Coreei de Nord.

- Presedintele american, Donald Trump, a evidentiat joi la Beijing "alchimia buna" pe care o are cu omologul sau chinez, Xi Jinping, subliniind ca exista o solutie la dosarul nord-coreean, transmite AFP. "Intalnirea noastra din aceasta dimineata a fost excelenta (...). Am vorbit despre Coreea de Nord…

- Presedintele SUA, Donald Trump, si omologul sau chinez, Xi Jinping, au semnat joi la Beijing o serie de acorduri comerciale, in valoare totala de 253,4 miliarde de dolari, spre satisfactia liderului american care vrea sa reechilibreze schimburile comerciale intre cele doua mari economii ale lumii, informeaza…

- 'Suntem descendenții dragonului' - președintele chinez Xi Jinping i-a oferit la Beijing o mica lecție de istorie improvizata omologului sau american Donald Trump, in inima palatului imperial din China, relateaza AFP. Trump se afla în China pâna vineri în cadrul unei vizite…

- Presedintele chinez Xi Jinping a declarat miercuri ca asteapta rezultate 'pozitive si importante' de la vizita omologului sau american Donald Trump la Beijing, informeaza agentia Xinhua, preluata de AFP.Cei doi lideri urmeaza sa discute joi asupra programului nuclear al Coreei de Nord - China…

- Presedintele Chinei, Xi Jinping, vrea implementarea unui plan prin care tehnologiile informationale ultramoderne sa fie utilizate pentru administrarea economiei centralizate si intensificarea monitorizarii cetatenilor, adoptand „leninismul digital” in scopul consolidarii autoritarismului, scrie WSJ.…

- Presedintele american Donald Trump a ajuns marti in Coreea de Sud, in cadrul turneului de 11 zile in Asia, iar pe agenda discutiilor cu liderul sud-coreean Moon Jae-In se vor afla acordurile comerciale si problema nord-coreeana, relateaza site-ul agentiei Yonhap, potrivit Mediafax.Cu vizite…

- Inna face dezvaluiri din anturaj, pentru Libertatea! Indragita interpreta, care anul trecut a facut un adevarat maraton intre continente ca sa se poata achita de datoria de jurat la ”Vocea Romaniei junior” , ne-a povestit care-i sunt cele mai dragi locuri din lume, ce-i lipsește pentru a fi fericita…

- Imparatul Akihito al Japoniei il va intalni pentru prima data pe președintele american Donald Trump luni dimineața, la Palatul imperial din Tokyo. Tema anunțata de Donald Trump o reprezinta provocarile lansate de Coreea de Nord, iar Japonia pare dornica sa raspunda pozitiv solicitarilor SUA.…

- Zheng Zeguang a afirmat ca problema nucleara nord-coreeana va fi un subiect important pe agenda intalnirii dintre Trump și președintele chinez Xi Jinping, din cursul saptamanii viitoare. ''China se opune ferm unui conflict in Peninsula Coreea și crede ca folosirea forței nu este calea corecta…

- China a depus toate eforturile posibile pentru soluționarea problemelor din Peninsula Coreea, a declarat vineri Zheng Zeguang, adjunct al ministrului de externe chinez, inainte cu cateva zile de vizita de stat pe care președintele american Donald Trump o va efectua la Beijing, relateaza Reuters.…

- "O armata de clasa mondiala pana in 2050": este visul presedintelui chinez Xi Jinping. Este motiv de ingrijorare pentru vecinii Chinei? In Asia, daca Beijing trezeste ingrijorare printre statele din regiune, acest lucru nu este perceput, totusi, ca o amenintare imediata, raspuns analistii.

- Presedintele Chinei, Xi Jinping, s-a intalnit miercuri la Beijing cu premierul rus Dmitri Medvedev, caruia i-a propus dezvoltarea in comun a rutelor de navigatie in regiunea Arcticii, relateaza agentia oficiala chineza Xinhua, citata de EFE.

- Avioane, nave, arme... Bugetul militar chinez crește de 30 de ani pentru a moderniza echipamente invechite, insa ramane in continuare de trei ori mai mic decat cel al SUA. Prin urmare, Beijingul vrea sa recupereze intarzierea si sa faa din efectivele sale militare o armata de talie mondiala.…

- Un nou titlu de "lider", rezervat pana cum doar lui Mao, o persoana foarte apropiata in fruntea Shanghaiului si un "complot" dejucat: Xi Jinping nu pierde timpul pentru a-si intari controlul asupra Chinei, la inceputul celui de-al doilea sau mandat, scrie AFP.

- Statele Unite au trimis doua nave portavion si grupurile navale aferente în vestul Oceanului Pacific, în perspectiva turneului presedintelui Donald Trump în tari asiatice si pe fondul tensiunilor cu regimul din Coreea de Nord, potrivit Mediafax. Portavioanele USS Theodore…

- Viitorul Chinei nu este atat de luminos pe cat ar putea reiesi din discursul rostit de presedintele Xi Jinping, la Congresul Partidului Comunist, considera expertul in geopolitica, George Friedman. Intr-o analiza, preluata si de Agerpres, care nu scapa din vedere umbrele trecutului acestei uriase tari,…

- Al XIX-lea Congres al Partidului Comunist Chinez (PCC) s-a incheiat la Beijing cu realegerea lui Xi Jinping la carma pentru inca cinci ani si cu prezentarea noii componente a Comitetului Permanent al Biroului Politic, cunoscut ca fiind „cercul interior“ al puterii din China.

- Partidul Comunist Chinez a confirmat miercuri al doilea mandat de cinci ani pentru președintele Xi Jinping și a prezentat noua componența a Comitetului Permanent al Biroului Politic, la finalul celui de-al 19-lea Congres, desfașurat la Beijing, relateaza DPA. Din noul Comitet Permanent,…

- Amenințarea nucleara nord-coreeana, raspandirea terorismului legat de ISIS și disputa din Marea Chinei de Sud vor fi discutate la reuniunea miniștrilor apararii ASEAN, luni, in Filipine, informeaza dpa. În afara de întâlnirea de luni, o alta va avea loc marți între…

- Oficialii din New Delhi noteaza cu ingrijorare faptul ca recentele tensiuni dintre Rusia si Statele Unite au condus la o cooperare mult mai apropiata intre Moscova si Beijing, in special in domeniul tehnologiilor militare.

- Postat in fața Palatului Poporului, unde se desfașoara evenimentul, intr-o atmosfera ploioasa la Beijing, reporterul britanic face slalomuri printre delegații grabiți in incercarea de a le „fura” o opinie legata de liderul Coreei de Nord. Cei mai mulți oficiali chinezi au refuzat sa stea de vorba cu…

- "Cu parere de rau, va anunt ca trebuie sa ma retrag de la Swiss Indoor Basel, dupa ce, de indata ce am ajuns in Spania, de la Shanghai, am fost la medic pentru consult. Este vorba despre o supra-solicitare a genunchiului, prezenta inca din timpul turneului de la Shanghai, care acum ma obliga sa…

- Congresul Partidului Comunist din China, un eveniment uriaș care are loc odata la cinci ani, a inceput, miercuri dimineața la Beijing cu un discurs ținut de actualul președinte, Xi Jinping, scrie CNN. La deschiderea lucrarilor congresulu, președintele chinez Xi Jinping a prezentat miercuri o viziune…

- Adoptia rapida a automobilelor electrice poate cauza o scadere abrupta a pretului la petrol, chiar pana la 10 dolari pe baril in mai putin de un deceniu, avertizeaza un analist, predictie care da fiori executivilor din industria petroliera. Pe ce se bazeaza aceasta estimare si ce schimbari masive…

- "Ma tot intreb o chestie, apropo de sistemele de invațamant. Sistemele occidentale PUBLICE se axeaza pe principii gen „școala vesela” sau „cum sa mergi la școala fara sa ai probleme” sau „fericirea in clasa”. In acest timp, in China, Japonia și India, școala merge tot ca pe vremuri: teme multe, program…