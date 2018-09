Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a retrimis, joi, Parlamentului, spre reexaminare, legea care reglementeaza masurile de exploatare a gazelor naturale din Marea Neagra. Seful statului sustine ca un astfel de subiect este unul de interes maxim pentru Romania, iar o asemenea lege trebuie sa asigure…

- Deputatul Nicusor Dan solicita retrimiterea legii off-shore in Parlament Deputatul independent Nicusor Dan îi solicita presedintelui Klaus Iohannis sa retrimita la Parlament legea off-shore, care stabileste masuri pentru exploatarea gazelor din Marea Neagra. El considera ca actul normativ…

- Seful statului arata ca actul normativ vizeaza interventii legislative ample asupra activitatilor specifice serviciilor publice de alimentare cu energie termica. El indica faptul ca sunt aduse modificari Legii nr. 121/2014 privind eficienta energetica cu privire la prorogarea termenului pana la care…

- Muzicianul Elton John și prințul Harry al Marii Britanii au lansat o inițiativa, in valoare de 1,2 miliarde de dolari, de prevenire a transmiterii HIV in randul barbaților tineri, cazurile de imbolnavire fiind in creștere in grupa de varsta 24 - 35 de ani, potrivit dailymail.co.uk.Inițiativa…

- Avem Legea offshore, ce facem cu ea? Seara tarziu, in data de 9 iulie, plenul Parlamentului a votat legislația care reglementeaza regimul exploatarilor de gaze din Marea Neagra, nu numai cele concesionate acum catre ExxonMobil - Petrom, Black Sea Oil&Gas și LukOil - Romgaz, dar și cele din perimetrele…

- Deputatul USR Nicusor Dan sustine ca, in forma adoptata de senatori, proiectul de lege off-shore nu-i permite tarii noastre sa castige cat ar trebui de pe urma exploatarii gazelor din Marea Neagra. In consecinta, mai spune acesta, proiectul ar trebui regandit si votat abia atunci cand el va oferi avantaje…

- ExxonMobil nu a luat inca decizia finala de a trece la etapa de exploatare a zacamintelor de gaze din blocul Neptun Deep din Marea Neagra si estimeaza ca productia ar putea ajunge la 6,3 miliarde de metri cubi pe an, a declarat, luni, Richard Tusker, lead country manager al ExxonMobil Romania, in cadrul…