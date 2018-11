Stiri pe aceeasi tema

- Ross Edgley este primul om care a inconjurat inot Marea Britanie, parcurgand in total 2.000 de mile pe mare (3.218 km), in 157 de zile. Ross Edgley, 33 de ani, a intrat in apa pe data de 1 iunie, iar 5 luni mai tarziu a ajuns din nou la Margate, in Marea Britanie, locul de unde a inceput aceasta provocare…

- La o ceremonie care marcheaza centenarul agentiei de spionaj GRU a Rusiei, Putin i-a laudat pe membrii sai pentru coordonarea unor operatiuni speciale curajoase si a declarat ca sunt un model pentru generatiile viitoare.Marea Britanie a acuzat GRU ca a incercat sa il otraveasca pe fostul…

- BUCURESTI, 17 oct — Sputnik, Georgiana Arsene. Ieri, la sediul Ministerului Afacerilor Externe a avut loc o expozitie cu documente de arhiva care au prezentat cele mai importante momente din istoria relatiilor bilaterale româno-ruse. Expozitia a fost organizata cu prilejul împlinirii…

- Pentru ca inutilitatea prezenței rușilor in Siria devine tot mai evidenta, odata ce ISIS iși da duhul ( sa ne amintim ca motivul oficial al debarcarii eroice in Siria a ”omuletilor verzi” a fost lupta cu ISIS), apare in mod firesc intrebarea: de ce se mai strofoaca atata rușii in Siria? Propagandistii…

- Ministerul rus de Externe a anunțat marți ca l-a convocat pe ambasadorul israelian la Moscova pentru a discuta despre doborarea in mod accidental a unui avion militar rusesc de forțele siriene, dupa ce Israel a lansat mai multe rachete asupra Siriei, relateaza site-ul agenției Reuters preluat de…

- Moscova regreta ca mai multe state occidentale au ales sa susțina acuzațiile Londrei privind implicare Rusiei in atacul neurotoxic din Salisbury, care l-a vizat pe fostul spion rus Serghei Skripal, a declarat vineri Ministerul rus de Externe, relateaza site-ul agenției Tass, potrivit Mediafax.…

- Fostul ministrul de externe al Marii Britanii, Boris Johnson, a denuntat din nou propunerile premierului Theresa May pentru Brexit si a apreciat ca Uniunea Europeana (UE) va iesi 'victorioasa' din negocierile cu Londra, informeaza luni AFP. 'Mi-e teama ca rezultatul inevitabil va fi o victorie…